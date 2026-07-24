प्रश्न : माझे वय सत्तावीस आहे. गेल्या आठ-दहा वर्षांपासून मला अपचन आणि बद्धकोष्ठता याचा त्रास होतो आहे. मी बऱ्याचदा डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन औषधही घेतले. बऱ्याचशा तपासण्यासुद्धा केल्या आहेत, पण कशातच काही निदान होत नाही आणि उपचारांचा फायदासुद्धा होत नाही. कृपया याकरिता मला उपाय सुचवावा.-रेखा ओसवाल, पुणे.उत्तर: शरीरामध्ये अग्नीचे कार्य व्यवस्थित न झाल्यास अशा प्रकारे अपचन किंवा बद्धकोष्ठता याचा त्रास होऊ शकतो. याच्याकरिता सहसा तपासण्यांमध्ये फारसं मार्गदर्शन मिळत नाही. उलट एकदा वैद्यांकडून नाडीपरीक्षण केल्यास शरीरात काय बदल झालेले आहेत आणि त्याच्याकरिता काय करता येऊ शकेल, ह्याचं मार्गदर्शन घेतल्यास उत्तम राहील. सध्या तरी जेवणानंतर संतुलनच्या अन्नयोग गोळ्या घ्याव्या व संतुलनचे अविपतिकर चूर्णसुद्धा एक चमचा घ्यावे. शक्य झाल्यास जेवणाच्या सुरुवातीला चमचाभर भातावरती अर्धा चमचा हिंगवाष्टक चूर्ण व थोडे तूप घालून खाल्लेले उत्तम. जेवण करताना कोमट पाणी पिण्यात ठेवावे. रात्री झोपताना संतुलनचे सॅनकुल चूर्ण नियमाने घ्यावे. डॉक्टरांच्या सल्ल्याने विरेचन बस्तीसुद्धा करून घेणं उत्तम ठरू शकेल..प्रश्न : माझे वय सत्तर वर्षे आहे. तीन चार महिन्यांपूर्वी मी घरातच पडलो. डॉक्टरांना दाखविल्यास त्यांनी पंधरा दिवस विश्रांतीचा सल्ला दिला. नंतर व्यायाम करतोय. फिजिओथेरपीसुद्धा थोडे दिवस केली. पण अजूनही ज्या पायाला लागलंय त्याची हालचाल पूर्वीसारखी झालेली नाही. याच्याकरिता काही उपाय सुचवावेत.-अनुपम कबीर, नवी मुंबई.उत्तर : कधीही दुखापत झाल्यास, पडल्यास शरीरामध्ये वाताची वृद्धी होते. नुसते व्यायाम किंवा फिजिओथेरपी केल्याने किंवा वेदनाशामक गोळ्या घेतल्याने तो वात कमी होत नाही. याकरिता गुडघ्याला रोज संतुलनचे शांती सिद्ध तेल हलक्या हाताने लावावे. गुडघ्याच्या पुढच्या बाजूला गोल फिरवून व मागच्या बाजूला खालतून वरती अशा प्रकारे तेल लावल्यास गुडघ्याचे दुखणे कमी व्हायला मदत मिळेल, तसंच रोज पायांनासुद्धा संतुलन अभ्यंग सेसेमी सिद्ध तेल खालून वरती हलक्या हाताने दिवसातून एकदा तरी लावावे. याच्याने स्नायूंची हाडांची ताकद वाढायला मदत मिळू शकेल व वात कमी होण्याच्या दृष्टीने संतुलनच्या वातबल गोळ्या, हाडांची व स्नायूंची ताकद वाढण्याच्या दृष्टीने प्रवाळ पंचामृत मोती युक्त गोळ्या, मॅरोसॅन रसायन हे घेण्याचासुद्धा फायदा होऊ शकेल. आयुर्वेदात वेगवेगळ्या प्रकारच्या थेरपीज असतात. ज्याच्याने वात कमी व्हायला व तसेच हाडांची व सांध्याची ताकद वाढायला मदत मिळू शकते. याकरिता प्रत्यक्ष मार्गदर्शन घेऊन उपचार ठरवलेला उत्तम राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.