अस्थिबोध : मणक्याच्या शस्त्रक्रियांतील क्रांती

डॉ. अजय कोठारी, कन्सल्टंट स्पाइन सर्जनडॉक्टर, मणक्याची शस्त्रक्रिया खूप मोठी असते ना?’’ आजही अनेक रुग्णांच्या मनात हा प्रश्न असतो. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत हा समज काही अंशी खरा होता. मोठे चिरे, जास्त रक्तस्त्राव, अनेक दिवस हॉस्पिटलमध्ये राहणं आणि पुनर्वसनासाठी लागणारा दीर्घ काळ - हे स्पाइन सर्जरीशी जोडलेलं चित्र होतं.मात्र, गेल्या दोन दशकांत स्पाइन सर्जरीच्या क्षेत्रात प्रचंड बदल झाला आहे. जसं मोबाईल फोन, वाहनं किंवा वैद्यकीय तपासण्या आधुनिक झाल्या, तसंच स्पाइन सर्जरीदेखील अधिक अचूक, सुरक्षित आणि रुग्णस्नेही झाली आहे.या बदलामागे काही अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठा वाटा आहे - O-Arm, नॅव्हिगेशन सिस्टीम, मायक्रोसर्जरी आणि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी..पूर्वीच्या आणि आजच्या शस्त्रक्रियांतील फरकपूर्वी शस्त्रक्रियेदरम्यान सर्जनला उपलब्ध असलेल्या माहितीची मर्यादा होती. बहुतेक निर्णय पूर्वतयारीतील एमआरआय आणि एक्स-रेवर आधारित घेतले जात. आज मात्र शस्त्रक्रियेदरम्यानच कण्याचं अत्यंत स्पष्ट आणि अचूक चित्र पाहणं शक्य झालं आहे.यामुळे : अचूकता वाढते, सुरक्षितता सुधारते, गुंतागुंत कमी होण्यास मदत होते, निरोगी ऊतींचं नुकसान कमी होतं म्हणूनच आधुनिक स्पाइन सर्जरी ही केवळ कौशल्यावर नव्हे, तर तंत्रज्ञानाच्या मदतीवरही आधारित असते..O-Arm म्हणजे काय?O-Arm ही एक अत्याधुनिक इमेजिंग प्रणाली आहे. शस्त्रक्रियेदरम्यान ती कण्याचं त्रिमितीय चित्र तयार करते. सामान्य एक्स-रेमध्ये दोन मितींमध्ये माहिती मिळते, तर O-Arm मुळे सर्जनला कण्याची रचना अनेक कोनांतून स्पष्टपणे पाहता येते. याचा सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे : स्क्रूची अचूक जागा निश्चित करता येते कण्याची रचना अधिक स्पष्ट दिसते शस्त्रक्रियेतील अचूकता वाढतेविशेषतः जटिल स्पाइन सर्जरीमध्ये O-Arm महत्त्वाची भूमिका बजावते..नॅव्हिगेशन सिस्टीमअनेक रुग्णांना नॅव्हिगेशन सिस्टीम समजावून सांगताना आम्ही एक साधं उदाहरण देतो. जसं वाहन चालवताना जीपीएस मार्गदर्शन करतं, तसंच नॅव्हिगेशन सिस्टीम शस्त्रक्रियेदरम्यान सर्जनला मार्गदर्शन करतं. O-Arm मधून मिळालेल्या थ्री-डी प्रतिमांच्या आधारे ही प्रणाली कार्य करते. यामुळे : स्क्रू कुठे टाकायचा हे अधिक अचूक ठरतं महत्त्वाच्या नसांपासून सुरक्षित अंतर राखता येतं जटिल शस्त्रक्रिया अधिक आत्मविश्वासाने करता येतातही प्रणाली विशेषतः विकृती सुधारणा आणि फ्युजन सर्जरीमध्ये उपयुक्त ठरते..मायक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीस्पाइनमध्ये नसांच्या आसपासची जागा अत्यंत नाजूक असते. काही वेळा काही मिलिमीटरचा फरकही महत्त्वाचा ठरू शकतो. मायक्रोस्कोपच्या मदतीने : नसा अधिक स्पष्ट दिसतात सूक्ष्म रचना ओळखता येतात अचूकपणे काम करता येतं आसपासच्या ऊतींचं संरक्षण करता येतंयामुळे काही शस्त्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि नियंत्रित पद्धतीने करता येतात..एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीस्पाइन सर्जरीमधील सर्वांत चर्चेतील प्रगती म्हणजे एंडोस्कोपिक सर्जरी. यामध्ये कॅमेऱ्याच्या साह्याने अतिशय छोट्या छिद्रातून उपचार केले जातात. निवडक रुग्णांमध्ये याचे काही फायदे असू शकतात : लहान चिरा n स्नायूंना कमी इजा तुलनेने कमी वेदना n जलद पुनर्वसन दैनंदिन कामकाजात लवकर परतण्याची शक्यतातथापि, प्रत्येक रुग्ण एंडोस्कोपिक सर्जरीसाठी योग्य असतोच असं नाही. कोणती पद्धत योग्य आहे हे समस्या आणि रुग्णाच्या स्थितीनुसार ठरतं..मिनिमली इन्व्हेजिव्ह स्पाइन सर्जरीअनेक लोकांना वाटतं, की मिनिमली इन्व्हेजिव्ह म्हणजे ‘सोपं’ ऑपरेशन; पण तसं नाही. एमआयएस म्हणजे कमी इजा करून आवश्यक उपचार करणं. या तंत्रामध्ये स्नायू कमी प्रमाणात बाजूला केले जातात चिरा तुलनेने लहान असतात रक्तस्त्राव कमी होऊ शकतो रुग्ण लवकर हालचाल करू शकतोमात्र, यासाठी विशेष प्रशिक्षण आणि आधुनिक उपकरणांची आवश्यकता असते..तंत्रज्ञान महत्त्वाचं की सर्जनचं कौशल्य?उत्तर अगदी स्पष्ट आहे - दोन्ही महत्त्वाचे आहेत. सर्वांत आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध असलं तरी योग्य निदान, योग्य नियोजन आणि सर्जनचा अनुभव यांना पर्याय नाही. तंत्रज्ञान हे सर्जनला मदत करणारं साधन आहे; अंतिम निर्णय आणि अंमलबजावणी मात्र अनुभवी सर्जनच करतो. म्हणूनच उपचार निवडताना फक्त मशीन किंवा तंत्रज्ञान न पाहता संपूर्ण उपचार पद्धतीकडे पाहणं आवश्यक असतं..आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे स्पाइन सर्जरीचं स्वरूप मोठ्या प्रमाणात बदललं आहे. O-Arm, नॅव्हिगेशन, मायक्रोसर्जरी आणि एंडोस्कोपी यांसारख्या प्रगतीमुळे शस्त्रक्रिया अधिक अचूक, सुरक्षित आणि प्रभावी बनत आहेत. मात्र, प्रत्येक रुग्णासाठी एकच तंत्रज्ञान योग्य असेल असं नाही. योग्य रुग्णासाठी योग्य तंत्रज्ञान आणि योग्य सर्जिकल नियोजन हेच यशाचं खरं सूत्र आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.