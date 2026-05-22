प्रश्न : फॅमिली डॉक्टर मधले लेख आम्हाला खूप चांगली माहिती देतात. त्यातील मार्गदर्शनाचा खूप फायदा होतो आहे. माझ्या मुलाला गेले सहा महिने टॉनसिल्सचा खूप त्रास होतोय. सतत घसा दुखतो. औषधं घेतली की तात्पुरतं बरं वाटतं आणि परत त्रास तसाच सुरू होतो. कधी कधी घशातल्या वेदना कानापर्यंतसुद्धा जाणवतात. यावर काही उपाय सुचवावा. — लता श्रीमाळी, गाणगापूर.उत्तर: घशामध्ये सतत जंतुसंसर्ग होण्याची प्रवृत्ती लोकांमध्ये दिसते. ही कमी करण्याकरता नियमितपणे दोन ते तीन महिने तरी संतुलनच सीतोपलादी चूर्ण मधबरोबर सकाळ संध्याकाळ अर्धा अर्धा चमचा घेतलेलं उत्तम राहील, तसेच शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढवण्याच्या दृष्टीने त्याच्याबरोबर च्यवनप्राशसुद्धा घेतलेला चांगला राहील. दिवसभर एक एक दोन दोन घोट तरी गरम पाणी पिणे, फ्रिजचे गार पाणी किंवा आईस्क्रीम न खाणे हे घशाच्या आरोग्याला मदत करू शकेल. शक्य झाल्यास रात्री झोपताना किंवा सकाळी उठल्यावरती हळदीने संस्कारित केलेलं दूध प्यायला घ्यावे. हे दूध कसे करायचे याच्याकरता डॉक्टर मालविका तांबे चॅनलवरती हळदीचा व्हिडिओ नक्की बघावा. तसेच जमत असल्यास मुलाच्या रूममध्ये संतुलन टेंडरनेस धूप अधूनमधून केलेले उत्तम राहील. प्रत्यक्ष मार्गदर्शन घेतल्यास तज्ज्ञ याच्यावरती अजून व्यवस्थित सल्ला देऊ शकतील..प्रश्न: माझा मुलगा झाला तेव्हा उजळ रंगाचा होता. आता तो बारा वर्षांचा आहे व त्याची त्वचा खूपच काळवणलेली आहे. त्वचा परत पहिल्यासारखी व्हावी याच्याकरिता काय करता येईल? कृपया मार्गदर्शन करावे.— देवांशी मुळ्ये, पुणे.उत्तर: बऱ्याचदा वाढत्या वयामध्ये मुलं खानपानाकडे व्यवस्थित लक्ष देत नाही आणि त्याच्यामुळे शरीरामध्ये रसधातू कमी होऊन कोरडेपणा वाढून वात वाढतो. हा वात वाढल्यामुळे त्वचा काळवणते, रक्तात दोष येतो व त्वचा कोरडी पडते. सद्य: तरी मुलाला रोज संतुलन अभ्यंग कोकोनट तेलाने आठवड्यातून दोन-तीनदा तरी अभ्यंग अर्थात मसाज करावा, तसेच आंघोळीच्या वेळेला साबण वापरण्याऐवजी संतुलनची सॅन मसाज पावडर वापरावी. सकाळी न्याहारीच्या वेळेला संतुलन अमृतशर्करायुक्त पंचामृत त्याला नियमित द्यायला सुरू करावे, तसेच संतुलनचं अनंत सॅन,महामंजिष्ठादी काढा, मंजिसार आसव इत्यादी घ्यावे. सकाळ-संध्याकाळ दुधामधून त्याला शतानंत कल्प दिल्याचासुद्धा फायदा मिळू शकेल. प्रत्यक्ष मार्गदर्शन घेतल्यास इतर काही कारण आहे का, ह्याचं निदान करून व्यवस्थित उपचार घ्यावा.