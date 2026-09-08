पाय दुमडून बसण्याची सवय टाळाच...

- डॉ. अजय कोठारी, स्पाइन सर्जन‘डॉक्टर, मी तर फक्त आरामात बसतो....काहीच जड काम नाही करत.’तपासणी करताना एक गोष्ट लगेच लक्षात येते, रुग्ण खुर्चीवर बसतो आणि नकळत एक पाय दुसऱ्यावर ठेवतो. अनेकांना ही सवय इतकी नैसर्गिक वाटते की ती चुकीची असू शकते, हे डोक्यातही येत नाही.पाय दुमडून बसणं आरामदायक वाटतं, परंतु कण्याच्या दृष्टीने ही एक सततची सूक्ष्म चूक असते. वेदना अचानक सुरू होत नाही; ती हळूहळू तयार होते. आणि ही सवय त्यामागचं एक महत्त्वाचं कारण असू शकते..नेमकं काय होतं?आपण एक पाय दुसऱ्यावर ठेवतो, तेव्हा शरीर समतोल राहत नाही. एक नितंब वर जातो n कंबर एका बाजूला झुकते कणा वाकलेल्या स्थितीत जातो. कण्याची नैसर्गिक सरळ रेषा बदलते.हा बदल काही सेकंदांसाठी झाला तर चालतो, परंतु खूप वेळ बसल्यावर स्नायूंवर सतत ताण येतो..शरीराची प्रतिक्रिया आपलं शरीर लगेच वेदना देत नाही. ते आधी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करतं. एक बाजूचे स्नायू सतत ताणलेले राहतात, तर दुसरी बाजू सैल राहते. यामुळे स्नायूंचा असमतोल तयार होतो.परिणाम एका बाजूला कंबरदुखी खांद्यात जडपणा मान आखडणे कधी डोकेदुखीअनेकांना वाटतं उशी चुकीची आहे, गादी चुकीची आहे. परंतु दिवसभराची बसण्याची सवय कारण असते..डिस्कवर परिणामपाय क्रॉस करून बसल्यावर कंबरेतील डिस्कवर असमान दाब येतो.वारंवार असाच दाब पडत राहिला तर डिस्क एका बाजूला जास्त झिजते.दीर्घकाळानेस्लिप डिस्कचा धोका वाढतोसायटिका सुरू होऊ शकतेम्हणजेच साधी सवय मोठ्या त्रासाची सुरुवात ठरू शकते.आणखी एक परिणाम ः रक्तपुरवठापायावर पाय ठेवल्यावर मांडीखालचा रक्तपुरवठा कमी होतो. म्हणून काही वेळानेपायाला मुंग्या, झिणझिण्या येणे. सुन्न होणेलोक म्हणतात ‘रक्त थांबलं’ - हेच ते कारण. .कोणाला जास्त धोका? ऑफिसमध्ये बसून काम करणारे विद्यार्थ्यांमध्ये अभ्यास करताना लॅपटॉप वापरणारे फोनवर जास्त वेळ बोलणारेविशेषतः ३०–५० वयोगटात ही सवय पाठदुखीचं लपलेलं कारण ठरते.काय करावं?पूर्णपणे टाळणं शक्य नसलं तरी नियंत्रण शक्य आहे. दोन्ही पाय जमिनीवर सरळ ठेवा कंबर खुर्चीला टेकवा पाय क्रॉस केल्याचं लक्षात आलं की लगेच सरळ बसा दर ३०–४० मिनिटांनी उठासुरुवातीला जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावा लागतो, मात्र काही दिवसांत सवय बदलते..एक महत्त्वाची जाणीव आपल्याला वेदना मोठ्या दुखापतीमुळे होत नाहीत. त्या छोट्या सवयींच्या पुनरावृत्तीमुळे होतात. दिवसभर चुकीचं बसणं आणि रात्री औषध घेणं हा उपाय नाही.पाठदुखी अनेकदा जड कामामुळे नसते; ती ‘आरामात’ बसण्याच्या चुकीच्या पद्धतीमुळे असते.छोटी सवय सुधारली, तर मोठा त्रास टाळता येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.