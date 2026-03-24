आरोग्याचे ‘बाळ’कडू : दमा आणि उपचार

डॉ. संजय जानवळे - बालरोगतज्ज्ञलहान मुलांमधील दम्याशी संबंधित काही गोष्टींबाबत आपण गेल्या आठवड्यात माहिती घेतली. आता इतर गोष्टींचा विचार करू.दम्याबाबतची काही कारणे आपण बघितली. इतर कारणेही त्याला कारणीभूत ठरू शकतात. घरातील धूलिकणावर असलेले किटाणू हे दम्यास कारणीभूत ठरणारे ट्रिगर असल्याचे दिसून आले आहे. हे किटाणू गालिचे, गाद्या, सोफे, पडदे अन् अगदी खेळण्यांमध्येही असतात. कार्पेट्सचा वापर करणे टाळा अथवा त्यांची नियमित साफसफाई करा. अंथरुणावर खेळणी ठेवू नका. दर दोन आठवड्यांनी ती धुवा आणि सूर्यप्रकाशात नीट वाळवा. पाळीव प्राणी, त्यांचे केस, पिसे, लाळ, त्वचेवरचे थर हे दम्याचे कारण बनू शकते. सिगारेटचा धूर, कारमधून निघणारा धूर, फटाक्यांचा धूर, स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या लाकडाचा धूर यासारखे ट्रिगर्स वायूनलिका उत्तेजित करू शकतात..प्रदूषण त्याच्या उच्च स्तरावर असते त्या दरम्यान प्रवास करणे टाळा. विषाणूंचा संसर्ग व त्यामुळे होणारी सर्दी हेही ट्रिगर्स आहेत..Asthma Disease: दमा.या गोष्टींची काळजी घ्याआहारात शेंगदाणे, अंडी, मासे, गाईचे दूध, शेल मासे, यीस्ट, रंगयुक्त, प्रिझर्व्हेटिव्ह असलेले, प्रक्रिया केलेले खाद्यपदार्थ, गॅस असलेली पेये यांचा समावेश नको. परागकण असलेली फुले, ओलसर भिंती, ओलसर कपडे, ओली बाथरूम आणि बागेत पडणाऱ्या पानांच्या ढिगाऱ्यावरील फंगस दम्यास कारणीभूत ठरू शकतो. त्यासाठी घर हवेशीर असावे. भिंती ओलसर नसाव्यात..तापमानात अचानक होणारा बदल, वादळ, उन्हाळ्याचे दमट हवामान काही लोकांसाठी ट्रिगर्स ठरू शकतात. बाहेर फिरताना चेहऱ्यावर स्कार्फ गुंडाळा. अधिक तापमान असलेल्या भागात आत किंवा बाहेर जाणे टाळा. एअरकंडिशन्ड खोलीतून एकदम दमट वातावरणात जाणे टाळा. मॉस्क्युटो कॉइल्स, रूम फ्रेशनर्स, साफसफाईची उत्पादने यात असलेली काही रसायने ट्रिगर्स बनू शकतात. डासांपासून बचावासाठी खिडकीला जाळी लावा. उग्र वास असलेली साफसफाईची उत्पादने टाळा..धोका कधी?तुम्हाला किंवा कुटुंबातील इतर सदस्यांना दमा असल्यासमुलाला ॲलर्जी असल्यासएक्झिमा (अटोपिक डर्मॅटायटिस) - ॲलर्जीमुळे त्वचेचा होणार आजार असल्यासपूर्वी छातीत घरघर झाली असल्यासघरात कुणी धूम्रपान करत असल्यास (पॅसिव्ह स्मोकर्स )मुलांमध्ये मुलींपेक्षा प्रमाण जास्त.प्रतिबंधगर्भारपणी वा बाळंतपणानंतर धूम्रपान करू नये. बाळाला पहिले सहा महिने केवळ स्तन्यपान व नंतर दोन वर्षांपर्यंत स्तन्यपान करा. पूर्ण लसीकरण करा आणि दरवर्षी एन्फ्ल्युइन्झा लस द्या. दम्याच्या ट्रिगर्सपासून मुलाचा बचाव करा. दम्यासोबत असलेल्या आजारांचा (उदाहरणार्थ, ॲलर्जिक रायनायटिस, सायनुसायटिस) उपचार करा. घरात धूळ नको.मुलांना कुंद, ओलसर वातावरण असलेल्या ठिकाणी खेळू देऊ नका. घरात पाळीव प्राणी असतील, तर मुलांची त्यांच्या ॲलर्जीसाठी चाचणी करा..गुंतागुंतीदम्याचा ॲटॅक तीव्र असेल, तर मुलाला रुग्णालयात भरती करण्याची आणि त्याला व्हेंटिलेटरवर ठेवण्याची वेळ येऊ शकते. टीनेजर्सना अशा गुंतागुंतीचा धोका अधिक असतो. वायुनलिका खूपच अरुंद झाल्या, तर श्वसनक्रिया बंद पडण्याची शक्यता असते. दीर्घकाळच्या दम्यामुळे 'क्रोनिक लंग डिसिज', होण्याचा धोका असतो..उपचारलक्षणाची वारंवारता आणि तीव्रता यावर दम्याचे उपचार आधारलेले असतात आणि त्यावरच लंग फंक्शन टेस्टसारख्या तपासण्याही अवलंबून असतात. त्यानुसार उपचाराचा ॲक्शन प्लॅन ठरतो. पीक फ्लो मिटरच्या साह्याने दम्याच्या ॲटॅकची तीव्रता आणि आणि करत असलेले उपचार किती प्रभावी आहेत, याचा अंदाज येतो..कधीतरी ॲटॅक येत असेल, तर ॲटॅकदरम्यान वापरासाठीचे इन्हेलर देण्यात येते; पण वारंवार ॲटॅक येत असतील, तर ॲटॅक नियंत्रित करण्याचे व होऊच नये म्हणून नियमित वापरायचे इन्हेलर सुरू करण्यात येतात. त्यात श्वासावाटे घ्यायचे स्टेराॅइड्स, ल्युकोट्राइन इन्हीबिटर्स, Long acting beta-agonists, तोडांवाटे स्टेराॅइड्स, इम्युनोथेरपी यांचा समावेश असतो..बऱ्याचदा असे दिसून येते, की मुलांना इन्हेलर्स नीट वापरता येत नाही, त्यामुळे उपचार यशस्वी होत नाहीत. पालकांनी व मुलांनी ते कसे वापरायचे, हे नीट समजून घ्यावेत.