प्रश्न : माझं बाळ तीन महिन्याचं आहे. त्याला संतुलनचे चैतन्यकल्प व बाल हर्बल सिरप हे कधीपासून देता येते? एकाच वेळेला हे दोन्ही चालू ठेवलं तर चालू शकेल का? तसेच बाल हर्बल सिरप सुरू केले तर बालामृत बालगुटी बंद करायची का चालू ठेवायची? कृपया याबद्दल मार्गदर्शन करावे. ~ किशोरी धावडेउत्तर : बाळाला बाहेरचे दूध अर्थात गाईचे दूध द्यायला सुरू केल्यापासून चैतन्यकल्प देता येऊ शकते. साधारणपणे चार ते सहा महिन्यांच्या वयोगटातल्या मुलांना बाहेरचे दूध सुरू करणे योग्य असते. सुरुवातीला चैतन्यकल्प व्यवस्थित मिसळून वस्त्र काळ करून दूध द्यायला सुरू करावे. सकाळ संध्याकाळ एक एक चमचा चैतन्यकल्प दिलेले उत्तम ठरते. संतुलनचे बाल हर्बल सिरप हे बाळाच्या पचनाकरता मदत करतात. त्यामुळे बाहेरचे दूध किंवा बाहेरचे अन्न हे सुरू केल्यानंतर बाल हर्बल सिरप देण्याची गरज पडते. स्तन्यपान करत असताना गॅसेस वगैरेचा काही त्रास होत असला तर तो सहसा बाळगुटीने कमी होतो; पण फार प्रमाणात त्रास होत असला तर अशा वेळेला बाल हर्बल सिरपसुद्धा सुरू केलेले चालते. बाळगुटी विकासाकरितासुद्धा मदत करते म्हणून ती साधारणपणे बाळ बारा महिने ते पंधरा महिन्याचं होण्यापर्यंत द्यावे. तसेच बालामृत रसायन असल्यामुळे कमीत कमी दोन वर्ष ते शक्य झाल्यास पाच वर्षाच्या वयापर्यंत दिलेले उत्तम ठरते. ह्या चारही गोष्टी एकत्र दिल्यास काही हरकत नाही..प्रश्न : मला गेले सात आठ वर्षांपासून गॅसचा खूप त्रास होतो. उशिरा जेवलं तर नक्कीच त्रास होतो. पोटात गॅस भरला की पोट खूप आखडते. श्वास पण अडकल्यासारखा होतो आणि सतत बेचैन वाटते. ढेकर आली तर काही काळ बरं वाटतं पण परत त्रास तसाच सुरू होतो. त्याच्यामुळे बऱ्याचदा रात्रीचं जेवण सुद्धा करायची इच्छा होत नाही. कृपया मला उपाय सुचवावा. ~ मनोज हिरेउत्तर : काही कारणांमुळे अपचन होत असल्यास किंवा पोट साफ न होत असल्यास गॅसचा त्रास होताना आढळतो. त्यामुळे पचन सुधारण्यासाठी जेवणाच्या आधी छोटासा आल्याचा तुकडा एक चिमोट सैंधव मीठ घालून घ्यावा. व्यवस्थित चावून खाल्ल्यानंतर मग जेवणाला सुरू करावे. तसेच जेवणानंतर संतुलनच्या अन्नयोग गोळ्या अगदी नियमाने घ्याव्या. जेवणामध्ये भात असल्यास भाताच्या पहिल्या घासामध्ये हिंगवाष्टक चूर्ण घालून थोडे तूप घालून खाल्ल्याने सुद्धा फायदा मिळू शकेल. शक्य झाल्यास जेवताना व इतरही वेळेला गरम पाणी पिणे जास्त उत्तम राहील. आहारामध्ये तांदूळ, मूग, ज्वारी, नाचणी या धान्यांना प्राधान्य द्यावे. आहारात फळभाज्या जास्त ठेवाव्या. उदाहरणार्थ तुदी, तोंडली, घोसाळी, भोपळा, पडवळ, कोहळा, काकडी. जेवणाच्या शेवटी एक कपभर ताजं ताक, काळ मीठ, जिरेपुड व ओवा पुड घालून घ्यावा. तसेच रात्री रोज झोपताना संतुलनचे सायनफुल चूर्णसुद्धा घेतल्याने पोट साफ व्हायला मदत मिळू शकेल.