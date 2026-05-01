सध्या वातावरणातील अचानक बदलांमुळे कुठेतरी अवकाळी पाऊस, गारपीट वगैरे गोष्टींमुळे शेतीचे, जनावरांचे व माणसांचे अतोनात नुकसान होत आहे. वसंत सुरू झाल्यावर व हलके हलके हवामान उष्णतेकडे झुकते. पण अवेळी आलेली थंडी, उन्हाळा वा पाऊस प्रकृतीला मानवत नाही. निसर्गचक्र जेवढे सुरक्षित चालेल तेवढे आरोग्य उत्तम राहते. .वसंत ऋतूनंतर येतो खरा उन्हाळा. एकूण उन्हाळा हा अवघड ऋतू आहे. थंडी असली तर गरम कपडे घालून थंडीपासून बचाव करता येतो, पण उन्हाळा असला तर थंडाई कशी आणायची हा मोठा प्रश्र्न असतो. यासाठी साधा सोपा उपाय म्हणजे घराला, खिडकीला, दाराच्या समोर वाळ्याचे पडदे लावून घेणे व त्यावर अधून मधून थोडे पाणी टाकत राहणे. हे पडदे टांगलेले असल्याने त्यात पाणी अडकून राहात नाही, पाणी खाली ओघळून जाते. पडद्यातून येणारी हवा थंड व सुगंधी असते पण या थंडाव्याबरोबर पाण्याचे तुषार मात्र अनुभवता येत नाहीत. याचेच यांत्रिकीकरण म्हणून बनविलेल्या कूलर्समध्ये वाळ्याचा पडदा आत लावलेला असतो, वाळ्याचा पडदा ओला राहील अशी व्यवस्था केलेली असते, पडद्यावर आलेल्या पंख्याच्या जोराच्या वाऱ्याबरोबर पाण्याचे तुषारही बाहेर पडतात. वाळ्याचा पडदा सतत ओला राहिल्यामुळे त्याला बुरशी लागण्याचा संभव असतो. पाण्याच्या तुषारांबरोबर बुरशीचे कणही बाहेर फेकले जातात, नाकातोंडातून शरीरात प्रवेश करू शकतात. यामुळे कूलरपेक्षा खिडकीवर वाळ्याचा पडदा टाकणे अधिक योग्य म्हणावे लागेल. एसीमुळे थंड झालेली खोली सर्वांना मानवत नाही. सर्दी, नाक चोंदणे, अस्थमा वगैरे त्रास असणाऱ्यांना तर एसीमध्ये बसून त्रास होतो. वाळ्याचे पडदे महाग पडत असतील तर बांबूच्या काड्यांचे पडदे वापरता येतात..उन्हाळ्याची तीव्रता कमी करण्यासाठी अन्य उपाय म्हणजे कलिंगडाचा रस, चंदनाचे सरबत, वाळ्याचे सरबत वगैरे घेणे. यासाठी बाजारातून चंदन आणायचीही गरज नाही. बाल्कनीत किंवा अंगणात लावलेले गुलाब (मात्र हे गुलाब देशी, गुलाबी रंगाचे, वास असणारे असावेत) यासाठी पुरेसे असतात. ग्लासमध्ये कोमट पाणी घेऊन त्यात थोडी साखर व गुलाबाच्या पाकळ्या हलक्या कुस्करून टाकाव्या. थोड्या वेळाने पाणी गाळून घेऊन प्यावे. असे केल्यास शरीराची आग होणे थांबते. या फुलांपासून बनविलेला गुलकंदही उत्तम गुण देताना दिसतो. फुलांच्या पाकळ्यांवरील पाणी, धूळ टिपून घेऊन त्यावर साखर घालून बरणी उन्हात ठेवून घरच्या घरी गुलकंद बनविता येतो. ताज्या फुलांचा गुलकंद अधिक प्रभावी असतो. यात प्रवाळपिष्टी वगैरे टाकल्यास हे एक उन्हाळ्यात वापरता येणारे उत्तम औषध असते. ज्यांना फार गोड आवडत नाही त्यांच्यासाठी असतो मोरावळा. आवळ्याच्या ऋतूत ताजे आवळे आणून, चोचवून ते साखरेच्या पाकात टाकून मोरावळा करता येतो. चंदन उगाळून थंड पाण्यात मिसळून व त्यात थोडी साखर व लिंबू मिसळून सरबत करता येते. बाजारात मिळणाऱ्या तयार सरबतात बऱ्याच वेळा नुसता चंदनाचा सुवास मिसळलेला असू शकतो. लिंबाचे सरबत चिमूटभर वेलची पूड घालून घेणे उन्हाळ्याचा त्रास कमी करण्यात खूप उपयोगी पडते.तळपायाला शतधौतघृत, पादाभ्यंग घृत किंवा साजूक तूप लावून शुद्ध काशाच्या वाटीने चोळणे हा एक अप्रतिम उपाय आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसात दुपारच्या वेळी उन्हात न जाता विश्रांती घेतल्यासही उन्हाळ्यावर मात करता येते. उन्हाच्या वेळी बाहेर जायची वेळ आल्यास न लाजता टोपी घालावी. उन्हाळ्यात बाहेर जाताना टाळूला एरंडेलाची दोन बोटे लावली तर उन्हाचा त्रास कमी होतो. फॅशन म्हणून नव्हे तर डोळ्यांचे उन्हापासून संरक्षण होण्यासाठी उन्हाळ्यात गॉगल नक्की वापरावा. पायात ताकद नसल्याने वयस्कर व्यक्तींनी काठी घेण्यास लाजण्याचे कारण नसते कारण काठीमुळे शरीराचा तोल सांभाळण्यास मदत होते..उन्हाळ्यात गरम होते म्हणून उघडे फिरणे म्हणजे आजाराला हमखास आमंत्रण. कच्छ, गुजरातमध्ये डोक्याला पागोटे बांधण्याची पद्धत आहे. हे पागोटे खूप लांब कापडाला पिळा देऊन बनविलेले असते, जणू काही डोक्यावर उलटे टोपले ठेवले आहे असे वाटते. पण या जाड पागोट्यातून सूर्याची उष्णता डोक्यापर्यंत पोचायला प्रतिबंध होतो. जास्त उष्णता असलेल्या अरब प्रदेशात सुद्धा जाड टोप्या घालणे, लांब बाह्यांचे पायघोळ झगे वापरणे वगैरेमुळे उष्णतेपासून सुटका मिळविण्याचा प्रयत्न केलेला असतो. सूर्यापासून येणाऱ्या शरीराला हानिकारक असणाऱ्या किरणांपासूनही बचाव होण्यासाठी याचा उपयोग होतो. उष्णता शरीरात मुरली तर ती पुढे कडकीच्या रूपाने त्रास देत राहते. त्यामुळे उन्हाळ्यात उघड्या शरीराने बाहेर फिरणे चांगले नसतेच.शक्य असल्यास उन्हाळ्यात थंड हवेच्या ठिकाणी राहायला जावे. उन्हाळ्यात कमीत कमी सुटीच्या दिवशी बागेत, उपवनात जाऊन बसायला किंवा डोंगरात झाडांच्या सावलीत बसायला हरकत नाही. उष्ण कटिबंधात असलेल्या आपल्या भारतासारख्या देशात शहरात गर्दी करून तेथे उष्णता वाढविण्यापेक्षा शहराच्या आजूबाजूला असलेल्या खेडेगावात राहणे केव्हाही चांगले असते. परंतु खेडेगावात सोयी नसतात. खेडेगावातील ग्रामपंचायती पाणी, वीज, सांडपाणी वगैरे कशाचीही सोय न करता फक्त टॅक्स घेतात, असे अनेकदा दिसते. शहरात ढोल-ताशे वाजवणे शक्य नसते म्हणून शहराच्या बाहेर येऊन पार्ट्या आयोजित केल्या जातात, रात्री २-२ वाजेपर्यंत डीजेवर गोंधळ करत राहतात. जणू त्यांना भारत देशाचे कायदे माहीत नसावेत किंवा लागू नसावेत. एके काळी सरकारला जाग येऊ शकेल व ध्वनिप्रदूषणाला आळा बसून खेड्यात राहण्याचा सर्वांना फायदा घेता येईल. तसे पाहता महाराष्ट्रात डोंगरदऱ्या व जंगले भरपूर आहे, निसर्गसौंदर्यही भरपूर आहे..उन्हाळ्याला तोंड देताना स्नानासाठी फार गरम पाणी वापरू नये. वाळा वगैरे टाकून सुवासिक केलेले माठातील थंड पाणी पिण्यासाठी वापरावे. उन्हात न जाता सावलीत थांबावे. थंड गुणधर्माच्या वस्तूंचे सेवन करावे. या काही गोष्टींकडे लक्ष दिल्यास उन्हाळ्याचा त्रास होणार नाही.(श्रीगुरू डॉ. बालाजी तांबे यांच्या लेखन, व्याख्यानांतून संतुलन आयुर्वेदद्वारा संकलित.) Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 