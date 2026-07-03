आयुर्वेदिक डिजायनर बेबी

डॉ. मालविका तांबे कुठल्याही आयुष्याची सुरुवात होते ते आई- वडिलांच्या बीजापासून अर्थात शुक्राणू (स्पर्म) आणि बीजांडापासून. स्त्री आणि पुरुष बीज हे होणाऱ्या बाळाचं संपूर्ण भवितव्य अर्थात त्याचे आयुर्मान, आरोग्य, त्याची मानसिकता, त्याचे व्यक्तिमत्त्व या सगळ्याचा महत्त्वाचा पाया असते. म्हणूनच आयुर्वेदामध्ये गर्भधारणेच्या आधी बीज संस्कारांना खूप महत्त्व दिलेलं आहे. गर्भ संस्काराची सुरुवातच बीज संस्कारातून होते. त्या बीजांमध्ये असलेल्या गुणवत्ता वाढवणं, संपन्नता वाढवणं. स्त्री पुरुषांमध्ये असलेले जे चांगले गुण आहेत त्याचा उत्कर्ष व्हावा व जे दोष आहेत ते कमी व्हावे किंवा कमीत कमी पुढच्या संततीमध्ये जावे याकरिता बीज संस्कारातून प्रयत्न करता येऊ शकतो. सध्याच्या काळामध्ये डिजायनर बेबी ही संकल्पना बऱ्याचशा नामवंत लोकांमध्ये दिसते आहे. ह्याच्यामध्ये जन्मापूर्वीच बाळाच्या जनुकीय रचनेमध्ये अशा प्रकारचे विशिष्ट बदल केले जातात. जेणेकरून एखादा गुण किंवा विशिष्ट लक्षण बाळामध्ये मिळावं. उदाहरणार्थ, निळे डोळे किंवा अानुवांशिक आजारांपासून वाचविण्यासाठीसुद्धा याच्यामध्ये कार्य केले जाते..ही प्रक्रिया अर्थातच अजून नवीन आहे आणि प्रत्येकाला हे आर्थिक व कायद्याच्या दृष्टीने हे सगळं करता येईलच असं नव्हे. पण स्वतःची काळजी घेणे, आयुर्वेदिक व नैसर्गिक पद्धतीने बाळाचे गुण वाढवणे हे सोपे ठरू शकते. शरीर शुद्धी आयुर्वेदामध्ये बीज संस्काराची सगळ्यात महत्त्वाची पायरी सांगितलेली आहे ती म्हणजे शास्त्रोक्त पंचकर्माद्वारे शरीर शुद्धी करणे..एतौ स्त्रीपुंसौ स्नेहस्वेदाभ्याम् उपपाद्य वमनविरेचनाभ्यांसंशोध्य क्रमेण प्रकृतिम् अपादयेत् ।...चरक शारीरस्थानगर्भधारणेसाठी इच्छुक असणाऱ्या स्त्री आणि पुरुषाने स्नेहन, स्वेदन इत्यादी पूर्वतयारी करून वमन विरेचनाद्वारे शरीराची शुद्धी करून घ्यावी व नंतर क्रमांकाक्रमाने प्रकृती अनुरूप आहार आणि आचरण करावे. शरीर शुद्धी करावी, म्हणजे फक्त पोट साफ करावे असं नव्हे तर शरीरातले धातू उत्पत्तीचं, संपूर्ण चयापचय क्रिया सुधरवणं याच्यामध्ये गरजेचं असतं. आहार घेतल्यानंतर क्रमांकाक्रमाने त्याचा रसापासून शुक्रामध्ये रूपांतरण होतं. पंचकर्माच्या सहाय्याने आपल्याला हे धातु रूपांतरण सुधरवता येऊ शकतं. पंचकर्म म्हणजे पाचही कर्म करावे लागतात असं नव्हे तर विशेषतः शरीराची वमन किंवा विरेचनाच्या माध्यमातून शुद्धि करून बस्ती करून शरीरामध्ये बीजांची ताकद वाढवण्याकरता मदत स्वीकारता येऊ शकेल अशा उत्तम परिस्थितीमध्ये शरीराला आणणे. शास्त्र शुद्ध पद्धतीने शरीर शुद्धि केल्याने शरीरातले बीज दोष तर दूर होतात किंवा कमी होतात पण त्याच्याच बरोबरीने पंचकर्माचे इतर फायदे सुद्धा मिळतात. उदाहरणार्थ, त्वचेची कांती सुधारते. सगळे इंद्रिय संपन्न होतात. मन प्रसन्न होतं, उत्साही राहतं. स्त्री आणि पुरुषांमधलं आकर्षण व प्रेम वाढायला मदत मिळते. शरीराची ताकद सुधारते..काय करावे?पुरुषांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या शुक्र पोषक बस्तींचा समावेश करता येतो. तसेच स्त्रियांमध्ये उत्तर बस्ती हा उपचार शरीर शुद्धि झाल्यानंतर केला जातो. बीजांच्या शुद्धि बरोबरच ज्या ठिकाणी गर्भ नऊ महिने राहणार आहे त्याचा संपूर्ण विकास तिथे होणार आहे ते गर्भाशयी निरोगी असणे आवश्यक असतं. उत्तर बस्तीद्वारे गर्भाशयाची ताकद वाढते. आतलं अस्तर उत्तमरित्या तयार होते. कुठल्याही प्रकारचे सूज, फायब्रॉइड इत्यादी सारखे त्रास असले तर ते कमी व्हायला मदत मिळते. एकूणच गर्भाच्या विकासाला मदत होईल अशा प्रकारचा फायदा आपल्याला उत्तर बस्तीच्या माध्यमातून होतो. या सगळ्यामुळे गर्भस्राव, गर्भपात किंवा अकाली प्रसूती वगैरे होण्यापासून आपल्याला बचाव करण्यामध्ये मदत करता येऊ शकते.एकदा एक महिला रुग्ण फायब्रोइड्स मुळे बऱ्याचदा गर्भपात होण्याचे तक्रार घेऊन संतुलनमध्ये आल्या होत्या. त्यांचं शास्त्रोक्त पद्धतीने शरीरशुद्धी करून उत्तर बस्ती केल्याने पुढे व्यवस्थित गर्भधारणा होऊन बाळ व्हायला मदत मिळाली. उत्तर बस्ती मध्ये उपयोगात येणारे औषधी द्रव्ये उदाहरणार्थ संस्कारित तेल किंवा तूप हे स्त्रीच्या प्रकृती व त्रासांवरून ठरवावी लागतात. उत्तर बस्तीचे होणारे परिणाम हे वैद्याच्या निदान व औषधांची गुणवत्ता व तसेच उत्तर बस्ती करणाऱ्याचे कौशल्य या सगळ्यांवरती निर्भर असते. साधारणपणे आमच्या अनुभवाप्रमाणे दोन ते तीन उत्तर बस्ती घेतल्यानंतर जास्त चांगले परिणाम मिळतात. कित्येकदा बंधत्वचा तक्रार घेऊन आलेल्या स्त्रीमध्ये चार पाच वेळा सुद्धा उत्तर बस्ती करावी लागते..शुक्र पोषक आहार योजनागर्भधारणेच्या दृष्टीने उभयन्ताने स्वतःच्या आहाराची काळजी घेणे अत्यंत महत्त्वाचे असतं. या दृष्टीने रोजच्या आहारामध्ये गाईचे चांगले दूध, घरचे लोणी, साजूक तूप, खडी साखर, शिंघाड्याची खीर, संतुलन अमृत शर्करायुक्त पंचामृत हे नियमित घेणे आवश्यक असते. रात्रभर पाण्यामध्ये भिजवून ठेवलेले पाच ते सात बदाम घेणे, खारीक ने सिद्ध केलेले दूध घेणे, न्याहारीमध्ये शेंगाड्याचे किंवा उडदाचे खीर घेणे हे अत्यंत महत्त्वाचे असते. आयुर्वेदाप्रमाणे सोनं हे शुक्र धातूच्या संपन्नतेकरता अत्यंत महत्त्वाचे असते. म्हणून संतुलन अमृत शर्करामध्ये असलेले सुवर्ण व केसर हे दोन्हीही स्त्री पुरुषांमध्ये शुक्रवृद्धी व्हायला मदत करते. याच बरोबरीने स्त्रियांमध्ये अंजिर, डाळिंब, काळ्या मनुका, पालक, सफरचंद, नाचणी सत्व, खसखस, डिंक हे शरीरामध्ये रक्तधातू व अस्थिधातूला संपन्न करायला मदत करतात. पुरुषांनी सुद्धा या गोष्टी खाल्ल्यास त्याचा फायदाच होणार आहे. अशा प्रकारे स्वतःची आहाराची काळजी घेतल्याने बीज संपन्नतेला मदत होते..रसायन सेवन.बीज संस्कारामध्ये पुढची पाही असते रसायन सेवन. याच्यामध्ये आपल्याला प्रकृतीनुसार औषधांची योजना व रसायनांचं सेवन करावं लागतं.उपाचरेच्च मधुरौषधसंस्कृताभ्यां घृतक्षीराभ्यांपुरुषं स्त्रियं तु तैलमाषाभ्याम् । ...चरक शारीरस्थानशरीर शुद्धी नंतर पुरुषाने मधुर औषधांनी सिद्ध तूप व दुधाचे सेवन करावे व स्त्रीने उडीद व तीळ, तेल वगैरे शरीर पोषक स्निग्ध द्रव्यांचे सेवन करावे. बीज संस्कार हा शुक्र धातूच्या माध्यमातून होत असतो. स्त्री आणि पुरुष या दोघांमध्येही हा शुक्र धातु असतो. याच्यावरती कार्य करण्याच्या दृष्टीने शतावरी, आवळा, द्राक्ष, गोक्षुर, अश्वगंधा, कवच, ज्येष्ठमध, बला, पिंपळी, वंशलोचन, शिंगाडा, दुर्वा, उडीद इत्यादी गोष्टींनी शुक्र धातूची वृद्धी करण्यात यश मिळू शकतं असे आयुर्वेदामध्ये सांगितलेले आहे. म्हणूनच स्त्रियांमध्ये अशोकाधि घृत, शतावरी कल्प, फल माह, धात्री रसायन, सॅन रोज इत्यादी सारखे योग बीज संस्कारामध्ये मदत करू शकतात. याच्याने बीजांड वेळेवर तयार होणे, गर्भाशयाची व्यवस्थित तयारी होणे ह्याच्यामध्ये मदत होते. पुरुषांसाठी गोक्षुरादि चूर्ण, शतावरी आदि चूर्ण, प्रशांत चूर्ण, तूप साखरेसह घेणेने दुधामधून चैतन्य कल्प किंवा शताणंत कल्प घेणे, चवनप्राश, मॅरोसॅन, आत्मप्राश इत्यादी सारखे रसायनं नियमित घेणेने शुक्र वर्धन व्हायला मदत मिळते..बीज संपन्नतेकरता आचरण.निरोगी बीज तयार व्हावे ह्याच्याकरता स्त्री आणि पुरुष दोघांमध्ये सुद्धा हार्मोन सथा अर्थात संप्रेरकांचे कार्य व्यवस्थित असणे व त्यांचे संतुलन असणे आवश्यक असतं. सध्याच्या काळात केवळ स्त्रियांनाच नव्हे तर पुरुषांमध्ये सुद्धा थायरॉइड इम्बॅलन्स कमी वयामध्येच डायबेटीज वगैरे होणे हे वंधत्वाच्या कारणांमध्ये प्रामुख्याने दिसते आहे. ह्या सगळ्यांचं संतुलन स्थापित होण्याकरता शारीरिक व मानसिक स्तरावरती कार्य करणं अत्यंत आवश्यक असतं. वेळेत झोपणे, सकाळी लवकर उठून योगासने करणे, प्राणायाम करणे हे अत्यंत महत्त्वाचे. शक्यतो ताणतणावापासून लांब राहणे, आनंदी राहणे, एखादा छंद जोपासणे हे अत्यंत महत्त्वाचे असते. स्त्री संतुलन कायम राहण्याकरता स्त्रीने काही विशेष संगीत रचना ऐकाव्या असं सांगितलेले आहेत. त्याच्यामधले काही विशेष वेदमंत्र उदाहरणार्थ सामवेदातल्या ऋचा, विशिष्ट राग, विशिष्ट संगीत, वीणावादन ऐकल्यास स्त्रीला खूप फायदा होताना दिसतो. याकरता श्री गुरु डॉक्टर बालाजी तांबे यांचे स्त्री संतुलन हे संगीत नक्की ऐकावे. तसेच पुरुषांमध्ये सुद्धा संतुलन राहण्याच्या दृष्टीने स्पिरिट ऑफ हारमनी व शिव या दोन्ही संगीत रचना ऐकणे अत्यंत गरजेचे असते..संपूर्णपणे टाळावे.ज्या गोष्टीने शुक्र धातूचा ह्रास होऊ शकतो अशा गोष्टी संपूर्णपणे टाळाव्या. उदाहरणार्थ, अतिप्रमाणात राग करणे, सतत चिंता करत राहणे, कुठल्यातरी गोष्टीला मनाला लावून सतत दुःखी राहणे, चिडचिड करणे चांगले नस्ते. सध्याच्या काळात स्त्री पुरुषांचा धूम्रपान, मद्यपान एवढेच नव्हे तर ड्रग्स वगैरे करण्याकडे सुद्धा कल वाढलेला आहे. खरं तर या गोष्टी कधी करूच नये. पण गर्भधारणाची इच्छा असणाऱ्या लोकांनी किमान वर्षभरापूर्वी तरी या संपूर्ण गोष्टी थांबवलेल्या बरा. अशा प्रकारे गर्भसंस्काराची सुरुवात ही बीज संस्कारातून होते. ह्याच्यामध्ये बीजाची गुणवत्ता वाढवण्याकरता शरीरशुद्धी, उत्तरबस्ती, प्रकृतिनुरूप औषध, शुक्र पोषक आहार, रसायन तसेच संगीत योगासन व सकारात्मक वागणूक व विचार या सगळ्यांची जोड दिल्याने उत्तम परिणाम मिळू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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