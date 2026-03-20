अशक्त होणारी इंद्रिये

डॉ. मालविका तांबे आयुर्वेदामध्ये स्वस्थ व्यक्तीची परिभाषा करत असताना सांगितलेलं आहे की, ज्या व्यक्तीमध्ये वात, पित्त, कफ हे तीनही दोष संतुलित असतील, ज्याची पचनक्रिया अर्थात अग्नि व्यवस्थित कार्य करत असेल, ज्याच्या शरीरातले सगळे धातु व्यवस्थित कार्य करत असतील, ज्याचं मलनिस्सरण व्यवस्थित होत असेल, तसेच ज्याचं आत्मा, इंद्रिय आणि मन हेही प्रसन्न असते असाच व्यक्ती फक्त स्वस्थ म्हटला जाऊ शकतो.."समदोष: समाग्निश्च समधातुमलक्रिय:।प्रसन्नात्मेन्द्रियमन: स्वस्थ इत्यभिधीयते॥"फक्त कुठलाही आजार नसणे एवढंच नव्हे तर संपूर्ण शरीरातले सगळे कार्य व्यवस्थित होणं सुद्धा अपेक्षित आहे. अर्थातच शारीरिक, मानसिक आणि आध्यात्मिक या तिन्ही स्वास्थ्यांबरोबर व्यक्तीला आनंदी असणे व त्याच्या संपूर्ण इंद्रियांनी कार्य सुद्धा व्यवस्थित करणं आवश्यक असतं. सध्याच्या काळात बऱ्याचदा बघायला मिळतंय की व्यक्तीला कुठला मोठा आजार झालेला नसला तरी त्याच्या इंद्रिय अशक्त झालेल्या दिसतात. याला आयुर्वेदामध्ये इंद्रिय दौर्बल्य असं म्हटलेलं आहे. .इंद्रिय ही बाह्य जगाशी संपर्क साधण्याकरता त्याच्यातनं ज्ञान मिळवण्याकरता निसर्गाने दिलेली साधनं आहेत. सामान्यपणे आपल्याला सगळ्यांना पाच ज्ञानेंद्रिय अर्थात १.\tचक्षुरिंद्रिय बघण्याची शक्ती, २.\tश्रोत्रिंद्रिय ऐकण्याची शक्ती, ३.\tघ्राण इंद्रिय वास घेण्याची शक्ती, ४.\tरसना इंद्रिय अर्थात चव घेण्याची इंद्रिय, ५.\tस्पर्श इंद्रिय अर्थात त्वचेमधनं मिळणारं ज्ञान हे माहिती असतात. पण आयुर्वेदामध्ये ह्याच्याही पलीकडे जाऊन कर्म इंद्रिय सुद्धा सांगितलेली आहेत. त्याच्यामध्ये १.\tवाक इंद्रिय - अर्थात बोलण्याची क्षमता, २.\tपाणि इंद्रिय - हाताने धरण्याची क्षमता, ३.\tपाद इंद्रिय - म्हणजे सगळीकडे चलनवलन करण्याची क्षमता, ४.\tपायू इंद्रिय - अर्थात गुदमार्गातून मल निष्क्रमण करण्याची प्रक्रिया आणि ५.\tउपस्थ इंद्रिय - अर्थात मैथुनाची इंद्रिय. अशे पाच प्रकार सुद्धा सांगितलेले आहेत जे आपल्या आरोग्याचा खूप मोठा आधार असतात.या दोन्हीही इंद्रियांचे कार्यक्षमता मज्जाधातू वर अवलंबून असते. तोपर्यंत मज्जाधातू अर्थात नर्वस सिस्टम व्यवस्थित कार्य करत नाही तोपर्यंत या कुठल्याही इंद्रियांचं कार्य होऊ शकत नाही. आधुनिक मताने पाहिले तर ज्ञानेद्रिय हे सेन्सरी अवयव आहेत आणि जे कर्म इंद्रिय आहेत ते सगळ्या मॉटर अवयव आहेत. .आपल्या कळत कळत या सगळ्या इंद्रियांच्या कामांमध्ये सध्या छोटे मोठे दोष येत चाललेले आहेत. फार कमी वयांमध्येच चष्मा लागणे, कानाने ऐकू जरी येत असले तरी चांगल्या गोष्टींचे पालन न करणे, वास आणि चव ही संपूर्ण बदलून गेल्यामुळे असात्विक भोजनाकडे सगळ्यांची वाटचाल होणे, हातापायाला झिंजिण्या येणे, सतत पायांमध्ये दुखणे किंवा थकवा जाणवत राहणे, स्वतःच्या बोलण्यावरती नियंत्रण न राहणे, चुकीचे बोलणे, तरुण जोडप्यांमध्ये सुद्धा मैथुन करण्याची इच्छा नसणे व सतत एक थकवा जाणवत राहणे हे इंद्रिय कमकुवत झाल्याची लक्षणं आहेत..वयाप्रमाणे या सगळ्या इंद्रियांची कार्यक्षमता कमी होणे स्वाभाविक असतं पण तरीसुद्धा वेळेपूर्वी किंवा जास्त प्रमाणामध्ये यांच्यात दोष आले तर दैनंदिन आयुष्य जगणे कठीण होऊ शकतं. याकरिता सगळ्यात महत्त्वाचं असतं ते म्हणजे इंद्रियांमध्ये दुर्बलता येणारे कारणांना कमी करणे. आयुर्वेदा प्रमाणे इंद्रियांचा चुकीचा वापर केल्यामुळे इंद्रियांची शक्ती कमी होते. उदाहरणार्थ, फार जास्त प्रमाणात स्क्रीनचा वापर करणे, सतत फार प्रखर प्रकाशामध्ये बसल्याने डोळ्यांना त्रास होऊ शकतो. फार कर्कश आवाज सतत ऐकल्याने कानांची कार्यशक्ति कमी होते. फार जास्त प्रमाणात चालल्याने किंवा अति शारीरिक कष्ट घेतल्याने पायांची ताकद कमी होते. .जेवणाचे, झोपेचे नियम व वेळा न पाळल्यास शरीरामध्ये वातवृद्धी होऊन मज्जाधातूचा हास होतो आणि पर्यायाने इंद्रिय कमकुवत होऊ लागतात. तसेच वेगांचं धारण केल्यामुळे अर्थात आयुर्वेदामध्ये सांगितलेले तेरा अधारणीय वेगांचं धारण केल्याने सुद्धा इंद्रियांमध्ये दुर्बलता येऊ शकते. उदाहरणार्थ, लघवीला जाण्याची सोय नसल्यामुळे बराचदा लघवी अडवून ठेवल्यामुळे स्त्रियांमध्ये पुढे मूत्र असंयम चा त्रास होताना दिसतो. किंवा शाळेत लघवीला न जाऊ दिल्यामुळे सध्या लहान मुलांमध्ये मूत्रमार्गाचा संसर्ग किंवा अश्मरीचे त्रास आपल्याला बऱ्याच प्रमाणात दिसायला लागलेले आहेत..निदान परिवर्जनाबरोबरच आपल्याला इंद्रियांना बल देण्याकरता सुद्धा काही गोष्टी करता येऊ शकतात. अश्वगंधा, ब्राह्मी, वचा, शंखपुष्पी, जटामांसी, तगर, गोक्षुर, गुडुची, गुग्गुळ इत्यादीतनं तयार केलेल्या वेगवेगळ्या औषधी कल्प घेतल्याचा फायदा मिळू शकतो. अश्वगंधा रिष्ट, संतुलन ब्राह्मी घृत, ब्राह्मी घनवटी इत्यादी घेणे फायदेशीर ठरू शकेल. जेवणामध्ये साजूक तूप, घरचे केलेले लोणी, शिंगाड्याची खीर, डिंकाचे लाडू, शाळ्याचे पाणी, ओला नारळ, बदाम, अक्रोड, केसर, दालचिनी, जायफळ, आलं इत्यादी आहार पदार्थ मज्जा धातूला पोषक ठरू शकतात. आणि सगळ्यात महत्त्वाचे 'सुवर्ण प्राशन', हे अगदी जन्म झालेल्या तहान्या बाळापासून ते मोठ्यांपर्यंत आयुर्वेदात करायला सांगितलेलं आहे. संतुलन अमृत शर्करा घालून पंचामृत करून घेणे हे सगळ्या इंद्रियांच्या स्थ्याकरता अत्यंत महत्त्वाचे असते.एक गोष्ट आवर्जून सांगावीशी वाटते, सध्याच्या काळात आपल्या अन्नातुनं पोषण मूल्ये फार कमी होत आहे. वेगवेगळ्या प्रकारचे विटामीन्स, मिनरल्स याची कमतरता असल्यामुळे बऱ्याचदा इंद्रिय संबंधित त्रास जास्त प्रमाणात वाढलेला दिसतो. त्यामुळे तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली रक्ताची तपासणी करून आवश्यकते प्रमाणे पूरक औषधे घेणे चांगले. .आयुर्वेदोक्त पंचकर्म अर्थात शरीर शुद्धी करण्याने इंद्रियांना बल मिळतं असं आयुर्वेदात सांगितलेलं आहे. नस्य केल्याने सगळ्या ज्ञानेंद्रियांना मदत होते असं आयुर्वेदात सांगितलेलं आहे. आमचा स्वतःचाही या प्रत्यक्ष अनुभव आहे की नस्य नियमित केल्याने डोळ्याशी, नाकाशी, कानाशी संबंधित सगळे त्रास कमी व्हायला मदत मिळते. अभ्यंग, विरेचन, रक्तमोक्षण इत्यादी केल्याने त्वचे संबंधित, गुद संबंधित, उपस्थ संबंधित सगळे त्रास कमी व्हायला आपल्याला मदत करता येऊ शकते. शिरोधारा शिरोअभ्यंग केल्याने संपूर्ण मज्जाधातू ला मदत होते. कवल किंवा गंडूष केल्याने वाक इंद्रिय व चवीवरती उत्तम काम करता येतं. बस्ती केल्याने मानसिक विकार व वातदोष कमी होण्यात मदत होते व तसेच नसांना ताकद मिळते व मनोबल वाढते. कुंडलिनीसारखं तेल नियमित पाठीला लावल्याने संपूर्ण नसांना ताकद मिळते.इंद्रियांची पूर्ण काळजी घेणे हे आपल्या आरोग्याकरता अत्यंत महत्त्वाचे असते. काही मोठा त्रास होण्यापूर्वी या इंद्रियांकडून येणारे छोटे छोटे संदेश आपण समजून घेतले आणि त्या दृष्टीने कार्य केले तर आयुष्य सुखकर व्हायला मदत मिळू शकते. 