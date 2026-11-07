Womens Mental Health: आयुष्याची मैफील

-डॉ. सुवर्णा बोबडे, समुपदेशक व मानसशास्त्रज्ञडॉक्टर, मला कधी कधी वाटतं, मी पूर्वीसारखी राहिलेच नाही. आधी नोकरी, छंद, मैत्रिणी, घरचं सगळं किती छान सांभाळायचे. आता आई-बाबांच्या तब्येतीकडे लक्ष द्यावं लागतं, मुलांच्या गरजा आहेत, कामातही जबाबदाऱ्या वाढल्या आहेत. गाण्याचा वर्ग चुकतो, व्यायाम होत नाही, मैत्रिणींना भेटायला वेळ मिळत नाही... आणि सणाच्या दिवसांत तर एखादी गोष्ट केली की दुसरी राहिल्याचं अपराधीपण! कितीही केलं तरी दिवसाच्या शेवटी वाटतं, आजही काही तरी राहिलंच!’’मीनल बोलत होती तेव्हा तिच्या चेहऱ्यावर थकवा होता; पण तो केवळ कामाचा नव्हता. दिवसभर अनेक गोष्टी करूनही आपण पुरेसं काहीच करू शकलो नाही, ही भावना तिला अधिक थकवत होती..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.‘‘...आणि या सगळ्याच गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत ना गं मीनल?’’ मी विचारलं.‘‘अर्थात! म्हणून तर सगळं करायचा प्रयत्न करते.’’‘‘मग अडचण सगळ्या गोष्टी महत्त्वाच्या असण्यात आहे, की त्या सगळ्यांना एकाच वेळी समान महत्त्व देता आलं पाहिजे, या अपेक्षेत आहे?’’ आणि ती शांत झाली.आयुष्य एक, पण त्याचे वेगवेगळे कप्पे असतात. कुटुंब, करिअर, स्वतःचं आरोग्य, मित्रमैत्रिणी, छंद, सामाजिक जबाबदाऱ्या, काही तरी नवीन शिकणं... प्रत्येक कप्पा आपण जगत असतो, तो आपल्याला काही तरी देत असतो. एखाद्यातून सुरक्षितता मिळते, एखाद्यातून आनंद, एखाद्यातून स्वतःची ओळख, तर एखाद्यातून आपलेपणा. म्हणूनच कोणताही कप्पा दुर्लक्षित व्हावा असं आपल्याला वाटत नाही; तो महत्त्वाचा असतो..‘सुपरवुमन’?आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर या सगळ्यांना समान महत्त्व, वेळ, ऊर्जा आणि लक्ष देणं शक्य असतं का?... असं करू पाहणं म्हणजे ‘सुपरवुमन’ होऊ पाहण्याचा अट्टहास. त्यात जगणं कमी आणि ओढाताण अधिक!कधी घरात लग्नाची तयारी सुरू असते, त्याच वेळी वडिलांच्या शस्त्रक्रियेची तारीख ठरते. मुलाची महत्त्वाची स्पर्धा, कामावर एखादा निर्णायक प्रकल्प पूर्ण करायचा असतो, मैत्रिणीच्या कठीण काळात तिच्यासाठी उपलब्ध राहायचं असतं. स्वतःच्या आरोग्याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नसतं. प्रत्येक गोष्ट महत्त्वाची आहे. तरी त्या प्रत्येक क्षणी प्रत्येक गोष्टीला सारखंच स्थान देता येत नाही. आई-वडिलांसाठी वेळ दिला, तर करिअरकडे दुर्लक्ष केल्याची टोचणी. कामासाठी जास्त वेळ दिला, तर मुलांसाठी पुरेसा वेळ उपलब्ध नसल्याची खंत. स्वतःच्या आवडीसाठी वेळ काढला, तर घरच्यांसाठी आणखी काही करता आलं असतं, ही बोचणी. म्हणजे प्रत्यक्ष आयुष्यात आपण एका गोष्टीला प्राधान्य देतो; मनात मात्र बाकीच्या गोष्टींची माफी मागत राहतो!.समजा, एखादी व्यक्ती आपल्या आजारी वडिलांबरोबर रुग्णालयात बसली आहे. तिथे तिची उपस्थिती आवश्यक आहे. त्याच दिवशी कामावर महत्त्वाची मीटिंग आहे. ती मीटिंगला उपस्थित राहू शकत नाही. प्रत्यक्ष परिस्थितीत तिचा निर्णय अगदी समजण्यासारखा आहे. तरी विचार सुरू होतात, ‘मी कामाबाबत पुरेशी गंभीर नाही का? माझ्या हातून संधी निघून गेली तर? मी करिअरमध्ये मागे पडले तर?’दुसऱ्या दिवशी कामावर गेल्यावर वडिलांना पुरेसा वेळ देता आला नाही, याची खंत सुरू होते. एका निर्णयानंतर दुसऱ्या निर्णयाबद्दल अपराधीपणा!इथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे ती व्यक्ती कोणतीही जबाबदारी टाळत नाहीये. पण, दोन महत्त्वाच्या गोष्टींपैकी एका गोष्टीला त्या क्षणी प्राधान्य देत आहे. मनात स्वतःचीच उलटतपासणी घेत आहे. अशा वेळी एखाद्या कप्प्याला वेळ कमी देणं किंवा न देणं म्हणजे बांधिलकी आणि महत्त्व कमी होणं आहे का?....कप्पे आणि कसोटीआपण व्यायाम नियमित करू शकत नसू, तर लगेच आपण आरोग्याबाबत गंभीर नसल्याचा निष्कर्ष काढतो. एखाद्या काळात छंद जोपासता येत नसतील, तर आपलं स्वतःचं आयुष्य हरवल्याची भावना होते. कामात अपेक्षित प्रगती होत नसेल तर आपली महत्त्वाकांक्षाच कमी झाली आहे का, अशी शंका येते. एखाद्या गोष्टीला सध्या कमी वेळ देणं आणि तिचं महत्त्व कमी होणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.छोटा मुलगा म्हणतो, ‘आई, तू माझी सगळ्यात आवडती आहेस!’ त्याच दिवशी वरिष्ठ कामातील त्रुटी दाखवतात. एका कप्प्यात कौतुक, दुसऱ्यात नाराजी! पण आपण मात्र या सगळ्याची गोळाबेरीज केली, तर मनात उरते नाराजीच. प्रत्येक भूमिकेत एकाच वेळी समाधान आणि कौतुक मिळेलच असं नाही.आयुष्याचं समाधान ही प्रत्येक कप्प्यात रोज मिळणाऱ्या गुणांची बेरीज नाही. कधी आपण एका भूमिकेत खूप चांगलं काम करत असतो, तर दुसरीत केवळ निभावून नेत असतो. काही काळानंतर परिस्थिती बदलते. आपणही बदल करून मागे पडलेल्या कप्प्याला गती देऊ शकतो..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...वरील उदाहरणातील मीनलला सुरुवातीला वाटत होतं की तिचं आयुष्य विस्कळीत झालं आहे. हळूहळू तिच्या लक्षात आलं की आयुष्य विस्कळीत झालेलं नाही, तर आयुष्याच्या गरजा बदलल्या आहेत. ती पूर्वीसारखी प्रत्येक गोष्ट करू शकत नसली, तरी प्रत्येक गोष्टीचं महत्त्व कायम आहे. आयुष्याच्या प्रत्येक कप्प्याला समान वेळ देणं ही बांधिलकीची कसोटी नाही. काही काळ मागे पडलेल्या कप्प्यांना कायमचं बाजूला न सारता, पुन्हा त्यांच्याकडे वळण्याची आणि त्यांना आयुष्यात पुन्हा जागा देण्याची तयारी ठेवणं महत्त्वाचं!प्रत्येक स्वर महत्त्वाचा असतो, पण एकाच वेळी, एकाच ताकदीने ऐकू आला तर संगीताचा गोडवा हरवेल. कधी एखादा स्वर उठून दिसतो, तर कधी दुसरा त्याला साथ देतो. आयुष्याच्या मैफलीतही कधी कुटुंबाचा सूर पुढे असतो, कधी कामाचा, कधी स्वतःच्या आवडींचा. सगळ्या सुरांना समान जागा देणं महत्त्वाचं नाही, प्रत्येक सूर मनात जिवंत ठेवणं महत्त्वाचं! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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