Back Pain Relief : पाठ व कंबरदुखी !

डॉ. मालविका तांबे सध्याच्या काळात कामाचा ताणतणाव, सतत खुर्चीवरती एकाच जागी बसून राहणे, कामावरती जाण्याकरिता सतत प्रवास करणे, या सगळ्यामुळे पाठदुखी व कंबरदुखी ही समस्या साधारण पस्तीशी ते पन्नाशीच्या मधल्या लोकांमध्ये सगळ्यात जास्त प्रमाणात दिसायला लागलेली आहे. संपूर्ण पाठीमध्ये मेरुदंड अर्थात पाठीचा कणा सगळ्यात महत्त्वाचा असतो. याची शारीरिक रचना आपल्या संपूर्ण हालचालींना आधार देण्याकरिता व सोपं करण्याकरिता असते. म्हणायला तर पाठीच्या कण्यामध्ये तेहतीस मणके असतात, पण प्रत्येक मणक्याचा आकार, त्याची संरचना आणि त्याचे उभार वेगवेगळे असतात. दोन मणक्यांच्या मध्ये एक गादीसुद्धा असते. या सगळ्यामुळे शरीराला आधार तर मिळतोच, पण शरीराची लवचिकतासुद्धा वाढते व तसेच तिथे असलेला संपूर्ण मज्जाधातू अर्थात नसा आणि स्पायनल कॉर्ड यांचं सगळ्यांचं संरक्षणसुद्धा होते. आपल्याकडे असं म्हणतात की, पाठीच्या कण्यात ताकद असली तर व्यक्ती कुठलेही कार्य व्यवस्थित करू शकतं..Ayurvedic wellness tips : आयुर्वेदाच्या सद्वृत्ताने आरोग्य आणि समाजाचे स्वास्थ्य जपण्याची गरज.पाठीचा कणा हा संपूर्ण शरीराला आधार देतो. ज्याप्रमाणे एखाद्या कठपुतलीला मध्ये आधार दिल्यामुळे तिचे दोन्ही हात, दोन्ही पाय किंवा संपूर्ण अंग व्यवस्थित हलवू शकतं, त्याचप्रमाणे आपल्याही शरीरात आपलं डोके, आपले खांदे, दोन्ही हात व तसेच खालचे पाय या सगळ्यांना मुख्य आधार देण्याचं काम मेरुदंडाचं असतं.मणके एकामेकांमध्ये अडकलेले असतात, या रचनेमुळे आपण वाकू शकतो, मान वळवू शकतो आणि विविध हालचाली पण करू शकतो. पुढे बरगड्यांना आधार दिल्यामुळे आपले फुफ्फुस, हृदय इत्यादी महत्त्वाच्या अंगांचं संरक्षणसुद्धा मेरुदंडामुळे होत असतं. संपूर्ण मणक्याच्या आजूबाजूला चेतातंतू अर्थात नर्व्ह असतात. त्यांनाही संपूर्ण संरक्षण पाठीच्या कण्याच्या माध्यमातूनच मिळत असतं. तसेच मणक्यांच्या मध्ये असलेल्या ज्या गाद्या असतात त्या आपण चालत असताना, उडी मारत असताना किंवा धावपळ करत असताना, गाडीमध्ये प्रवास करत असताना मेंदू आणि स्पायनल कॉर्ड या दोन्हीलाही बसणारे धक्क्यांपासून बचाव करतं.याशिवाय दीर्घकाळ काम करू शकण्याची क्षमता, मेंदूला प्राणशक्ती मिळत राहावी याची व्यवस्था पाठीच्या कणावरतीच अवलंबून असते..पाठदुखीची कारणे. कुठल्याही वेदना शरीरामध्ये वातदोषाच्या वृद्धीमुळे किंवा असंतुलनामुळे होत असतात. त्यामुळे आहारामध्ये फार प्रमाणात रुक्ष गोष्टी, तिखट, गार गोष्टी घेतल्याने वात वृद्धी होऊन पाठदुखीची समस्या होऊ शकते. याचबरोबरीने फार जास्त प्रमाणात डायट करणे, अन्न कमी घेणे किंवा स्वतःच्या आहाराच्या पोषण मूल्यांची फार काळजी न घेणेसुद्धा कारणीभूत ठरू शकेल. फार जास्त प्रमाणामध्ये व्यायाम करणे, फार चालणे, वजन उचलणे, चुकीच्या पॉस्चर मध्ये झोपणे, फार जास्त प्रमाणात काम करणे. मुख्यत्वे सध्याच्या काळात संगणकांवरती तासनतास बसून काम करणाऱ्या व्यक्तींना अशा प्रकारे त्रास होण्याची शक्यता सगळ्यात जास्ती दिसते. याशिवाय पडल्यामुळे, कुठला अपघात झाल्यानंतर लागल्यामुळेसुद्धा पाठीचा कणा दुखू शकतो. कुठल्याही प्रकारचा अवसाद, दुःख, भीती, ताणतणाव हेसुद्धा खांदे, मान, डोकं, कंबर अवघडणे किंवा दुखण्याचे कारण असू शकते.१. वात दोष असल्यास त्याच्या शमनाकरिता पोषण मूल्य परिपूर्ण असलेला आहार घेणे अत्यंत गरजेचे असते. याच्यामध्ये चांगल्या प्रतीचा गहू, लाल तांदूळ, उडदाची डाळ, शेवग्याची शेंग, लसूण, चांगल्या प्रतीचे तूप व लोणी याचा वापर नक्की करावा.२. मान व पाठीला संतुलन कुंडलिनी तेलासारखे एखादे तेल नियमितपणे लावलेले चांगले राहील. अभ्यंग बरोबरच कटीबस्ती, स्वेदन, बस्ती इत्यादींचासुद्धा फायदा होऊ शकेल. हे सगळे उपचार करत असताना तेल जर का आयुर्वेदिकरीत्या व्यवस्थित सिद्ध केलेलं असलं तरच त्याचा फायदा होतो. उदाहरणार्थ संतुलन कुंडलिनी तेल हे विशेष औषधांनी संस्कारित केलेलं आहे. त्याचं शरीरामध्ये समावेश होण्याकरता विशेष अग्निसंस्कार केलेले असतात. त्यामुळे हे तेल आतपर्यंत मणके, स्पायनल कॉर्ड, नसा, मसल्स इत्यादी सगळ्यांना ताकद देण्यात सक्षम असते. त्यामुळे रोज रात्री मणक्यावरती खालतून वरती हलक्या हाताने हे तेल लावल्याने चांगला फायदा होताना दिसतो. घरच्या घरी कोणी हे तेल लावून दिल्यास फायदा होतोच, पण एखाद्या प्रशिक्षित थेरपिस्टकडून हे तेल जर का लावून घेतलं तर त्याचा उत्तमच फायदा होताना दिसतो. तसेच बस्ती, कटीबस्ती इत्यादीकरितासुद्धा आयुर्वेदिकरीत्या संस्कारित तेलच वापरलेले जास्त उत्तम राहील.३. रोज रात्री झोपण्यापूर्वी संतुलन नस्य सॅन घृतासारखे एखादे तूप किंवा घरचे साजूक तूप एक एक थेंब नाकात घातल्यानेसुद्धा मानेचे दुखणे कमी व्हायला मदत मिळते.४. दुखण्याबरोबरच सूजसुद्धा जाणवत असल्यास संतुलन कुंडलिनी तेलाबरोबरच संतुलनचे रोज ड्युटी तेलसुद्धा रोज एकदा वेळ काढून लावलेले जास्त उत्तम राहील.५. अपचन झाल्यास किंवा पोट साफ न झाल्याससुद्धा पाठीच्या कण्यामध्ये वेदना किंवा हमखास मानेमध्ये वेदना होताना दिसतात. अशा वेळेला संतुलन पित्त शांती गोळ्या, अविपतिकर चूर्ण, त्रिफळा, सॅनकुलसारखे चूर्ण घेणे उत्तम ठरू शकेल.६. अस्थी व मज्जाधातूच्या पोषणासाठी दुधामध्ये टाकून शतावरी कल्प किंवा चैतन्य कल्प घेणे, संतुलन मॅरो सॅन, च्यवनप्राश, आत्मप्राश यांच्यासारखे रसायनसुद्धा नियमित घेण्याचा फायदा मिळू शकेल.७. मानसिक ताणसुद्धा कमी करण्याचा प्रयत्न प्रत्येकाने नक्की केला पाहिजे. त्याकरिता श्रीगुरू डॉक्टर बालाजी तांबे यांची स्पिरीट ऑफ हारमोनी, समृद्धी, योगनिद्रा अशा प्रकारचे संगीत ऐकणं, ध्यानधारणा करणंसुद्धा बऱ्याच अंशी मदत करू शकेल.८. पाठीच्या कण्याला मदत होण्याकरिता आपलं पॉश्चर व्यवस्थित असणे अत्यंत गरजेचे असतं. जेवढं जमेल तेवढं ताठ मानेने व पाठीने बसलेलं जास्त उत्तम राहतं. रोज नियमित चालण्याचा सुद्धा फायदा मिळू शकतो.९. पायात घालायचे चपला किंवा बूट हीसुद्धा चांगल्या प्रतीची व पायांना व्यवस्थित आधार पायात घालायचे चपला किंवा बूट हीसुद्धा चांगल्या प्रतीची व पायांना व्यवस्थित आधार देणारी असावी.१०. फार वेळ कुठे बसायचं असल्यास एखादी चांगली उशी किंवा कशाचा तरी आधार घेतलेला जास्त बरं राहील. झोपण्याची गादीसुद्धा व्यवस्थित आधार देणारी असली पाहिजे.११. त्याच बरोबरीने संतुलन, स्थैर्य क्रिया, समर्पण क्रिया, विस्तारण क्रिया, ताडासन, मार्जारासन हेसुद्धा पाठदुखी कमी करायला मदत करू शकतात.१२. त्याच बरोबरीने फार जास्त प्रमाणात वजन उचलणं किंवा ज्याही कारणामुळे त्रास होतो आहे त्या सगळ्या कारणांचाही त्याग केल्यास जास्त बरे राहील.पाठीच्या कण्याचा आरोग्य जपलं तर सर्व कामांमध्ये उत्साह राहतो तसेच वागणुकीमध्येसुद्धा लवचिकता राहते. पाठीच्या कण्याचा आपल्या आयुष्यात असलेलं महत्त्व समजून त्याची काळजी प्रत्येकाने घ्यायलापाहिजे. 