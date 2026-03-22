Ayurvedic Tips for Oral Health: आयुर्वेदात सांगितलेल्या या सवयी फक्त दाताचं आरोग्यच नाही, तर पचनही परफेक्ट करतात; आजच फॉलो करा

Oral Health Care: तोंडाची काळजी म्हणजे फक्त सकाळचा ब्रश आणि एक झटपट गुळणी, यापेक्षा काहीच नाही, असं आपल्यापैकी अनेकांना वाटतं. पण आयुर्वेद सांगतं, तोंड ही पोटाकडे जाणारी पहिली खिडकी आहे. दात आणि हिरड्या चांगल्या असतील तर जेवण नीट चावलं जातं, पचन नीट होतं आणि शरीरात पोषक घटक व्यवस्थित जातात. जिभेवरचा थर, दुर्गंधी, हिरड्यांचा त्रास हे फक्त दातांचे त्रास नसतात, तर पचनातला, जीवनशैलीतला गोंधळही दाखवतात..दैनंदिन लहान सवयींमुळे तोंडाची स्वच्छता, हिरड्यांची मजबुती आणि पचनाची कार्यक्षमता औषधांशिवाय आणि ताण न घेताही राखता येते. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, या सवयी अत्यंत सोप्या आहेत आणि घरातील प्रत्येकासाठी उपयुक्त आहेत! त्यामुळे त्या रोज फॉलो केल्या तर तुमचं तोंडाचं आरोग्य सुधारतं..डॉक्टर काय सांगतात? डॉक्टरांच्या मते सकाळची सुरुवात जीभ साफ करण्यापासून करा. जिभेवरचा साचलेला थर काढल्याने तोंडातील विषारी पदार्थ कमी होतात आणि श्वास ताजातवाना राहतो. त्यानंतर तेलाचं कूळण (oil pulling) ही उत्तम पद्धत आहे. तीळ किंवा नारळ तेल तोंडात हळूवार फिरवल्याने हिरड्या मजबूत होतात आणि तोंडातील कोरडेपणा कमी होतो.तसंच वेगवेगळ्या रासायनिक टूथपेस्टऐवजी कडुनिंब, लवंग किंवा बाभूळ यासारखी नैसर्गिक घटक असलेली हर्बल टूथपेस्ट वापरली तर दात आणि हिरड्यांना सौम्य पण प्रभावी संरक्षण मिळतं. .पचनही महत्त्वाचं यासोबतच आपल्या दैनंदिन पचनावरही लक्ष देणं आवश्यक आहे. आपलं पोट नीट असेल तर तोंडाला येणारा दुर्गंध वास, जिभेवरचा थर किंवा हिरड्यांचा त्रास हे विकार आपोआप कमी होतात. त्यामुळे जेवताना वेळ पाळणे, अन्न नीट चावणे आणि जड खाणं टाळणे या सवयी महत्त्वाच्या आहेत..छोट्या सवयी, मोठे बदलआरोग्य एका मोठ्या बदलाने नाही तर रोजच्या छोट्या-छोट्या, लहान आणि सातत्याने पाळलेल्या सवयींनी टिकून राहतं. तोंडाची साधी काळजी घेतली तरी शरीर एकंदरीत हलकं, तंदुरुस्त आणि ऊर्जावान राहू शकतं. त्यामुळे आयुर्वेदात सांगितलेल्या या सवयी नियमित पाळल्या पाहिजेत.