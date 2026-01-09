माझ्या बहिणीला सांधेदुखीचा फार त्रास होतो आहे. पाण्यात काम केल्यावरती हात सुन्न होतात; बोटांवरती, मनगटावरती सूज येते. कधी कधी गुडघेसुद्धा खूप दुखतात. थंडीच्या दिवसात तर तिला फारच त्रास होतो. कृपया काय पथ्य व उपचार करता येतील याच्याबद्दल मार्गदर्शन करावे. - रघू पंडित, सोलापूर उत्तर : इतक्या जास्त प्रमाणात त्रास होत असल्यास खरं वैद्यांचं प्रत्यक्ष मार्गदर्शन घेणे जास्त उत्तम राहील. पण सध्या तरी बहिणीला रोज सकाळी सुंठ, गूळ, तूप असे एकत्र मिश्रण करून छोट्या आकाराची गोळी अनशा पोटी नक्की घ्यायला सांगावी. तसेच रोज सगळ्या सांध्यांना संतुलनचे शांती तेल हलक्या हाताने नक्की लावावे. संतुलनच्या वातबल गोळ्या, प्रशांत चूर्ण व पुनर्नवास हे नियमित घेतल्याचा फायदा दिसू शकेल. स्त्रियांमध्ये सांधे दुखी करता योनिपिचू चा ही अप्रत्यक्ष लाभ होताना दिसतो. रोज न चुकता खारीक पूड घालून उकळून दूध घ्यायला नक्की सांगावे. शक्यतो आहारामधून कोबी, फ्लॉवर, शिमला मिरची, वांगी, चवळी व आंबवलेले पदार्थ टाळलेलं जास्त उत्तम राहील. संतुलनचे पंचकर्म करून शरीर शुद्धी व हाडांचे व सांध्यांचे आरोग्य सुधारण्याकरता आयुर्वेदिक उपचार घेतलेले जास्त उत्तम राहतील..माझे वय ८२ वर्षे आहे. गेली दोन तीन वर्षे मला संग्रहणीचा त्रास होतो आहे. सतत शौचाला जावे लागते, भूक कमी लागते. दिनचर्या व्यवस्थित असूनपण त्रास होतो आहे. काय औषधोपचार घेता येईल, याबद्दल मार्गदर्शन करावे.- विजय बारटक्के, नाशिकउत्तर : सतत शौचाला जाण्याचा त्रास होत असला तर त्याच्याकरिता अपचनाचा विचार करणे आधी आवश्यक असतं. घरी ओवा, बड़ीशेप व तीळ यांना भाजून यांची सुपारी करून ठेवावी. जेवण झाल्यानंतर ही सुपारी व्यवस्थित चावून खावी, तसेच जेवल्यानंतर संतुलनाच्या अन्नयोग गोळ्या व कुटजच्या गोळ्या घेणेसुद्धा पचनाला मदत करू शकेल. रात्री झोपताना संतुलन अविपत्तीकर चूर्ण घ्यावे. एकदा प्रत्यक्ष मार्गदर्शन घेतल्यास व्यवस्थित निदान करून औषधोपचार किंवा पंचकर्मातले कुठले उपचार मदत करू शकतील का हेही बघणे महत्त्वाचे ठरेल. रोज दीर्घश्वसन करणे, पवनमुक्तासन, वज्रासन इत्यादी नियमित करण्याचा सुद्धा फायदा होऊ शकेल. तळलेल्या गोष्टी, तिखट शक्यतो टाळावे. दिवसातून एकदा तरी श्री गुरू डॉक्टर बालाजी तांबे यांची स्पिरिट ऑफ हार्मोनी ही ध्वनिफिती ऐकल्यास सुद्धा फायदा होऊ शकेल. बऱ्याचदा मानसिक ताणामुळे अशा प्रकारे शौचाचा त्रास होताना दिसतो तो याच्याने कमी व्हायला मदत मिळू शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.