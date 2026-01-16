आयुष्यातला गोडवा

डॉ. मालविका तांबे जानेवारीच्या महिन्यातला आपला सगळ्यात पहिला सण म्हणजे संक्रांत. ‘तिळगूळ घ्या, गोड गोड बोला’ अशा वाक्याने या सणाचं महत्त्व आपल्याला सांगितलं जातं. गेले काही दिवस सगळीकडे असलेलं मस्त थंड वातावरण, पचनाग्नीची उत्तम कार्यक्षमता, निसर्गात असलेली समृद्धी ही हळूहळू आता कमी होणार आहे, याची आठवण आपल्याला या सणाच्या निमित्ताने होते. आता उरलेल्या मस्त गुलाबी थंडीच्या वेळेत आपल्या शारीरिक व मानसिक सामर्थ्यावरती काम करून घेण्याची संधी सोडू नये. .तीळ आणि गुळात असलेली शक्ती आपल्या शरीरात सामावली की आपलं सामर्थ्य वाढतं. सामर्थ्य वाढलं की उत्साह वाढतो, मानसिक ताकद वाढते, क्षमाशीलता वाढते. व्यक्तीमध्ये असलेलं सामर्थ्य सकारात्मक असलं तर ती व्यक्ती सगळ्यांबरोबर चांगली वागते आणि ही सकारात्मकताच वाढवायला या काळामध्ये तीळ आणि गुळाचा समावेश आपल्या आहारामध्ये करण्याची गरज असते..आयुर्वेदामध्ये तीळ हे वात शमनासाठी अत्यंत उत्तम सांगितलेले आहेत. तसेच स्वयंपाकघरातले सुद्धा हे खूप महत्त्वाचे आणि अविभाज्य अंग होते. सध्याच्या काळात तिळाचा वापर आपल्याला घरामध्ये कमी होताना दिसतो. पण खरं तर तीळ आणि गूळ हे एकत्र करून खाणे औषधासारखे काम करते. थंडीच्या दिवसात बऱ्याचश्या लोकांना संधिवाताचा त्रास वरच्यावर होताना दिसतो. अशा वेळेला तीळ व सुंठ सम प्रमाणात घेऊन थोड्याशा तुपात मिसळून सेवन केल्यास लाभ होतो. सुंठ व गुळाची गोळी तुपासह तयार केल्यास तीही सेवन केल्याने संधिवाताचा त्रास कमी व्हायला मदत मिळते. संक्रांतीला गुळाची पोळी, तिळगूळ, गजक, वडी, रेवडी, चिक्की, लाडू इत्यादी वेगवेगळ्या प्रकारे आपल्याला तिळगूळ खायची संधी मिळत असते..पूर्वीच्या काळी घरोघरी मोठ्या व्यक्तींना जाऊन नमस्कार करून त्यांच्याकडून तिळगूळ आशीर्वादासह घेण्याची पद्धत होती. तिळगुळाची ताकद आणि त्यांच्याकडून मिळणारा सकारात्मकते चा आशीर्वाद या दोन्ही गोष्टी आयुष्यात आरोग्य व आनंदाची भरभराट व्हायला मदत करू शकायच्या. वाकून नमस्कार केल्याने मेंदूकडे रक्तपुरवठा व्हायला मदत मिळायची तसेच पाठीच्या कण्याची लवचिकता पण टिकून राहते. पण सध्या या गोष्टी काळबाह्य झाल्यामुळे कदाचित आपल्या सगळ्यांमधलाच मानसिकता व पाठीचा कणा दोन्हीचीही लवचिकता कमी झालेली आढळते. तीळ पचनशक्ती वाढवतात, मेधा व बुद्धी वाढवतात. यांच्यामध्ये नैसर्गिक अँटीऑक्सिडंट्स असतात. व्हिटॅमिन ए व व्हिटॅमिन के हे तिळात प्रचुर मात्रेत असतात. तसेच तिळांमध्ये मॅग्नेशियम, कॉपर, झिंक, लोह असतं..तिळाचा वापर हा वेगवेगळ्या प्रकारे आपल्याला करता येऊ शकतो. तीळ भाजून त्याची पूड करून ठेवल्यास वेगवेगळे मसाल्याचे पदार्थ करत असताना तिळाचा वापर करता येतो. फोडणी करत असताना, खिचडी करत असताना, थेपला करत असताना तीळ भाजून त्याच्यात टाकता येतात. तिळाचे तेल स्वयंपाक करताना वापरू शकतो. सध्याच्या काळात सॅलड करत असताना त्याच्यामध्ये टोस्टेड सेसेमी ऑईल वापरण्याची पद्धत आहे. तसेच कुठलेही गोड पदार्थ करत असताना किंवा एशियन पदार्थ करत असताना त्याच्यामध्ये सुद्धा तीळ घालण्याची पद्धत आहे. तीळ भिजवून त्याची पेस्ट तयार केल्यास त्याला ताहिनी म्हणून वापरलं जातं. एकूणच तीळ हे स्वयंपाकघरात कुठल्याही प्रकारे वापरलेले उत्तम असतात..तिळांमध्ये व्हिटॅमिन ई-सुद्धा प्रचुर मात्रेत असल्यामुळे त्वचेच्या आरोग्यासाठी हे अत्यंत उत्तम समजले जातात. आपल्याकडे भोगीच्या दिवशी आवर्जून तिळाचा कतक मुलींना आंघोळीच्या वेळेस लावण्याची पद्धत कदाचित त्याच्यामुळे असावी. तसेच केसांकरतासुद्धा तीळ भिजवून त्याचा केलेला कतक लावल्याने फायदा होताना दिसतो. ज्या स्त्रियांना मासिक पाळीत व्यवस्थित रक्तस्राव होत नाही त्यांनी सकाळी पाव चमचा तिळाचा कतक खायला हरकत नसते. तसे आवडत नसल्यास नियमितपणे थोडासा तिळगूळ खाण्यामध्ये ठेवल्याससुद्धा रक्तस्राव व्यवस्थित व्हायला मदत मिळते. तीळ हे दातांच्या व हिरड्यांच्या स्वास्थ्याकरतासुद्धा अत्यंत उत्तम असतात. दात व हिरड्या सळसळत असल्या, रक्त किंवा पू येत असलं तर काळे किंवा पांढरे तीळ तोंडात ठेवून चावल्यास फायदा होतो. काही वेळ हे तीळ नुसते चावावे. त्यातून तयार झालेला रस हा दातांच्या व हिरड्यांच्या संपर्कात आल्याने फायदा होतो. नंतर हे तीळ आणि त्याच्यातून तयार झालेला रस हा थुकून टाकता येतो किंवा आवडत असल्यास खाल्ला तरीही चालू शकतो..तिळाचे तेल हे संस्कारित करून आयुर्वेदांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे वापरायला सांगितलेलं आहे. तिळाच्या तेलाचा उदाहरणार्थ संतुलन सुमुख तेलाने गंडूष केल्यास वरती सांगितलेले दात आणि हिरड्यांचे त्रास कमी व्हायला मदत मिळते. संतुलन अभ्यंग सेसेमी तेल हे वात शमवण्यासाठी अत्यंत श्रेयस्कर असते. नियमित अभ्यंग केल्याने त्वचेचं आरोग्य नीट राहतं. हाडं, सांधे, मसल्स यांची ताकद व्यवस्थित राहायला मदत मिळते..तीळ उष्ण असल्यामुळे पित्त प्रकृतीच्या व्यक्तींनी खूप जपून वापरायला पाहिजे. त्यामुळेच कुठल्याही पाककृतीमध्ये तीळ असताना तुपाचा प्रयोग बऱ्याचदा केलेला दिसतो. तसेच तिळगुळाबरोबरच साखरेची केलेली रेवडीसुद्धा आपल्याकडे याच काळामध्ये वापरली जाते. बऱ्याचश्या पाककृतींमध्ये तिळाबरोबर खोबरही खाण्याची पद्धत आहे. खोबर शीतल असल्यामुळे तिळाच्या उष्णतेला कमी करतं व दोन्हीही त्वचा, केस, हाड इत्यादींच्या आरोग्याला दुहेरी मदत करताना दिसतात. गहू व तूप हेसुद्धा शरीरामध्ये वीर्य व ताकद वाढवायला मदत करतात. त्यामुळे बहुतांशी पाककृतींमध्ये तिळाबरोबर गहू व तुपाचा सुद्धा वापर आपल्याला केलेला दिसतो..वर्षभर आरोग्य व्यवस्थित राहावं, शारीरिक व मानसिक ताकद व्यवस्थित टिकून राहावी. या सगळ्याचा विचार करून संक्रांती सारखा महत्त्वाचा सण आपल्याकडे विविध प्रकारे साजरा केला जातो. याच्या मागचं शास्त्र समजून घेतलं व त्याचं पालन केलं तर तीळगूळ घ्या, गोड बोला असे नुसतं बोलण्यात नव्हे तर 