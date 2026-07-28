आरोग्याचे ‘बाळ’कडू : पावसाळ्यात घ्यायची काळजी

डॉ. संजय जानवळे, बालरोगतज्ज्ञपावसाळा आला, की गॅस्ट्रो, अतिसार, कावीळ, काॅलरा, टायफाॅइड अशा जलजन्य आजाराच्या रुग्णामध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येते. पावसाच्या नव्या पाण्याबरोबरच साथीच्या रोगांचे थैमान माजते. त्यामुळे हे जलजन्य आजार टाळण्यासाठी नागरिकांनी काळजी घ्यायला हवी.अशुद्ध पाणी या विकारांना निमंत्रण देते. पावसाळ्यात हवेत आर्द्रतेचे प्रमाण वाढलेले असते. थंडीचे प्रमाण सतत कमी-जास्त होत असते. त्याचा परिणाम आपल्या शरीरातील क्रियांवरही होत असतो. आपली पचनशक्ती तसेच रोगप्रतिकारशक्ती मंदावते. पावसाळ्यात अशुद्ध पाण्याबरोबर दूषित अन्नाचे प्रमाणही वाढलेले असते. विशेषत लहान मुलांत अशा सूक्ष्म जंतूंमुळे होणाऱ्या संसर्गजन्य आजारांविरुद्ध लढणारी प्रतिकारशक्ती अविकसित असते. त्यात अशा रोगांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा, याचे पुरेसे ज्ञान पालकांना नसते. त्यामुळेच मोठ्यांच्या तुलनेत लहान मुले संसर्गजन्य रोगाना अधिक बळी पडतात..पावसाळा हा पाणीसुद्धा ‘फुंकून’ पिण्याचा मोसम. अतिसारामुळे शरीरातील पाणी कमी (डिहायड्रेशन) होते व कुषोपण होते. पाच वर्षांखालील मुलांच्या मृत्यूचे अतिसार हे क्रमांक एकचे मृत्यूचे कारण असते. अस्वच्छ परिसर, स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची कमतरता आणि स्तन्यपानापेक्षा बाटलीने पाजण्याकडे असलेला कल ही अतिसाराचा प्रादुर्भाव होण्याची मुख्य कारणे आहेत. दूषित पाण्यातून पोटात जंतू जातात. स्तन्यपान, सर्व मुलांना गोवर प्रतिबंधक लसीकरण, शौचालयाचा वापर, अन्नपदार्थ व पाणी स्वच्छ ठेवले आणि अन्नाला शिवण्यापूर्वी हात स्वच्छ धुणे या खबरदाऱ्या घेतल्यास अतिसारासारखे आजार टाळता येतात. आजारांचे जंतू पाण्यामध्ये मिसळले, की पाणी दूषित होते. हे जंतू आपल्याकडून किंवा प्राण्यांपासून येतात. हे पाणी वरकरणी स्वच्छ दिसत असले, तरी त्यात डोळ्यांना न दिसणाऱ्या अतिसूक्ष्मजंतूमुळे दूषित झालेले असते..पावसाळ्यात या गोष्टी करा पिण्याचे पाणी दूषित नसावे, याची दक्षता घ्या. पाणी गाळून व उकळून घ्या. पाणी निर्जंतुक करण्यासाठी ते उकळून (वीस मिनिटे) घेणे आवश्यक आहे. पाणी फिल्टर्ड असल्यास उत्तम! परिसर स्वच्छ ठेवा. मुलांच्या हातांची नियमित स्वच्छता राखल्यास हिपेटायटिस ‘ए’, विषमज्वर, अतिसार इत्यादी आजारांपासून त्यांचा बचाव करता येतो. लहान मुलांची नखे वेळेवर काढा. स्वयंपाक करण्यापूर्वी भाज्या, कडधान्ये, डाळी; तसेच खाण्यापूर्वी फळे स्वच्छ धुवून घ्या. शिजवलेले अन्नपदार्थ लगेच खाऊ घाला. थंड झालेले अन्नपदार्थ खाण्यापूर्वी पुन्हा गरम करून घ्या. भांडी पुसण्याचे कापड रोज बदला व ते उकळून घेतलेल्या पाण्याने धुवा. जनावरांचे मूत्र ज्या ठिकाणी असेल, अशा दूषित झालेल्या चिखलात अथवा साठून राहिलेल्या पाण्यामध्ये अनवाणी पायाने मुलांना खेळू देऊ नका व लेप्टोस्पायरोसिसपासून त्याचा बचाव करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.