Health Tips For Students : तर काय...?

मी बारावीची विद्यार्थिनी आहे. सध्या मला अभ्यासाचा फार कंटाळा येतो. क्लास, शाळेमध्ये मला बसल्याजागी झोप लागते. डोकंही दुखतं. अभ्यासात मन लागण्यासाठी काय करता येऊ शकेल? कृपया सुचवावे. - गीता गोखले, पुणेउत्तर ः सध्याच्या काळात अभ्यासाचा अवाजवी ताण विद्यार्थी व त्यांचे आई-वडील घेत असतात. यामुळे आहार व झोप या दोन्हींमध्ये अनेकदा चालढकल केली जाते. रात्री वेळेवर झोपायला जाणं गरजेचं असतं. पुरेशा आणि योग्य वेळेला झोप लागण्याकरिता रोज रात्री झोपताना नाकामध्ये साजूक तुपाचे किंवा नसस्यानसारखे तुपाचे दोन तीन थेंब नक्की टाकावेत. तसेच संतुलन ब्रह्मलीन तेलाचेही चार पाच थेंब टाळूवरती नक्की लावून झोपावे. सकाळी उठल्यावरती दहा पंधरा मिनिटं तरी वेळ काढून चार पाच सूर्यनमस्कार घालणे, प्राणायाम करणे हे दिवसभर अभ्यासात मन लागायला मदत करू शकेल. रोज न चुकता तीन ते चार भिजवलेले बदाम खाणे, ब्राह्मी, शंखपुष्पी वगैरेसारखे मेंदूला पोषक व स्मृतिवर्धक वनस्पतींनी तयार केलेले संतुलन ब्रह्मलीन सिरप घेणे शक्य असल्यास ब्रह्मलीन घृत घेणे व संतुलन अमृतशर्करायुक्त पंचामृत घेणे मदत करू शकेल. ताकद व प्रतिकारशक्ती व्यवस्थित राहण्याच्या दृष्टीने रोज संतुलनचे च्यवनप्राश घेणे व दुधामधून संतुलन चैतन्य कल्प घेण्याचा फायदा होऊ शकेल. अभ्यासाला एकाच जागी खूप तास बसून राहण्यापेक्षा प्रत्येक तासात पन्नास मिनिटे अभ्यास व उरलेले दहा मिनिटे चांगले स्वास्थ्य संगीत ऐकणे किंवा थोडे घरातल्या घरात चालणे हे एकाग्रता सुधारण्यासाठी मदत करू शकेल..माझं वय पंच्याहत्तर वर्षे आहे. मी सकाळी रोज योगासन करतो, फिरायला जातो, प्राणायाम नियमाने करतो. मधुमेह, रक्तदाबासारखा कुठलाही त्रास नाही. परंतु सतत थकवा जाणवत राहणं व उजवा खांदा दुखणं असे दोन त्रास सतत जाणवत राहतात. यावर उपाय सुचवावा.- संतोष भिंगरे, मुलुंडउत्तर ः वय वाढतं तसं शरीरामध्ये वाताचे दोष उत्पन्न व्हायला लागतात व आपल्या हाडांची, नसांची व मसल्सची ताकद कमी व्हायला लागते. याचा उपाय म्हणून संपूर्ण शरीराला आयुर्वेदिक शास्त्रोक्त तेल लावलेलं जास्त उत्तम राहतं. संपूर्ण अंगाला संतुलन अभ्यंग सेसमीसारख्या एखाद्या तेलाचा अभ्यंग आठवड्यातून तीन चार वेळा नक्की करावा व सांध्यांना संतुलन शांती तेलासारखे तेल दिवसातून एकदा नक्की हलक्या हाताने जिरवावे. शरीरात ताकद टिकून राहण्याच्या दृष्टीने संतुलनचं सुहृदप्राश, मेरोसॅनसारखे रसायन नियमित घेतल्याचा फायदा होऊ शकेल. रोज दूध घेताना त्याच्यामध्ये संतुलनचे शतानंत कल्प घालून घेण्याचा तसेच गोक्षुरादी गुग्गुळ, संतुलन वातबल, कॅल्सिसॅन इत्यादीसारख्या औषधांचासुद्धा फायदा मिळू शकेल..