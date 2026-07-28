आरोग्य

आरोग्य‘चेतना’ : शस्त्रक्रिया शास्त्राचं महत्त्व

आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे सुरक्षित, अचूक शस्त्रक्रिया; दीर्घकाळ औषधांवर अवलंबून राहण्यापेक्षा मूळ आजारावर घाव घालण्याची गरज अधोरेखित
why modern surgery is not the last option benefits of brain and spine surgery according to neurosurgeon dr jaydev panchwagh

why modern surgery is not the last option benefits of brain and spine surgery according to neurosurgeon dr jaydev panchwagh

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

डॉ. जयदेव पंचवाघ मेंदू आणि स्पाइन सर्जन

औषधांचा उपयोग झाला नाही तरच शस्त्रक्रियेचं बघू’’, ‘‘शस्त्रक्रिया हा तर अगदी शेवटचा पर्याय आहे’’, ‘‘शस्त्रक्रियेत फारच धोके असतात, कशाला चिरफाड करायची त्यापेक्षा औषध घेत राहा’’ अशी उपदेशपर आणि भीती घालणारी वाक्ये रुग्णांना वारंवार कशी ऐकावी लागतात, हे अनेक रुग्ण मला ओपीडीमध्ये रोज सांगत असतात.

Loading content, please wait...
surgery
health
ancient surgery techniques
advanced surgeries in Baramati