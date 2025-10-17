माझा मुलगा दहा वर्षांचा आहे. त्याला सारखा टॉन्सिल्सचा त्रास होत राहतो. गेल्या वर्षभरात सतत सर्दी, खोकला, ताप आणि टॉन्सिल्सच्या त्रासाने तो बेजार झालेला आहे. कृपया त्याच्याकरिता उपाय सुचवावेत.- कविता भोर, मुंबईउत्तर : मुलाला रोज सकाळी उठल्यावर एक कप गरम पाणी पिण्याची सवय लावावी. तसेच दिवसभरातून एकदा तरी हळदीचे दूध व्यवस्थितरीत्या तयार करून दिलेले उत्तम. हळदीचे दूध कसे तयार करावे याचाकरता डॉ. मालविका तांबे यूट्यूब चॅनलवरती हळदीचा व्हिडिओ बघणं उत्तम राहील. रोज सकाळी अर्धा चमचा सितोपलादी चूर्ण एक ग्लासभर पाण्यामध्ये मिसळून ठेवावे. त्याला घोट घोट करून ते पाणी प्यायला सांगावे. तसेच खूप जास्त त्रास असताना संतुलन चे सितोपलादी चूर्ण मधाबरोबर मिश्रण करून अर्धा अर्धा चमचा सकाळ संध्याकाळ घेतलेले चांगले. रोगप्रतिकारशक्ती वाढण्याच्या दृष्टीने त्याला रोज संतुलन च्यवनप्राश व सेन रोज हे रसायन सुद्धा दिलेले उत्तम राहील. नाकामध्ये रोज, संतुलन नस्य सेन घृत घालावे. आयुर्वेदिक औषध प्रकृतीप्रमाणे नियोजन केल्यास अश्या प्रकारचे त्रास पूर्णपणे बंद करता येतात. त्याच्याकरिता प्रत्यक्ष तज्ज्ञांचा सल्ला घेणंसुद्धा उत्तम राहील..माझे वय ३५ वर्षे आहे. बरीच वर्षे वजन वाढण्याकरिता मी उपाय करत आहे. पण वजन चाळीस किलोच आहे. इतर कुठलाही त्रास मला होत नाही. प्रकृती उत्तम आहे. पण वजन कमी असल्यामुळे कुठेही बाहेर जायला किंवा लोकांना भेटायला मला लाज वाटते. कृपया वजन वाढण्यासाठी काही उपाय सांगावा.- रजनी पाटील, कोल्हापूरउत्तर : योग्य वजन हे व्यक्तीच्या वय, प्रकृती व हेरीडिटीवरती अवलंबून असते. पण प्रकृतीच्या अनुरूप वजन व्यवस्थित राहण्याकरिता नियमित अभ्यंग करण्याचा सल्ला आयुर्वेदामध्ये दिलेला आहे. रोज रात्री झोपण्यापूर्वी किंवा सकाळी अंघोळीच्या आधी संपूर्ण अंगाला संतुलन अभ्यंग सेसामे तेल हलक्या हाताने जीरवावे. रोज सकाळी संतुलन अमृत शर्करा घालून पंचामृत घ्यावे व तसेच सकाळ संध्याकाळ दुधामध्ये स्त्री संतुलन कल्प किंवा संतुलन शतावरी कल्प घालून घेणे सुद्धा उत्तम राहील. तसेच संतुलन चे मेरोसेन व सेन रोज हे रसायन ही घेणे उत्तम राहील. आहारामध्ये भिजवलेले चार बदाम, घरचे केलेले साजूक तूप किंवा संतुलन चे गाईचे तूप, लोणी, खडीसाखर, घरचे केलेले पनीर साखरेबरोबर घेणे ही उत्तम राहील. पत्राद्वारे कळू शकलेले नाही की तुमची पाळी नियमित चालू आहे का? व्हाईट डिस्चार्ज वगैरे सारखा इतर काही त्रास होतो आहे का? असं होत असल्यास त्याच्यावर सुद्धा उपचार करणे योग्य ठरेल. तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने वात दोष असंतुलना वरती उपाय करणे सुद्धा उत्तम राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.