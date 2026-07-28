आरोग्य‘चेतना’ : शस्त्रक्रिया शास्त्राचं महत्त्व

डॉ. जयदेव पंचवाघ मेंदू आणि स्पाइन सर्जनऔषधांचा उपयोग झाला नाही तरच शस्त्रक्रियेचं बघू’’, ‘‘शस्त्रक्रिया हा तर अगदी शेवटचा पर्याय आहे’’, ‘‘शस्त्रक्रियेत फारच धोके असतात, कशाला चिरफाड करायची त्यापेक्षा औषध घेत राहा’’ अशी उपदेशपर आणि भीती घालणारी वाक्ये रुग्णांना वारंवार कशी ऐकावी लागतात, हे अनेक रुग्ण मला ओपीडीमध्ये रोज सांगत असतात..सर्वसाधारणपणे ‘आजार गंभीर आणि हाताबाहेर गेल्यावरच शस्त्रक्रिया करावी’ असा एक नकारात्मक सूर समाजात आणि दुर्दैवाने औषध देणाऱ्या काही डॉक्टरांमध्येही दिसतो. कोणाचे काहीही वैयक्तिक मत असले, तरी ‘शस्त्रक्रिया’ या उपचार पद्धतीचे स्थान आजच्या आधुनिक वैद्यकीय परिस्थितीच्या संदर्भात नीट समजून घेणे गरजेचे आहे.गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत वैद्यकीय क्षेत्रात सुधारित तंत्रज्ञानामुळे योग्य प्रकारे आणि अचूकपणे केल्या गेलेल्या शस्त्रक्रियांच्या परिणामांमध्ये अनेक पटींनी सुधारणा झाली आहे. विशेषतः ज्या आजारांवर दीर्घकाळ औषधे लागतात आणि ही औषधे मूळ आजार दूर न करता फक्त लक्षणांवर वरवरचा उपाय करत राहतात, अशा आजारांमध्ये शस्त्रक्रियेचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. याची काही ठळक उदाहरणे पाहूया..चेहऱ्याच्या नसेचे तीव्र दुखणे (Trigeminal Neuralgia)या आजाराचे मूळ बहुतांशी वेळा मेंदूमध्ये खोलवर असते. ट्रायजेमिनल नस ज्या ठिकाणी मेंदूतून बाहेर पडते, अगदी त्याच ठिकाणी रुतून बसलेल्या रक्तवाहिनीच्या स्पंदनांचा दाब नसेवर पडल्यामुळे हा आजार होतो.आधुनिक उपचार : हा दाब आधुनिक मायक्रोस्कोप आणि एन्डोस्कोप वापरून करण्यात येणाऱ्या ‘एमव्हीडी’ (MVD) शस्त्रक्रियेने कायमचा दूर करता येतो आणि ही जीवघेणी कळ कायमची नाहीशी होते.औषधांचे दुष्परिणाम : ही शस्त्रक्रिया अस्तित्वात येऊन परिपूर्ण अवस्थेत येण्यापूर्वी नसा बधीर करणारी औषधे दिली जायची (जी आजही दिली जातात). या औषधांना हे माहीत नसते, की फक्त एका विशिष्ट नसेलाच बधीर करायचे आहे, त्यामुळे संपूर्ण चेतासंस्थाच बधीर होते. विस्मरण होणे, तोल जाणे, अति झोप किंवा ग्लानी येणे, यकृतावर व रक्तपेशींवर गंभीर परिणाम होणे असे दुष्परिणाम दीर्घकाळ औषधे घेतल्याने वाढतात. फक्त वेदना शमवण्यासाठी नव्हे, तर औषधांचे दुष्परिणाम शरीरावर कायमचे होऊ नयेत यासाठी योग्य वेळेला शस्त्रक्रियेचा विचार करणे आवश्यक आहे. वर्षानुवर्षे मज्जासंस्था औषधांनी बधीर करून जगायचे, की कायमचे बरे होण्याचा उद्देश ठेवायचा, याचे उत्तर नीट विचार करून ठरवणे गरजेचे आहे..अपस्मार किंवा फेफरे (Epilepsy)एपिलेप्सी या आजारात काही रुग्णांमध्ये शस्त्रक्रिया करून झटके येणे पूर्णपणे थांबू शकते किंवा त्यांची तीव्रता खूपच कमी करता येते. विशेषतः लहान मुलांना होणाऱ्या एपिलेप्सीमध्ये हे निश्चितपणे खरे आहे.औषधांचे दुष्परिणाम : अशा मुलांना अनेक वर्षे झटके न येण्याची औषधे दिली गेली, तर त्यांची बौद्धिक वाढ आणि शालेय प्रगतीत बाधा निर्माण होते. डोळ्यावर झापड राहते आणि व्यक्तिमत्त्व विकास खुंटतो. एपिलेप्सी झालेल्या सर्वांनाच शस्त्रक्रियेचा उपयोग होतो असा माझा दावा नाही, परंतु योग्य रुग्णांची निवड केल्यास औषधे टळू शकतात हे माहीत असणे गरजेचे आहे..लंबर कॅनॉल स्टेनॉसिस (मणक्याचा आजार)हा आजार मज्जारज्जू व मणक्याशी संबंधित आहे. स्पॉन्डिलोसिसची प्रक्रिया अतिरिक्त झाल्यामुळे कंबरेच्या मणक्यातील नसांच्या पुंजक्यावर दाब येतो.लक्षणे व त्रास : यामुळे कंबर दुखणे आणि पायात कळा येणे सुरू होते. मांड्यांचा मागचा भाग आणि पोटऱ्या भरून येतात. थोडे अंतर चालल्यावर मुंग्या येऊन बधीरपणा येतो आणि चालणे थांबवून विश्रांती घ्यावी लागते.शस्त्रक्रिया न करण्याचे धोके : योग्य वेळेला शस्त्रक्रिया केल्यास नसांवरचा दाब जाऊन चालणे पूर्ववत होते. मात्र, अनेक रुग्ण चुकीच्या चर्चांमुळे घाबरून शस्त्रक्रिया टाळतात आणि पायातली शक्ती कमी होईपर्यंत थांबतात. तोपर्यंत वेदनाशामक गोळ्या खात जगतात. चालणे बंद झाल्यामुळे डायबेटिस आणि रक्तदाब बळावतात. समाजात मिसळण्याची इच्छा कमी होते..‘पार्किन्सन्स’ आजारसुरुवातीची काही वर्षे औषधे उत्तम काम करतात; पण नंतर औषधांची मात्रा वाढते आणि दुष्परिणाम डोके वर काढतात. अशा वेळी काही ठरावीक रुग्णामध्ये DBS शस्त्रक्रिया वरदान ठरते. यात मेंदूच्या खोलवर असलेल्या ‘ग्लोबस पॅलिडस’ किंवा ‘सबथॅलॅमिक न्युक्लिअस’मध्ये इलेक्ट्रोड घालून पेशींचे उद्दिपन केले जाते. यामुळे औषधांविनाच लक्षणे बरीच आटोक्यात येतात.थोडक्यात सांगायचे, तर ज्या आजारांमध्ये शस्त्रक्रिया आजाराचे ‘मूळ कारण’ दूर करू शकते, तिथे योग्य प्रकारे निवडलेली आणि पार पाडलेली शस्त्रक्रिया ही औषधांपेक्षा अनेक वेळा सरस ठरू शकते. ‘आजार खूप वाढल्यासच शस्त्रक्रिया करावी’ हे काही वर्षांपूर्वीचे गृहीतक प्रत्येक वेळी खरे असेलच असे नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.