AI Cancer Cure: पुढील १० वर्षांत कर्करोग इतिहासजमा होणार? अँथ्रोपिकच्या प्रमुखांची मोठी भविष्यवाणी

San Francisco : पुढील दहा वर्षांत कर्करोग, अल्झायमर आणि हृदयविकारासारखे गंभीर आजार इतिहासजमा होऊ शकतात! अमेरिकेतील कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी असलेल्या अँथ्रोपिकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) डारियो अमोडेई यांनी हा दावा केला आहे. अमोडेई यांच्या या भविष्यवाणीने जगभरातील वैद्यकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. मात्र, हा दावा प्रत्यक्षात आल्यास लाखो-कोट्यवधी रुग्णांना दिलासा मिळू शकतो. .Sonia Gandhi Health Journey: कर्करोगाशी दोनदा झुंज देताना हादरले होते ;सोनिया गांधी यांनी आत्मचरित्रातून उलगडला आजारपणाचा संघर्ष .नेमके काय म्हणाले अमोडेई?कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे औषध संशोधनाचा वेग वाढेल. त्यामुळे अनेक गंभीर आजारांवर प्रभावी उपचार शोधणे शक्य होईल, असा अमोडेई यांना विश्वास आहे. त्यांच्या या विधानामुळे वैद्यकीय क्षेत्रात नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे. अँथ्रोपिकच्या गुंतवणूकदारांसाठी आयोजित कार्यक्रमात अमोडेई यांनी हा अंदाज व्यक्त केला. कर्करोग, अल्झायमर, हृदयविकार आणि मानसिक आजार पुढील दहा वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत भूतकाळातील गोष्टी ठरतील, असे ते म्हणाले. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा योग्य वापर केल्यास अनेक वर्षांपासून न सुटलेल्या वैद्यकीय समस्यांवर उपाय शोधता येतील, असेही त्यांनी सांगितले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.PM Narendra Modi: 'मी कधीकाळी पत्रकारांसाठी खुर्च्याही लावायचो!' पंतप्रधान मोदींनी सांगितले फॅक्सपासून इन्स्टाग्राम रील्सपर्यंतचे भन्नाट किस्से.नवे औषध तयार करण्यासाठी संशोधकांना अनेक वर्षे अभ्यास करावा लागतो. हजारो रासायनिक घटक तपासावे लागतात. कोणता घटक आजारावर परिणाम करेल आणि त्याचा शरीरावर काय परिणाम होईल, याचा अभ्यास करावा लागतो. या प्रक्रियेत कृत्रिम बुद्धिमत्ता मदत करू शकते. लाखो संशोधन अहवाल आणि जैविक माहितीचे विश्लेषण करून एआय संभाव्य औषधांचे पर्याय शोधू शकते. औषधांची रचना तयार करणे आणि संशोधनासाठी लागणारा वेळ कमी करणेही शक्य होऊ शकते. .अँथ्रोपिकने ऑक्टोबरमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, कंपनी औषध संशोधनासाठी सहा संस्थांसोबत काम करत आहे. काही प्रयोगांमध्ये एआयच्या मदतीने तयार केलेल्या औषधांच्या संभाव्य रचनांची प्रयोगशाळेत तपासणी करण्यात आली आहे. मात्र, हे संशोधन अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. .दहा वर्षांत कर्करोग संपणार का?कर्करोग हा एकच आजार नाही. त्याचे अनेक प्रकार आहेत. प्रत्येक प्रकाराची कारणे आणि उपचार वेगवेगळे असतात. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या कर्करोगावर एकाच वेळी मात करणे सोपे नाही. एआयने एखाद्या औषधाची रचना तयार केली, तरी ते औषध माणसांसाठी सुरक्षित आणि प्रभावी आहे का, हे तपासावे लागते. त्यासाठी प्रयोगशाळेतील चाचण्या आणि मानवी चाचण्या कराव्या लागतात. या प्रक्रियेला बराच वेळ लागू शकतो. .त्यामुळे अमोडेई यांचा दहा वर्षांचा अंदाज काही वैद्यकीय तज्ज्ञांना अतिशय आशावादी वाटतो. एआयमुळे संशोधनाचा वेग नक्कीच वाढू शकतो. मात्र, त्यामुळे सर्व गंभीर आजार दहा वर्षांत संपतील, असे सध्या म्हणता येणार नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे वैद्यकीय क्षेत्रात मोठे बदल घडू शकतात. पण पुढील दशकात कर्करोगावर पूर्णपणे मात करण्याचा अमोडेई यांचा अंदाज कितपत खरा ठरतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.