आरोग्य

तर काय ?

अपचन, बद्धकोष्ठता आणि दीर्घकाळ चालणाऱ्या पचनतक्रारींसाठी आयुर्वेदिक नाडीपरीक्षण, संतुलन औषधे, हिंगवाष्टक चूर्ण व जीवनशैलीत बदल यांचा सल्ला
People experiencing persistent digestive issues or knee pain after an injury should seek professional medical or Ayurvedic consultation before starting treatment.

People experiencing persistent digestive issues or knee pain after an injury should seek professional medical or Ayurvedic consultation before starting treatment.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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प्रश्न : माझे वय सत्तावीस आहे. गेल्या आठ-दहा वर्षांपासून मला अपचन आणि बद्धकोष्ठता याचा त्रास होतो आहे. मी बऱ्याचदा डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन औषधही घेतले. बऱ्याचशा तपासण्यासुद्धा केल्या आहेत, पण कशातच काही निदान होत नाही आणि उपचारांचा फायदासुद्धा होत नाही. कृपया याकरिता मला उपाय सुचवावा.

-रेखा ओसवाल, पुणे

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