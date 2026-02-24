आरोग्य

Ayurvedic Skincare Tips : महागड्या क्रीम कशाला? रात्री झोपताना लावा फक्त 1 गोष्ट; उन्हात काळवंडलेला चेहरा दुसऱ्याच दिवशी होईल टवटवीत!

How Cow Ghee Helps Protect Skin from Summer Tanning and Dryness : उन्हाळ्यात त्वचा काळवंडणे आणि कोरडी पडणे सामान्य आहे. सनस्क्रीनबाबत तर्क-वितर्क असताना वैद्य अमृता पाटील गायीचे तूप हा सुरक्षित आणि नैसर्गिक उपाय असल्याचे सांगतात.
Benefits of cow ghee for face at night

Benefits of Cow Ghee for Skin in Summer : उन्हाळ्यात घराबाहेर पडताना सनस्क्रीन, बॉडीलोशन लावा, असे सांगितले जाते. पण, शेवटी ते क्रीमच आहे. मग, त्याचा वापर योग्य की अयोग्य, याबाबत तर्क -वितर्क लावले जातात. त्यातून त्वचेचा कर्करोग होण्याचाही धोका आहे. मग, याला आयुर्वेदाने चांगला उपाय (Ayurvedic Remedies for Tanning and Dry Skin) दिला आहे. याबाबत वैद्य अमृता पाटील यांनी दिलेला उपाय नक्कीच फायदेशीर ठरेल.

