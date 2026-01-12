"हा दुर्मिळ आजार मानसिकदृष्ट्याही खचवतो"...कपिल शर्मा शोच्या Permanent Guest अर्चना पूरन सिंहना नेमकं काय झालंय? अशी ओळखा लक्षणं

Archana Puran Singh Disease: 'द कपिल शर्मा शो'मध्ये आपल्या युनिक हसण्याने आणि कोविडपासून स्वतःचे आणि मुलांचे vlogs यामुळे प्रचंड प्रकाश झोतात आलेल्या टीव्ही आणि सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह सध्या मात्र एक वेगळ्याच विषयामुळे चर्चेत आल्या आहेत. 2025 हे वर्ष अतिशय छान सरलं असलं तरी काही कारणामुळे अर्चना पूरन सिंह यांना त्रास सहन करावा लागला आहे. .नुकत्याच व्हायरल झालेल्या त्यांच्या लंडन vlogमधून त्यांचा मुलगा आयुषमानने काही गोष्टी सांगितल्या आणि मागील वर्षाबद्दल बोलताना कृतज्ञता व्यक्त केली आणि त्याचसोबत आपल्या आईला झाल्येल्या आजाराबद्दल खुलासाही केला. अर्चना यांना झालेल्या आजाराचं नाव कॉम्प्लेक्स रिजनल पेन सिंड्रोम (CRPS) आहे. हा आजार नेमका काय आहे आणि त्याची लक्षणं कशी ओळखायची ते जाणून घेऊया..Migraine in Women: 'या' कारणांमुळे पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना होतो मायग्रेनचा जास्त त्रास! जाणून घ्या कंट्रोल करण्याचे ७ सोपे मार्ग .कॉम्प्लेक्स रिजनल पेन सिंड्रोम (CRPS)CRPS हा एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल आजार मानला जातो ज्यामध्ये एखादी जखम बरी झाल्यानंतरही वेदना थांबत नाहीत, उलट त्या दिवसेंदिवस वाढत जातात. सामान्य वेदनांप्रमाणे हा त्रास नसून, नर्व सिस्टीममध्ये बिघाड झाल्यामुळे मेंदूकडे जाणारे वेदनांचे सिग्नल सतत सक्रिय राहतात. त्यामुळे शरीराच्या एखाद्या विशिष्ट भागात तीव्र वेदना, जळजळ आणि सूज जाणवते..कॉम्प्लेक्स रिजनल पेन सिंड्रोम (CRPS)ची कारणंCRPS होण्यामागची कारणं विविध असू शकतात.हाडं तुटल्यानंतर हा आजार उद्भवू शकतो.शस्त्रक्रियेनंतर काही रुग्णांमध्ये CRPS विकसित होण्याची शक्यता असते.अपघात किंवा गंभीर जखमेमुळे नसांना इजा झाल्यास हा आजार होऊ शकतो.दीर्घकाळ प्लास्टर लावल्यामुळे नर्व सिस्टीमवर परिणाम होऊन CRPS निर्माण होऊ शकतो.बहुतांश वेळा हा आजार हातांवर परिणाम करतो.पायांमध्ये तीव्र वेदना व सूज जाणवू शकते.मनगटाच्या भागावर CRPS चा जास्त परिणाम दिसून येतो.घोटा आणि गुडघा हे देखील या आजाराने प्रभावित होणारे सामान्य भाग आहेत..Aluminum Foil किंवा Container मध्ये अन्न ठेवता? जीवावर बेतेल; तज्ज्ञांचा धक्कादायक इशारा.कॉम्प्लेक्स रिजनल पेन सिंड्रोम (CRPS)ची लक्षणंहलक्या स्पर्शालाही तीव्र व असह्य वेदना जाणवणे.आग लागल्यासारखी जळजळ होणे.प्रभावित भागात सूज येणे.त्वचेचा रंग बदलणे. (फिकट, लाल किंवा निळसर दिसणे)त्वचेच्या तापमानात बदल जाणवणे. (कधी जास्त गरम तर कधी थंड)सांध्यांमध्ये कडकपणा येणे.हात किंवा पाय हलवताना अडथळा येणे.हालचाली मर्यादित होऊन दैनंदिन कामे करणे कठीण होणे. .अर्चना पूरन सिंह काय म्हणाल्या?अर्चना पूरन सिंह यांनी त्यांच्या व्लॉगमध्ये सांगितल्याप्रमाणे, CRPS हा आजार केवळ शारीरिकच नाही तर मानसिकदृष्ट्याही रुग्णाला खचवणारा असतो. सततच्या वेदनांमुळे चिंता, नैराश्य आणि भावनिक अस्थैर्य निर्माण होऊ शकते..Winter Hot Shower Risks: आरामदायक वाटणारी गरम पाण्याची आंघोळ तुमची त्वचा हळूहळू खराब करतेय का? तज्ज्ञांनी सांगितले धोके.तज्ज्ञ काय सांगतात?CRPS वर सध्या ठोस इलाज नसला तरी योग्य उपचारांमुळे वेदनांवर नियंत्रण मिळवता येऊ शकते. फिजिओथेरपी, पेन मॅनेजमेंट, औषधोपचार, मानसोपचार आणि नियमित वैद्यकीय देखरेख यामुळे रुग्णाची स्थिती सुधारू शकते. तसेच, हा आजार वेळीच ओळखून लवकर उपचार सुरू केल्यास त्याचा त्रास मोठ्या प्रमाणात कमी करता येतो. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.