मुलांमधील स्वमग्नता

- डॉ. संजय जानवळे, बालरोगतज्ज्ञलहान मुलांमधील ऑटिझम म्हणजे स्वमग्नता या विषयी आपण गेल्या आठवड्यात काही गोष्टी समजून घेतल्या. आता इतर काही गोष्टी समजून घेऊ. ऑटिझम होण्याचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नाही. काही आनुवंशिक घटकामुळे किंवा मेंदूला झालेल्या इजेमुळे हा विकार होण्याची शक्यता असते. संगोपन करताना पालकांनी केलेल्या चुकांमुळे तो होतो किंवा लहानपपणी दिलेल्या लशींचा तो दुष्परिणाम असतो, असे नाही. डीएसएमव्हीच्या मापदंडानुसार एएसडी (ऑटिझम स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर) हा विकारांचा एक स्पेक्ट्रम असून त्यात स्वमग्नता, ॲस्परजर्स सिंड्रोम, आणि परव्हॅसिव डेव्हलपमेंट डिसॉर्डर यांचा समावेश होतो..संभाव्य कारणांत गर्भधारणेवेळी आईचे वय जास्त असणे किंवा तिला मधुमेह, उच्चरक्तदाब, तणाव, थायराॅइड ग्रंथीचा विकार किंवा मानसिक आजाराची औषधं चालू असतील तर किंवा जन्मानंतर बाळाचे वजन कमी असेल, जन्मताना ते गुदमरले असेल; झटके, जंतुसंसर्ग यांचा समावेश आहे; परंतु याचे कुठलेच ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत.गुंतागुंतीविशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमाने ऑटिझमग्रस्त मुलांमधील वर्तणूक, सामाजिक आणि बौद्धिक कार्यक्षमतेत चांगलीच वृद्धी होते. मुलींपेक्षा मुलांना ऑटिझम होण्याच्या धोका तीन ते चारपट अधिक असतो. ज्यांना मेदूचे आजार आहेत आणि खासकरून त्यात झटके येणाऱ्यांना ऑटिझम होण्याचा जास्त असतो.प्रतिबंध : ऑटिझमचा प्रतिबंध करण्याचा कुठलाच मार्ग सध्यातरी उपलब्ध नाही..उपचारऑटिझमवर लवकर उपचार सुरू केल्यास मुलाची भाषिक व सामाजिक कार्यक्षमता सुधारू शकते. मुलाचा बुद्ध्यांक आणि भाषिक कौशल्य सामान्य असले, तरी त्याला विशेष शिक्षणाची गरज असते. रुग्णाला इतर शारीरिक आजार असतील तर त्यावर किंवा मानसिक रोगावर वैद्यकीय इलाज करावे लागतात. उपाययोजना करताना स्पीचथेरपी, ऑक्युपेशनल थेरपी, सेन्सरी इंटिग्रेशन, स्पेशल स्कूलचा समावेश असतो..अशा मुलांच्या वयाच्या तीन वर्षापूर्वीच वर्तणूक व संवादकौशल्यासाठी स्पीचथेरपीतून त्या मुलांच्या वर्तणुकीत बदल व संवादकौशल्याचा विकास साधता येतो. दैनंदिन गरजांसाठी ऑक्युपेशनल थेरपिस्टची मदत घ्यावी लागते. मुलाचे वर्तन व संवादकौशल्य विकसित करण्यावर भर दिला पाहिजे. मूल मोठे होईल, तसा त्याच्या शाळेने वैयक्तिक विशेष शिक्षण कार्यक्रम आखायला हवा. सामाजिक वर्तन, संवादकौशल्य शिकवण्यावर लक्ष केंद्रित करावे. तो मागे पडत असलेल्या गोष्टींवर भर देत, बलस्थाने ओळखत नियोजन हवे. मोठ्या मुलांना शक्य तितके स्वतंत्र जगण्यासाठी आवश्यक कौशल्यामध्ये व्यवहारिक मदत द्यायला हवी. यासोबत इतर उपचार करावे लागतात..सायकोथेरपी : बुद्धिमत्ता चांगली असलेल्या; पण सामाजिक कौशल्यांची कमतरता असलेल्या किशोरवयीन मुलामुलींसाठी सायकोथेरपी उपयुक्त ठरते.ओषधोपचार : नैराश्य, एकाग्रतेचा अभाव, अतिचंचलता, ऑब्सेसिव्ह व कंपल्सिव्ह वर्तन आणि इतर मानसिक लक्षणांसाठी औषधोपचार महत्त्वाचा असतो.मोठ्या मुलांना व ॲस्पर्जर सिड्रोम असलेल्यांना सामाजिक कौशल्य प्रशिक्षण उपयुक्त ठरते. ऑटिझमच्या उपचाराबद्दल सांशकता असते. एखाद्या मुलाला उपयुक्त ठरणारा उपचार तुमच्या मुलाला सर्वोत्तम ठरेल, असे नाही. मात्र कारणे, उपचार याविषयी सखोल संशोधन सुरू आहे..आपल्या मुलाचे भवितव्य कसे असेल, हा पालकांना पडलेला यक्षप्रश्न असतो. दुर्दैवाने मुलाचे अंतिम सामाजिक, शैक्षणिक आणि व्यवसायिक भवितव्य कसे असेल, हे कुणीही सांगू शकत नाही. मात्र, ऑटिझम असलेली अनेक मुले स्वावलंबी आयुष्य जगतात. बोलण्याचे कौशल्य चांगले असेल, लवकर उपचार सुरू केले असतील आणि उपचारांत नियमितता असेल, तर अशा मुलांची कार्यक्षमता वाढते.