Asthma Disease: दमा

- डॉ. संजय जानवळे बालरोगतज्ज्ञदमा असलेल्या मुलांच्या छातीत वारंवार घरघर होते, खोकला येतो आणि श्वास घ्यायला त्रासही होतो. उपचार केल्याने त्यांना बरे वाटते; पण अशा मुलांना पुनःपुन्हा असा त्रास देणारे दम्याचे ॲटॅक येऊ नयेत म्हणून काही औषधं चालू ठेवावी लागतात. अशा प्रकारचे ॲटॅक आल्यास घरच्या घरी कशी काळजी घ्यायची, याची माहिती पालकांना असायला हवी. .दमा म्हणजे काय?दमा हा एक दीर्घकालीन (क्रोनिक) आजार असून यात फुफ्फुसातील हवा आत व बाहेर नेणाऱ्या वायूनलिकेच्या स्नायूंना सूज येते व ते अरुंद होतात. त्यामुळे खोकला येतो, श्वासाची घरघर (wheezing) ऐकू येते आणि श्वास घ्यायला त्रास होतो.दमा होण्याचे निश्चित कारण अद्याप समजलेले नाही. काही आनुवांशिक आणि वातावरणातल्या घटकांचा तो परिणाम असू शकतो. दम्यामध्ये या वायूनलिका अतिसंवेदनशील होतात आणि उत्तेजकाविरुद्ध (ट्रिगर्स) प्रतिक्रिया करतात. सर्दी आणि श्वसनसंस्थेचे जंतुसंसर्ग, ॲलर्जी, व्यायाम, तंबाखूचा धूर, हवेचे प्रदूषण, परफ्युम्स किंवा थंड, कोरडी हवा हे दम्याच्या अनेक उत्तेजकांपैकी काही नेहमी आढळणारी उत्तेजके आहेत..जवळजवळ ऐंशी टक्के मुलांना त्यांच्या वयाच्या सहा महिन्याआधीच दम्याचा ॲटॅक येऊन केलेला असतो. लहान मुलांत दमा ही एक मोठी समस्या असून, मुलांची शाळा बुडण्याचे ते एक महत्त्वाचे कारण बनले आहे. लहान मुलांत सर्दी झाल्यावर बऱ्याचदा घरघर होते; पण घरघर करणाऱ्या सर्वच बालकांना दमा होतो, असे नाही. मुलांना दम्याचा ॲटॅक येतो, त्या ॲटॅकपुरते उपचार केले जातात. असे दम्याचे ॲटॅक वारंवार येत राहतात, तेव्हा दररोज दमा प्रतिबंधक औषधे द्यावी लागतात..लक्षणेदम्याचा ॲटॅक आलेल्या मुलाला खोकला येतो, छातीत घरघर (शिट्टीसारखा) आवाज येतो. मोठ्या मुलांत छातीत घट्टपणा येतो, श्वास घ्यायला त्रास होतो. दम्याची लक्षणे रात्री तीव्र होतात. रात्रीच्या खोकल्यामुळे झोपमोड होते. व्यायाम करताना खोकला येतो, धाप लागते.खासकरून रात्री दम्याचा तीव्र ॲटॅक आल्यास मुलाचे पोट उडते, वरखाली होते. श्वास आत घेतल्यावर छाती बाहेर फुलण्याऐवजी आत ओढली (रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस) जाते. नाकपुड्या विस्फारल्या जातात. अशावेळी मुलाला तातडीने दवाखान्यात नेण्याची गरज असते. दम्याची लक्षणे वेगवेगळ्या मुलांत वेगवेगळी असू शकतात..कारणेआनुवांशिक आणि पर्यावरणातल्या घटकांमुळे दमा होऊ शकतो. दमा असला, की तो वातावरणातल्या काही घटकांमुळे ट्रिगर होतो. प्रत्येकाचा दमा व त्याचे कारण भिन्न असते. दम्यास कारणीभूत ठरणारे हे ट्रिगर्स एकापेक्षा जास्त असू शकतात. उदा. धूळ, धूर आणि पाळीव प्राणी, प्रदूषण, परागकण.दमा होण्यास श्वासावाटे फुफ्फुसात जाणारे आणि त्यामुळे होणाऱ्या ॲलर्जिक रिॲक्शनसाठी घरातील धुलिकण, कुत्रे, मांजर, काॅक्रोच, स्वयंपाकघरातील धूर, तंबाखूचा धूर, कोळसा, सिमेंट, रंग, खनिज पदार्थ, साखर, कीटकनाशके त्याचबरोबर वायूप्रदूषण कारणीभूत ठरू शकते. डिझेल, पेट्रोलच्या गाड्यातील धूर, जिथे नागरी सुविधांचा अभाव आहे अशा गर्दीच्या ठिकाणी राहणाऱ्यांना, त्याचबरोबर घराच्या भिंती ओलसर असतील, तर त्यावर वाढणाऱ्या बुरशीमुळे दम्याचा धोका वाढतो.