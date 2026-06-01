जीवनाचेही करा ‘ऑडिट’

बऱ्याचदा आपण 'व्यग्र' असण्याला 'प्रगती' समजण्याची चूक करतो. रोज सकाळी उठून ठरलेलं काम, जबाबदाऱ्या, मोबाईल, लोकांच्या अपेक्षा... असं सगळं करत दिवस संपवणं ही केवळ एक सवय बनते आणि यात आपण स्वतःपासूनही दूर जातो. मात्र, ही गती म्हणजे प्रगती नव्हे. आयुष्य इतकं वेगानं पुढे जात असतं, की आपण जगत राहतो; पण थांबून स्वतःला विचारत नाही, की 'मी नेमकं कुठे चाललो आहे?' तुम्ही आयुष्याला दिशा देण्याऐवजी फक्त परिस्थितीनुसार वाहत जात असाल, तर तुमचं 'लाइफ ऑडिट' करण्याची वेळ आली आहे..एक योग थेरपिस्ट आणि लाइफ कोच म्हणून माझा अनुभव असा आहे, की लोकांमध्ये परिवर्तन होत नाही कारण ते स्वतःला योग्य प्रश्न विचारत नाहीत. आयुष्याचं खरं ऑडिट करायचं असेल, तर हे प्रश्न एका कागदावर लिहून काढा आणि घाई न करता उत्तर शोधा. हे प्रश्न धाकधूक वाढवण्यासाठी नाहीत, तर स्पष्टता आणण्यासाठी आहेत.१) 'पुढची पाच वर्षं माझ्या आयुष्यात काहीही बदललं नाही, तर मी मनापासून समाधानी असेन, की आतल्या आत मला निराशा येईल?'आज तुम्ही जे अन्न खात आहात, ज्या पद्धतीनं मानसिक ताण हाताळत आहात आणि जसं पैशांचं नियोजन करत आहात; नेमकी हीच दिनचर्या पुढील पाच वर्षं अशीच राहिली, तर तुम्ही कुठे पोहोचाल? तुमचं आयुष्य आहे तसं राहिलं - म्हणजे काम, आरोग्य, झोप, नातेसंबंध, विचार, सवयी, मानसिक अवस्था, स्वतःशी असलेलं नातं- या गोष्टी तशाच राहिल्या, तर त्या परिस्थितीत तुम्ही समाधानी राहाल का, की ती स्थिती हळूहळू असह्य वाटायला लागेल? आजचं आयुष्य तुम्हाला जिथे नेत आहे, ती दिशा तुम्हाला हवी आहे ना? आजचं गोळाबेरीज गणित पाच वर्षांनंतर तुम्हाला असमाधानी जागी नेऊन ठेवणार असेल, तर आजच बदल करणं अनिवार्य आहे. कारण कधी कधी सर्वांत मोठं दुःख अपयशाचं नसतं, तर 'मी वेगळं जगू शकलो असतो' या जाणिवेचं असतं..२) 'सध्या माझ्या आयुष्यात कोणत्या गोष्टी मला ऊर्जा, शांतता, सार्थकता आणि प्रेम देत आहेत आणि असं काय आहे जे मला थकवत आहे किंवा खच्चीकरण करत आहे?'काही गोष्टी आपल्याला सक्षम करतात, आतून जिवंत ठेवतात. काही लोकांशी बोललं, की मन शांत होतं. काही सवयी आपल्याला स्थिर ठेवतात. काही कामं अर्थ देतात; पण त्याचवेळी काही गोष्टी आपली ऊर्जा खात असतात, हळूहळू क्षीण करतात. एखादं नातं, सततची तुलना, स्वतःबद्दलचे नकारात्मक विचार, थकवणारं काम किंवा सतत ऑनलाइन राहण्याची सवय. काही व्यावसायिक करार केवळ तुमच्या भूतकाळातील बांधिलकीमुळे तुम्ही ओढत असता. ज्या गोष्टी किंवा लोक तुमच्या मानसिक शांततेचा बळी घेत आहेत, त्यांना आयुष्यातून पद्धतशीरपणे वजा करणं किंवा मर्यादा आखणं हे तुमचं स्वतःप्रती असलेलं कर्तव्य आहे. तुमच्या दिवसातील ऊर्जा नेमकी कुठे खर्च होत आहे, याचा हिशेब ठेवा. सतत थकलेलं असणं इतकं सवयीचं होतं, की ते 'नॉर्मल' वाटायला लागतं; पण ते नॉर्मल नाही..३) 'मी आज जिथं आहे आणि जिथं मला पोहोचायचंय ते आयुष्य जगण्यापासून नेमकं काय रोखत आहे?'बऱ्याचदा आपण परिस्थितीला, वेळेला किंवा संसाधनांच्या कमतरतेला दोष देतो; पण बऱ्याच अंशी, अडथळा बाहेर नसून आत असतो. हा अडथळा म्हणजे तुमची अपयशाची भीती असू शकते, लोक काय म्हणतील याची चिंता, टाळाटाळ, स्वतःवर विश्वास नसणं, जुने पॅटर्न्स सोडू न शकणं, कम्फर्ट झोनला घट्ट धरून ठेवण्याची वृत्ती, किंवा अनेकदा आपल्याला काय हवं आहे हेच माहीत नसतं. जोपर्यंत तुम्ही या अडथळ्याला ओळखून त्याचं मूळ शोधत नाही, तोपर्यंत तुम्ही कितीही कष्ट केले, तरी एकाच वर्तुळात फिरत राहाल. कधी कधी आयुष्य बदलण्यासाठी नवीन मार्गाची गरज नसते, फक्त स्वतःकडे नव्यानं पाहण्याची गरज असते..आत्मपरीक्षण करताना स्वतःवर दया दाखवण्यापेक्षा किंवा स्वतःला दोष देण्यापेक्षा, एक त्रयस्थ व्यक्ती म्णून स्वतःच्या आयुष्याकडे बघा. सत्य जितकं स्पष्ट दिसेल, तितका बदलाचा मार्ग सोपा होईल. आपण अनेकदा भविष्याबद्दल मोठी स्वप्नं पाहतो... पण भविष्य अचानक बदलत नाही. ते रोजच्या छोट्या गोष्टींनी तयार होतं. सगळं काही मिळवताना आतून भरीव आणि समाधानी ठेवण्याची शक्ती फक्त अध्यात्मात आहे. आयुष्य बदलण्याची सुरुवात मोठ्या उत्तरांनी होत नाही... ती प्रामाणिक प्रश्नांनी होते..