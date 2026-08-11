अस्थिबोध : एमआयएस शस्त्रक्रिया

डॉ. अजय कोठारी, स्पाइन सर्जनडॉक्टर, ऑपरेशन करावं लागलं तर मी किती दिवस बेडवर असेन?... मणक्याच्या शस्त्रक्रियेचा विचार करताना अनेक रुग्णांच्या मनात हा प्रश्न असतो. काहींना वाटतं, की स्पाइनची शस्त्रक्रिया म्हणजे महिनोनमहिने विश्रांती, चालणं-बोलणं बंद आणि दैनंदिन आयुष्यापासून दूर राहणं.हा समज काही वर्षांपूर्वीपर्यंत बऱ्याच अंशी खरा होता; पण आज स्पाइन सर्जरीमध्ये झालेल्या प्रगतीमुळे परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात बदलली आहे. यातीलच एक महत्त्वाची प्रगती म्हणजे एमआयएस अर्थात Minimally Invasive Spine Surgery. या पद्धतीमुळे निवडक रुग्णांमध्ये कमी जखम, कमी स्नायूंची इजा आणि तुलनेने जलद पुनर्वसन शक्य होत आहे. .एमआयएस म्हणजे काय?पारंपरिक स्पाइन सर्जरीमध्ये आवश्यक भागापर्यंत पोहोचण्यासाठी स्नायू मोठ्या प्रमाणात बाजूला करावे लागत असते. एमआयएसमध्ये विशेष उपकरणं आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शक्य तितक्या कमी ऊतींना इजा करून उपचार केले जातात. यामध्ये: लहान चिरे घेतले जातात स्नायूंना कमी इजा होते अचूक मार्गाने समस्या असलेल्या भागापर्यंत पोहोचता येतंउपचाराचं उद्दिष्ट मात्र तेच असतं- नसांवरील दाब कमी करणं किंवा कण्याला स्थिरता देणं..एमआयएस आणि एंडोस्कोपिक सर्जरी एकच आहेत का?हा अनेक रुग्णांचा सामान्य प्रश्न असतो. उत्तर : नाही. एंडोस्कोपिक सर्जरी ही एमआयएसचाच एक प्रकार मानली जाऊ शकते; पण एमआयएसमध्ये इतर अनेक तंत्रांचाही समावेश होतो. उदा. मायक्रोस्कोपिक सर्जरी ट्युब्युलर सर्जरी मिनिमली इन्व्हेसिव्ह फ्युजन सर्जरी एंडोस्कोपिक सर्जरीम्हणजे प्रत्येक एंडोस्कोपिक शस्त्रक्रिया ही एमआयएस असू शकते, पण प्रत्येक एमआयएस शस्त्रक्रिया एंडोस्कोपिक असेलच असं नाही..एमआयएसचे संभाव्य फायदेयोग्य रुग्णांमध्ये या पद्धतीचे काही महत्त्वाचे फायदे दिसून येऊ शकतात. स्नायूंना कमी इजा तुलनेने कमी रक्तस्राव शस्त्रक्रियेनंतर कमी वेदना होण्याची शक्यता हॉस्पिटलमध्ये कमी दिवस राहण्याची गरज दैनंदिन हालचाली लवकर सुरू करता येणं पुनर्वसनाचा कालावधी कमी होण्याची शक्यतायामुळे अनेक रुग्णांना मानसिकदृष्ट्याही अधिक आत्मविश्वास वाटतो..कोणत्या समस्यांमध्ये एमआयएस वापरता येऊ शकते?रुग्णाच्या समस्येनुसार एमआयएस विविध परिस्थितींमध्ये वापरली जाऊ शकते. उदा. स्लिप डिस्क स्पायनल स्टेनोसिस काही प्रकारच्या फ्युजन सर्जरी स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस निवडक पुनरावृत्तीच्या स्पाइन समस्यामात्र, अंतिम निर्णय रुग्णाची तपासणी आणि इमेजिंग पाहूनच घेतला जातो..प्रत्येक रुग्णासाठी एमआयएस का नाही?एमआयएसचे फायदे असले तरी ती प्रत्येकासाठी योग्य असतेच असं नाही.काही रुग्णांमध्ये : कण्याची गंभीर विकृती असू शकते अनेक स्तरांवर समस्या असू शकते जटिल पुनर्शस्त्रक्रियेची गरज असू शकते विशिष्ट प्रकारची अस्थिरता असू शकतेअशा वेळी इतर शस्त्रक्रिया अधिक योग्य ठरू शकतात.म्हणूनच उपचाराची निवड ही रुग्णाच्या समस्येवर आधारित असते, तंत्रज्ञानावर नाही..आधुनिक तंत्रज्ञानाची भूमिकाएमआयएस यशस्वी होण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान महत्त्वाची भूमिका बजावतं. ओ-आर्म इमेजिंग, नॅव्हिगेशन सिस्टीम, ऑपरेटिंग मायक्रोस्कोप, विशेष ट्युब्युलर उपकरणं या तंत्रज्ञानामुळे सर्जनला अचूकपणे काम करता येतं. परिणामी सुरक्षितता आणि अचूकता वाढण्यास मदत होते.जलद रिकव्हरी म्हणजे लगेच पूर्ण बरे होणे का?हा एक महत्त्वाचा गैरसमज आहे. एमआयएसमुळे काही रुग्णांमध्ये पुनर्वसनाचा कालावधी कमी होऊ शकतो; पण याचा अर्थ दुसऱ्याच दिवशी पूर्णपणे पूर्ववत आयुष्य सुरू होतं असा नाही. शस्त्रक्रियेनंतर : योग्य फिजिओथेरपी चालण्याचा कार्यक्रम स्नायू बळकट करणारे व्यायाम जीवनशैलीतील बदल तितकेच महत्त्वाचे असतात..एमआयएसबद्दलचे काही सामान्य गैरसमज गैरसमज १ : लहान चिरा म्हणजे छोटी शस्त्रक्रियाचुकीचं. शस्त्रक्रियेचं उद्दिष्ट तेच असतं; फक्त ती करण्याची पद्धत वेगळी असते. गैरसमज २ : एमआयएस सर्वांसाठी सर्वोत्तम असतेनाही. योग्य रुग्णामध्ये योग्य पद्धत निवडणं सर्वात महत्त्वाचं असतं. गैरसमज ३ : एमआयएसनंतर पुनर्वसनाची गरज नसतेचुकीचं. पुनर्वसन हा उपचाराचा अविभाज्य भाग असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.