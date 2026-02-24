Ayurvedic Skincare Tips : महागड्या क्रीम कशाला? रात्री झोपताना लावा फक्त 1 गोष्ट; उन्हात काळवंडलेला चेहरा दुसऱ्याच दिवशी होईल टवटवीत!

Benefits of Cow Ghee for Skin in Summer : उन्हाळ्यात घराबाहेर पडताना सनस्क्रीन, बॉडीलोशन लावा, असे सांगितले जाते. पण, शेवटी ते क्रीमच आहे. मग, त्याचा वापर योग्य की अयोग्य, याबाबत तर्क -वितर्क लावले जातात. त्यातून त्वचेचा कर्करोग होण्याचाही धोका आहे. मग, याला आयुर्वेदाने चांगला उपाय (Ayurvedic Remedies for Tanning and Dry Skin) दिला आहे. याबाबत वैद्य अमृता पाटील यांनी दिलेला उपाय नक्कीच फायदेशीर ठरेल..उन्हाळ्यात सूर्याच्या किरणांमुळे त्वचा काळवंडते. जास्तवेळ कडक उन्हात राहिल्याने त्वचेवर काळे चट्टे पडतात. अशावेळी ही ‘टॅनिंग’ घालवण्यासाठी महागड्या ब्यूटी ट्रीटमेंट्स किंवा क्रीम वापराव्या लागतात. अशा उपचारासाठी खूप पैसे सुद्धा खर्च होतात. त्यातून त्वचेचा कर्करोग होण्याचा धोका आहे. परंतु गायीचं तूप रात्री झोपताना लावले तर त्वचेला फायदा होईल, असे मत वैद्य अमृता पाटील यांनी व्यक्त केले..Titvi Bird : स्वत:ची अंडी फोडण्यासाठी टिटवी खरंच पारस दगड वापरते? तो दगड आणते तरी कुठून, अंड्यांमागचं काय रहस्य?.उन्हाळ्यात पाण्याचे प्रमाण कमी होत असल्याने त्वचा डिहायड्रेट होत असते. त्यामुळे कोरडी पडते. काळे चट्टे पडतात. यापासून वाचण्यासाठी अनेकजण सनस्क्रीन, बॉडी लोशन वापरतात. ते वापरणे योग्य की अयोग्य, याबाबत अनेक तर्क-वितर्क लावले जातात. सनस्क्रीन अमुक एका कंपनीचे असे अनेकदा सांगितले जाते..सनस्क्रीनमुळे त्वचेचे आरोग्य जपण्यास मदत होते. त्वचा मऊ, निरोगी आणि काळी पडण्यापासून वाचली जाते. परंतु ही क्रीम लावताना त्वचारोग तज्ज्ञांना सल्ला घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे, असे वैद्य पाटील यांनी सांगितले. .Babool Pods Benefits : महागड्या औषधांना करा टाटा-बायबाय! बाभळीच्या शेंगांच्या चूर्णामध्ये दडलंय निरोगी आयुष्याचं रहस्य; जाणून घ्या वापरण्याची पद्धत.त्या म्हणाल्या, ‘‘आपल्याकडे तीव्र उन्हाळा असतो. त्यामुळे चुकीच्या पद्धतींची सनस्क्रीन लावली तर त्वचेचा कॅन्सर होण्याचा धोका आहे. यापेक्षा गायीच्या तुपाचा वापर योग्य आहे. रात्री झोपताना गायीचे तूप चेहऱ्यावर लावले तर दुसऱ्या दिवशी त्वचा माऊ राहते. त्याचे कोणतेही दुष्परिमाण होत नाहीत. गायीचे तूप हे आहारात आणि त्वचेला फायदेशीर आहे. काहींना त्याचा वास आवडत नसल्याने वापर केला जात नाही. अशांनी त्वचारोगतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊनच क्रीम वापरावे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.