आरोग्य

Baby Teething: दात येणे

Baby Teething Guide Age Signs and Essential Care Tips: बाळाला सतत लाळ येतेय आणि वस्तू चावतेय? दात येण्याची असू शकतात ही सुरुवातीची लक्षणे
Baby Teething Guide for Parents Understand Teething Age Symptoms Gum Pain and Safe Ways to Relieve Baby Discomfort

Baby Teething Guide for Parents Understand Teething Age Symptoms Gum Pain and Safe Ways to Relieve Baby Discomfort

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डॉ संजय जानवळे
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मुलाला जुलाब होत असतील किंवा आजारी असेल तर पालकांचा पहिला प्रश्न ‘मुलाला दात तर येत नसतील ना?’ हा असतो. दातांची म्हणून घरगुती उपाय केले जातात, मग उशीर होतो अन् बाळाचा आजार लवकर उपचार न केल्यामुळे विकोपास जातो.

वास्तविक बालकाला ‘दात येणे’ ही त्याच्या शारीरिक विकासाची एक नाॅर्मल प्रक्रिया असून त्यामुळे त्यामुळे खरं तर कुठल्याही आरोग्याच्या समस्या निर्माण होत नाहीत.

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