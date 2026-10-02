आरोग्यासाठी सर्वोत्तम ( भाग-३ )

डॉ. मालविका तांबे मागील भागांमध्ये आपण आरोग्यासाठी सर्वोत्तम ठरणाऱ्या काही गोष्टींची माहिती घेतली. आरोग्य टिकविण्यासाठी आहार आणि आचरणात काही गोष्टींचा समावेश करणे जितके आवश्यक असते, तितकेच काही गोष्टी टाळणेही महत्त्वाचे असते. आयुर्वेदात याविषयी सखोल मार्गदर्शन केले आहे. हितकर गोष्टींचा स्वीकार आणि अहितकर गोष्टींचा त्याग, या दोन्हींच्या समन्वयातून आरोग्याचे संवर्धन होते..आपल्या भुकेनुसार आणि पचनशक्तीनुसार योग्य प्रमाणात आहार घेणे आवश्यक आहे. आयुर्वेदानुसार, वारंवार अयोग्य पद्धतीने उपवास करणे किंवा शरीराच्या गरजेपेक्षा कमी आहार घेणे यामुळे शरीरबल आणि जीवनशक्ती क्षीण होऊ शकते. सध्या वजन कमी करण्यासाठी आहारावर निर्बंध घालण्याची पद्धत प्रचलित आहे. ठरावीक कालावधीतच भोजन घेण्याच्या पद्धतीला ‘इंटरमिटंट फास्टिंग’ असे म्हणतात. मात्र, अशी पद्धत स्वीकारताना आपली प्रकृती, वय, आजार आणि दैनंदिन श्रम यांचा विचार करून तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. भूक लागलेली असतानाही वारंवार अन्न टाळणे किंवा पोषणाकडे दुर्लक्ष करणे शरीराला दुर्बल करू शकते. धार्मिक उपवास करतानाही शरीराच्या गरजांचे भान ठेवावे. उपवासाचे स्वरूप आणि कालावधी प्रत्येकासाठी सारखाच योग्य असेल, असे नाही. प्रोटीन्स बरोबर फेट्स, कार्बोदक सगळे आहारात गरजेचे असते..आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पूर्वीचे अन्न पचण्यापूर्वी पुन्हा भोजन करणे टाळावे. आयुर्वेदात या सवयीला ‘अध्यशन’ म्हटले आहे. कार्यालयीन वेळेत, मित्रमैत्रिणींसोबतच्या भेटी किंवा केवळ कंटाळा आला म्हणून काहीतरी खात राहण्याची सवय यामुळे भोजनातील आवश्यक अंतर राखले जात नाही. अशा अनियमिततेमुळे पचनाच्या तक्रारी उद्भवू शकतात. अम्लपित्त, अपचन, पोट फुगणे किंवा सध्याच्या काळामध्ये ग्रहणी किंवा इऱ्रिटेबल बोंवेल सिंड्रोम तसेच अम्लपित्त, अपचन या सगळ्याचे त्रास सगळीकडे भरपूर प्रमाणात वाढलेले दिसतात आहेत. जेवताना शांत चित्ताने, सावकाश आणि अन्न नीट चावून खावे. घाईघाईने जेवणे, जेवताना सतत मोबाइल पाहणे किंवा कामात गुंतून भुकेकडे दुर्लक्ष करणे या सवयीही जाणीवपूर्वक टाळाव्यात..आयुर्वेदात ‘विरुद्ध आहार’ टाळण्यासही सांगितले आहे. पदार्थांचे गुण, प्रमाण, प्रक्रिया किंवा संयोग यांमुळे शरीराला अहितकारक ठरणारा आहार या संकल्पनेत येतो. दूध आणि मासे एकत्र सेवन करणे हे त्याचे पारंपरिक उदाहरण आहे. अशा संयोगांचा दोषप्रकोप आणि त्वचाविकारांशी संबंध आयुर्वेदात वर्णिला आहे.अम्ल पित्त असलेल्या व्यक्तीने कुळीथ संपूर्णपणे टाळावे.कफ आणि पित्ताचा त्रास असलेल्या व्यक्तीने उडदाची डाळ पूर्णपणे टाळावी.फार जास्त प्रमाणात क्षारयुक्त आहार घेतल्याने वंध्यत्व येतं.मेंढीचं दूध हे आरोग्याकरता अत्यंत चुकीचे असतं आणि त्याचं बनवलेलं तूप हे हृदयाकरता अत्यंत वाईट. त्यामुळे या दोन्हीचाही आहारामध्ये वापर करू नये..मांसाहाराच्या संदर्भातही गोमांस, बेडकाचे मांस, ‘चिलिचिम’ नावाचा मासा आणि विशिष्ट प्रकारच्या कबुतराचे मांस अहितकर म्हणून वर्णिले आहे. म्हशीची चरबी, मगरीची वसा आणि हत्तीची मेद यांचाही अहितकर पदार्थांमध्ये उल्लेख येतो. यांपैकी अनेक पदार्थ आजच्या दैनंदिन आहारात आढळत नसले, तरी हे संदर्भ आहारद्रव्यांच्या गुणधर्मांचा विचार करण्याचे महत्त्व स्पष्ट करतात.नीट विरजण लागून पूर्णपणे जमलेले नसलेले दही, अर्थात ‘मंदक दही’, टाळावे. आयुर्वेदानुसार ते अभिष्यंदी असून शरीरातील स्रोतसांच्या कार्यात अडथळा निर्माण करणारे मानले आहे. स्रोतस म्हणजे शरीरातील विविध वहनमार्ग. म्हणून पदार्थाची निवड करताना त्याची गुणवत्ता आणि तयार होण्याची प्रक्रिया यांकडेही लक्ष द्यावे..इंद्रियांचा अयोग्य वापरही आरोग्याला अहितकारक ठरतो. अतिप्रखर प्रकाशाकडे पाहणे, सतत कर्कश आवाज ऐकणे किंवा त्वचेला अतिउष्ण अथवा अतिथंड वातावरणाच्या संपर्कात ठेवणे ही त्याची उदाहरणे आहेत.आपल्या शारीरिक क्षमतेपलीकडे सतत श्रम केल्याने शरीरावर ताण येतो, व अनारोग्य ओढवलं जातं..दीर्घकाळ टिकणारे दुःख, चिंता किंवा मानसिक अवसाद यांचाही आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. अशा वेळी पुरेशी विश्रांती, आप्तजनांचा आधार आणि आवश्यकतेनुसार तज्ज्ञांची मदत घेणे महत्त्वाचे आहे.वात, पित्त आणि कफ या तिन्ही दोषांचा एकत्रित प्रकोप आयुर्वेदात गंभीर मानला आहे..आजारांमध्ये सतत ताप येणं हा आजार अत्यंत अवघड असतो. एकदा मूत्रमार्गातलं संक्रमण झाल्यानंतर ते पूर्णपणे बरं करणं अत्यंत अवघड असतं. ही व्याधी पुन्हा पुन्हा होण्याची शक्यता सगळ्यात जास्ती असते. त्वचा रोग हे फार दीर्घकाळ टिकणारे व औषध घेऊन सुद्धा पुन्हा पुन्हा त्रास देणारे असतात. राजयक्ष्मा सारखा आजार हा बरोबरीने बरेचशा दुसर्या आजारांना सुद्धा शरीरात मदत करतो. त्यामुळे उपरोक्त कुठलाही आजार झाल्यावरती वैद्याच्या सल्ल्याच्या हिशोबाने व्यवस्थित औषधोपचार करणे, शरीरशुद्धी करणे व पथ्य अपथ्य नीट समजून घेऊन त्याच्या हिशोबाने वागणूक ठेवणं आरोग्य परत मिळवण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असते..अति प्रमाणत शारीरिक संबंध व व्यभिचार ने आयुष्याचा ह्रास होतो.आयुर्वेद हे आयुष्याचे, अर्थात जीवनाचे शास्त्र आहे. या लेखमालेत आपण आरोग्यासाठी हितकर आणि अहितकर गोष्टींचा विचार केला. कुशल वैद्याचे मार्गदर्शन आणि रुग्णाचा सजग सहभाग हे उपचारांचे महत्त्वाचे आधार आहेत. आपल्या दैनंदिन निवडी आरोग्य जपण्यात मोठी भूमिका बजावतात. योग्य आहार, संयमित आचरण आणि वेळेवर उपचार यांची सांगड घातल्यास आरोग्यसंवर्धनाचा मार्ग अधिक सुकर होतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.