प्रश्न : माझे हातापायाचे तळवे सतत गरम असतात. सतत शरीरात पण गरम असल्याचा आभास होत राहतो. इतर तसा आजार म्हणावा तर काहीही नाही. पण रात्री झोपायला गेल्यावरीसुद्धा इतरांपेक्षा मला पंखा किंवा AC ची गरज जास्त प्रमाणात भासते. मी तुळशीची बी घेतो, गुलकंद खातो व तसेच उष्ण पदार्थ आहारात कमी ठेवतो; पण या गरमीवर काही फरक पडताना दिसत नाही. कृपया उपाय सुचवावा. फॅमिली डॉक्टरमधील आपले लेख नेहमीच वाचतो. या मार्गदर्शनाकरिता मनापासून धन्यवाद. - विशाल कुलकर्णी, रावेत..उत्तर : आयुर्वेदाप्रमाणे पित्त प्रकृतीच्या व्यक्तींना हातापायाचे तळवे थोडेसे गरम वाटणे, लालसर असणे व तसेच शरीरामध्येसुद्धा थोड्या प्रमाणामध्ये गर्मी जाणवत राहणे हे सामान्य असते. याला आपण कुठला आजार म्हणू शकत नाही आणि या गोष्टींचा व्यक्तींना त्राससुद्धा जाणवत नाही; पण तुम्हाला जर का त्रास वाटत असला तर पित्तशामक काही उपाय नक्की करायला पाहिजेत. रोज सकाळी उठल्यावर शीतली प्राणायाम हा नक्की करावा. श्री गुरू डॉक्टर बालाजी तांबे यांच्या संतुलन क्रियायोग पुस्तकामध्ये शीतली क्रिया, संतुलन अमृत क्रिया या दोन्हीही करण्याचा तुम्हाला फायदा मिळू शकेल. सकाळी न्याहारीमध्ये संतुलनचे प्रवाळयुक्त स्पेशल गुलकंद घेणे जास्त उत्तम राहील. हा गुलकंद पाण्याबरोबर किंवा दुधाबरोबर आपल्या इच्छेने तुम्ही घेऊ शकता. तसेच आठवड्यातून दोन-तीनदा तरी मोरावाळा खाण्यामध्ये नक्की ठेवावा. तसेच जमत असलं तर संतुलनचे धात्री रसायनसुद्धा घेतलेले उत्तम राहील. रात्री झोपण्यापूर्वी संतुलन अविपत्तिकर चूर्ण हे नियमाने घ्यायला सुरू करावे. आहारामध्ये लाल मिरचीची पूड किंवा खूप बारीक चिरलेली हिरवी मिरची टाळावी. फार तळलेले पदार्थ घेणेसुद्धा टाळलेले बरे. आहारात रोज गायीच्या साजूक तुपाचा समावेश नक्की करावा. साधारण सकाळ संध्याकाळ मिळून चार ते पाच चमचे तूप आहारावरती वरून घालून घ्यावे. तसेच आवडत असल्यास दुधामधूनसुद्धा एक किंवा दोन चमचे तूप घेतलेलं मदत करू शकेल. आहारामध्ये ताज्या ताकाचा समावेश नक्की करावा. त्याच्यामध्ये जिरं पूड घातलेली उत्तम राहील. आठवड्यातून दोन ते तीन वेळा संतुलन पादाभ्यंग घृत घेऊन पादाभ्यंगसुद्धा केलेले उत्तम राहील..प्रश्न: मला गेले दोन तीन वर्षे संधिवाताचा खूप त्रास आहे. माझी बोटं ही सुजतात. खूप वेदना होतात. घरचं काहीही काम करता येत नाही. कृपया काही उपाय सुचवावा.- प्रतिभा टोकेकर, नागपूर..उत्तर : शरीरामध्ये वाताचं असंतुलन झाल्याने संधिवाताचा त्रास जास्त प्रमाणात स्त्रियांमध्ये होताना दिसतो. वाताला शमन करण्याच्या दृष्टीने संपूर्ण अंगाला नियमित संतुलन अभ्यंग समीसारखं तेल हलक्या हाताने लावावे. सगळ्या सांध्यांनासुद्धा दिवसातून एकदा संतुलन शांती तेलासारखे तेल हलक्या हाताने जिरवणे उत्तम ठरेल. वात संतुलित करता दशमूळ युक्त औषध घेण्याचा फायदा होऊ शकेल. उदाहरणार्थ दशमूळ अरिष्ट, संतुलनच्या प्रशांत चूर्ण तसेच संतुलनच्या वातबल गोळ्या, कॅल्सीसॅन गोळ्या सुद्धा घेण्याचा फायदा होऊ शकेल. आहारामधून शक्यतो सिमला मिरची, कोबी, फ्लॉवर, गवार, वांगी, चवळी, पावटा, राजमा, वाटाणा इत्यादी कमी केलेला बरा राहील. आठवड्यातनं दोन तीनदा तरी सुंठ, गूळ आणि तूप याच्या सुपारीच्या आकाराहून छोटी गोळी करून सकाळी न्याहारीच्या वेळेस घेतलेली उत्तम राहील. तसेच जमत असल्यास रोज रात्री संतुलन फेमिसॅन तेलाचा पिचू ठेवल्यास सुद्धा वात संतुलितनामध्ये मदत मिळू शकेल.