प्रश्न : अन्नाचे पचन नीट होण्यासाठी दिवसभरातून किती वेळा आहार घ्यावा? सोशल मीडियावर याबद्दल वेगवेगळी मते ऐकायला मिळतात. काही जण दर दोन तासांनी खाण्यास सांगतात, तर काही जण दिवसातून फक्त दोनच वेळा भोजन करण्यास सांगतात. तसेच, पाणी पिण्याचे प्रमाण किती असावे, हेही कृपया सांगावे. - रेखा पांडे, सांगली.उत्तर: अन्नाचे पचन व्यवस्थित होण्यासाठी सर्वसाधारण व्यक्तीने दिवसभरातून तीन ते चार वेळा आहार घेणे आवश्यक असते. उदाहरणार्थ, सकाळी एकदा गरम नाश्ता, दुपारचे जेवण, संध्याकाळी चहा आणि अल्पोपाहार (न्याहारी) आणि शेवटी रात्रीचे जेवण. रात्रीचे जेवण नेहमी हलके असावे आणि ते फार उशिरा घेऊ नये. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भूक लागल्यावरच खाणे. ज्यांची पचनशक्ती उत्तम आहे आणि ज्यांना पित्त किंवा आम्लपित्ताचा (ॲसिडिटी) त्रास नाही, अशा व्यक्तींना दिवसातून दोन वेळा जेवणेही चालू शकते. आपल्याकडे म्हटले जाते की, 'दिवसातून एकदा जेवणारा तो योगी'; त्यामुळे भूक लागल्यावर जेवणे आणि जेवणानंतर कोणताही त्रास होत नाही ना, याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. आजारपणात किंवा लहान मुलांच्या बाबतीत दर दोन तासांनी काहीतरी खाणे इष्ट ठरू शकते. थोडक्यात, स्वतःचे वय, प्रकृती आणि पचनशक्ती लक्षात घेऊन दिवसातून दोन ते तीन वेळा आहार घेणे योग्य ठरते. पाणी पिण्याचे प्रमाणही प्रकृती आणि वयावर अवलंबून असते. तरीही सामान्यतः दीड ते अडीच लिटर पाणी सर्वांना लागते. जेवताना मध्ये मध्ये घोट घोट पाणी पिणे पचनासाठी हितकारक ठरते..प्रश्न : माझा मुलगा तीन महिन्यांचा आहे. मी त्याला स्वतःचे दूध (स्तन्यपान) पाजते, पण सध्या त्याला खूप गॅस होत आहे. दर चार-पाच दिवसांनी त्याला एकदा शौचाला होते आणि तेही कडक असते. तसेच त्याला मधून मधून उलट्या किंवा वांती झाल्यासारखे वाटते. कृपया यासाठी काय करावे, हे सुचवावे.- शारदा शेटे, चिखली.उत्तर: बाळाला स्तन्यपान करवत असताना आईने स्वतःच्या आहाराची काळजी घेणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. आईच्या दुधात (स्तन्यात) काही दोष निर्माण झाल्यास बाळाला अपचन, गॅस होणे किंवा पोट साफ न होणे असे त्रास होऊ शकतात. तुम्ही डॉ. मालविका तांबे यांच्या यूट्यूब चॅनेलवरील 'बाळंतीण झाल्यानंतरचा आहार' हा व्हिडिओ नक्की पाहा आणि त्यानुसार आपला आहार ठेवा. रोजच्या आहारामध्ये साळीच्या लाह्या, मुगाचे वरण-भात, ज्वारीची भाकरी, तुपाची फोडणी दिलेल्या फळभाज्या यांचा समावेश करा. पालेभाज्यांचे प्रमाण कमी ठेवा. जिरे आणि काळे मीठ घालून ताक घ्यावे. तसेच ओवा, तीळ आणि बाळंतशोप यांपासून बनवलेली बाळंतीण सुपारी खावी (या सुपारीची कृती आयुर्वेदिक गर्भसंस्कार पुस्तकात दिली आहे)..जेवताना मधून मधून कोमट पाणी प्यावे. बाळाच्या पोटाला सकाळ-संध्याकाळ हलक्या हाताने संतुलन अभ्यंग लावावे आणि संतुलन रोझ ब्युटी ऑइलने मालिश केल्यास फायदा होईल. बाळाला पाव चमचा संतुलन बाल हर्बल सिरप द्यावे आणि बाळगुटी मधून चाटवावी. बाळाच्या गुदभागी रोज स्वच्छ बोटाने एरंडेल तेल लावल्याने शौचाला साफ होण्यास मदत होईल. बाळाला रोज शौचाला होणे गरजेचे आहे, त्यामुळे त्रास कमी न झाल्यास त्वरित आयुर्वेदिक तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.