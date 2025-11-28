प्रश्न : तुमच्या सगळ्या लेखांमध्ये सुवर्ण संस्काराला खूप महत्व दिलेलं आहे. पण सध्या सोने खूप महाग आहे. कुटुंबात चार ते पाच सदस्य असल्यास सगळ्यांना सोन्याचा उपयोग कसा करून घेता येईल? कृपया याबद्दल मार्गदर्शन करावे. - शिवाजी जाधव, बारामती उत्तर : आयुर्वेदामध्ये सुवर्ण हे एक उत्तम रसायन सांगितलेले आहे व त्याचे खूप वेगवेगळ्या प्रकारे शरीरामध्ये उपयोग करून घेता येतात. उदाहरणार्थ, लहान मुलांना सुवर्ण किंवा सुवर्ण भस्म हे देणं अत्यंत गरजेचं असतं. तशा प्रकारच्या सुवर्णप्राशन संस्काराकरिता संतुलन बालामृत हे मुलांना वयाच्या पाचव्या वर्षापर्यंत तरी कमीत कमी द्यावे. सोन्याच्या भांड्यामध्ये गरम पाणी ठेवावे व नंतर ते प्यायला घ्यावे. आजच्या काळात सोन्याचे भांडे किंवा चांदीचे भांडे घेणं अवघड झालेलं आहे. संपूर्ण कुटुंबाकरिता जर का संतुलन अमृत शर्करायुक्त पंचामृत घेणे अवघड पडत असेल तर त्याच्याकरता सुवर्ण सिद्ध जल प्राशन हा अतिशय कमी खर्चात घरच्या घरी करण्यासारखा उपाय असतो. यासंबंधित विडियो ''डॉ.मालविका तांबे'' युट्यूब चॅनल वरती मिरॅकल वाटर नावाने प्रसिद्ध केलेला आहे. तो नक्की बघावा.अर्थातच सुवर्ण प्रत्यक्ष खाणे हे सुवर्ण संस्कारित जला पेक्षा जास्त प्रभावकारी आहे. पण तरीसुद्धा अगदीच काही न घेण्यापेक्षा किमान सुवर्ण संस्कारित जल सगळ्यांनी घरात घेतलं तर त्याचा आरोग्यावर चांगला परिणाम नक्कीच दिसू शकेल..प्रश्न : मला आत्ताच कावीळ झाली होती. काही दिवस हॉस्पिटलमध्ये उपचार करून मी सध्या घरी परत आलेलो आहे. डॉक्टरांनी सांगितलं, तेल तुपाचा वापर फक्त कमी ठेवा. बाकी काहीही खायला हरकत नाही. पण मला सतत अपचन व पोटामध्ये जडपणा जाणवतोय. आयुर्वेदामध्ये या आजाराकरिता काही पथ्य सांगितले असतील तर कृपया सुचवावे.- यशवंत नगरकर, नागपूरउत्तर : कावीळ किंवा कामला झाल्यानंतर आहाराची व्यवस्थित काळजी न घेतल्यास बरेच वर्ष अपचनाचा त्रास टिकून राहू शकतो. आत्ता तरी जेवढी भूक असेल तेवढाच आहार घेतलेला जास्त उत्तम. आहारामध्ये सगळे धान्य भाजून आणि मगच वापरावे. तांदळाची भाकरी, ज्वारीची भाकरी तसेच मुगाचे कढण, मुग तांदळाची पातळ खिचडी, द्योती खिचडी, भाजी, आमटी करत असताना शक्यतोवर फक्त तुपाची फोडणी द्यावी. भाज्यांमध्ये सुद्धा दुधी, कोहळा, परवर, तोंडली यांसारख्या फळ भाज्यांचा समावेश केलेला जास्त उत्तम राहील. तिखट, तेलकट, आंबट व आंबवलेल्या गोष्टी पूर्णपणे टाळलेले बरे राहतील. जरी तूप तेल नाही सांगितलेलं असलं तरी घरचं केलेलं किंवा संतुलन चे गाईचे साजूक तूप एक दोन चमचे तरी आहारात नक्की ठेवावे. त्याच्याने यकृताची कार्यक्षमता वाढायला मदत मिळते. जमत असल्यास ताजे गोमूत्र सुद्धा घेतलेले उत्तम राहील. याच्याबद्दल जास्त माहितीकरता डॉ. मालविका तांबे या यूट्यूब चॅनल वरती गोमूत्राचा विडियो नक्की बघावा. तसेच संतुलन चे पित्तशांती, पुनर्नवासव व बिल्व सॅन सारखे रसायन सुद्धा यकृताची कार्यक्षमता वाढवायला मदत करू शकते. याबाबत प्रत्यक्ष मार्गदर्शन घेणे सुद्धा इष्ट ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.