Amitabh Bachchan Birthday: 82व्या वर्षीही करतात दिमाखात काम! जाणून घ्या बिग बींच्या फिटनेसचं रहस्य

Amitabh Bachchan's Secret to Fitness at the Age of 82: बॉलीवूडचे बादशाह म्हणजेच बिग बी म्हणजेच अमिताभ बच्चन यांचा आज 82वा वाढदिवस. त्यांना पाहून डोकयात नेहमी एक वाक्या येतं ते म्हणजे "वय म्हणजे फक्त एक आकडा आहे" . वयाच्या 82व्या वर्षी देखील आपल्या उकृष्ट अभिनयाने आजही लाखो लोकांच्या मनावर छाप उमटवतात. पण एवढ्या वयस्कर वयातही अमिताभ बच्चन काम कसे करू शकतात? त्यांचा फिटनेस फंडा काय, असे प्रश्न तुम्हाला पडलेच असतील. तर आज त्यांच्या 82व्या वाढदिवसानिमित्त जाणून घेऊया अमिताभ बच्चन यांच्या फिटनेसचे रहस्य..बिग बींसाठी योगा महत्त्वाचाआजकालच्या बदलत्या जीवनशैलीत अनेकजणांना योगाचे महत्त्व लक्षात येत आहे. त्याचप्रमाणे नियम योग करणे हा अमिताभ बच्चन यांच्या दैनंदिनीचा भाग आहे. मानसिक आणि शारीरिक स्वास्थ्य जपण्यासाठी अमिताभ बच्चन योगा आणि मेडिटेशनच्या मार्फत स्वतःला तंदुरुस्त ठेवतात..82व्या वर्षी व्यायामाचे रुटीनउतार वयातही बिग बी आपले फिटनेस रुटीन कधीच मिस करत नाहीत. दिवसाची सुरुवात पहाटे 4-5 वाजता मॉर्निंग वॉकपासून होते. त्याचसोबत जॉगिंग, वेट ट्रेनिंग, प्राणायाम, योगा आणि स्ट्रेचिंग देखील ते करतात. शूटिंगचे टाईट शेड्युल, तसेच तणावाचे काम त्यामुळे मानसिक स्वास्थ्य जपणे पण महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी न चुकता रोज काही वेळासाठी मेडिटेशनही ते करतात. यात त्यांचा विशेष भर प्राणायाम आणि ब्रिथिंग एक्सरसाईजवर जास्त असतो..कसा असतो आहार?दिवसाची सुरुवात नाश्त्याने केल्यास संपूर्ण दिवस काम करण्यासाठी ऊर्जा एनर्जी मिळते. बिग बींचा दिवस देखील हेल्दी नाश्त्याने होतो. त्यात प्रामुख्याने नारळ पाणी, बदाम, खजूर, आवळा आणि दलिया याचा समावेश असतो. बिग बींना जेवणात हलके सूप, खिचडी किंवा दलिया आवडतो. मात्र ते गोड पदार्थ, नॉनव्हेज, तळलेले पदार्थ, प्रोसेस्ड फूड, कॅफिन आणि तांदूळ हे जास्त प्रमाणात टाळतात..फिटनेस ट्रेनरही करतात खास कौतुकअमिताभ बच्चन वयाच्या 82व्या वर्षी आपल्या बिझी शेड्युलमधून देखील व्यायाम आणि प्राणायाम यासाठी वेळ काढू शकतात तर प्रत्येकजण तर नक्कीच करू शकतो. असं बिग बींच्या फिटनेस टर्नर वृंदा मेहता म्हणतात. त्या पुढे असेही म्हणतात, जर एखादी गोष्ट आपल्यासाठी फायदेशीर असेल, तर ती नियमित करणे अतिशय गरजेचे आहे.