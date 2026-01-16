आरोग्य

आयुष्यातला गोडवा

मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने तीळ आणि गुळाचा आहारात समावेश केल्याने केवळ शारीरिकच नव्हे, तर मानसिक सामर्थ्यही वाढते. डॉ. मालविका तांबे यांनी या लेखातून तिळाचे औषधी गुणधर्म आणि पारंपारिक प्रथांमागील शास्त्र स्पष्ट केले आहे.
The Science of Til-Gul: Boosting Physical and Mental Strength

The Science of Til-Gul: Boosting Physical and Mental Strength

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

डॉ. मालविका तांबे

जानेवारीच्या महिन्यातला आपला सगळ्यात पहिला सण म्हणजे संक्रांत. ‘तिळगूळ घ्या, गोड गोड बोला’ अशा वाक्याने या सणाचं महत्त्व आपल्याला सांगितलं जातं. गेले काही दिवस सगळीकडे असलेलं मस्त थंड वातावरण, पचनाग्नीची उत्तम कार्यक्षमता, निसर्गात असलेली समृद्धी ही हळूहळू आता कमी होणार आहे, याची आठवण आपल्याला या सणाच्या निमित्ताने होते. आता उरलेल्या मस्त गुलाबी थंडीच्या वेळेत आपल्या शारीरिक व मानसिक सामर्थ्यावरती काम करून घेण्याची संधी सोडू नये.

Loading content, please wait...
ayurveda
Family Doctor
health
Diet
Healthcare

Related Stories

No stories found.