मुलांमधील वाढती पाठदुखी

- डॉ. अजय कोठारी, कन्सल्टंट स्पाइन सर्जनअलीकडच्या दशकात पाठीदुखी हा प्रौढांचा नव्हे, तर मुलांचाही सामान्य आजार बनला आहे. शहरांमध्ये राहणाऱ्या ८–१५ वयोगटातील मुलांमध्ये कंबरदुखी, खांद्याचा ताण, मानदुखी किंवा पोश्चर बिघडण्याचे प्रमाण चिंताजनकरीत्या वाढले आहे.यामागे मोठा दोषी म्हणजे - शाळेची जड बॅग, चुकीची बसण्याची सवय, वाढलेला स्क्रीन टाइम, आणि मोकळ्या मैदानी खेळाचा अभाव.वाढत्या वयात कण्यावर चुकीचा ताण पडला तर पोश्चर व वाढ यांवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो. म्हणूनच मुलांच्या पाठदुखीचे योग्य वेळी निदान आणि प्रतिबंध अत्यंत गरजेचे आहे..शाळेच्या बॅगचे वजनजागतिक व बालरोग तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनानुसार, 'बॅगचे वजन मुलाच्या शरीरभाराच्या दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे.'उदाहरणार्थ, २५ किलो वजन : बॅग २.५ किलोपर्यंत; ३० किलो वजन : बॅग ३ किलोपर्यंत; ३५ किलो वजन : बॅग ३.५ किलोपर्यंत.यापेक्षा जास्त वजनामुळे कण्यावर असमतोल व ताण निर्माण होतो. मुलं सरळ न उभं राहता पुढे झुकतात, ज्यामुळे cervical व lumbar spine वर अनावश्यक दाब वाढतो..जड बॅगचे परिणामखांदे पुढे जाणे (Rounded Shoulders) : बॅग जड असेल तर मुलं आपोआप पुढे झुकतात. यामुळे पाठीच्या वरच्या भागावर ताण वाढतो.पोस्चर बिघडणे : कण्याची नैसर्गिक वक्रता (natural curve) चुकीच्या स्थितीत ढकलली जाते. हळूहळू ही नवीन चुकीची पोश्चर 'सवय' बनते.मानदुखी व खांदेदुखी : बॅगचे ओझे दोन्ही खांद्यांवर समान नसेल किंवा पट्टे बारीक असतील तर मान व खांद्यावरील स्नायूंना ताण येतो.कमालीचा थकवा व अभ्यासावर परिणाम : पाठीवर ताण असेल तर मुलांचे लक्ष विचलित होते, थकवा वाढतो आणि अभ्यासावरही परिणाम होतो.लांब पल्ल्याची जोखीम : कित्येक मुलांमध्ये 'अर्ली डिस्क चेंजेस', 'मसल इंबॅलन्स' किंवा 'फ्लॅट फीट'सारख्या समस्या दिसू शकतात. .बॅग निवडताना काय पाहावे?दोन जाड, ॲडजस्टेबल पट्टे (दोन्ही खांद्यांवर समान वजन वाटतो), कुशन्ड बॅक सपोर्ट (पाठीवर दाब कमी होतो), वेस्ट बेल्ट (बॅगेचे वजन कंबरेवर वितरीत होते), अनेक कप्पे (वजन समान पद्धतीने ठेवता येते), बॅग पाठीच्या जवळ ठेवणे, हलकी बॅग निवडा (बॅगच जर १.५–२ किलो असेल तर त्यात पुस्तकांनंतर वजन खूप वाढते).घरी व शाळेत योग्य पोश्चरची सवयउंचीला मिळतीजुळती खुर्ची-टेबल, मोबाइल/टॅब हातात धरून खाली पाहणे टाळा, स्क्रीन eye-level वर ठेवा. दर तीस-चाळीस मिनिटांनी दोन-तीन मिनिटे ब्रेक घ्या. दररोज ३०-४५ मिनिटे मैदानी खेळ (धावणे, सायकलिंग, कॅच-कॅच, फुटबॉल, कबड्डी) हे उत्तम..योग्य आहारप्रोटिन्स : अंडी, दुधाचे पदार्थ, पनीर, डाळी, मोड आलेली कडधान्येकॅल्शियम : दूध, तीळ, आल्याचा गूळ, बदामविटॅमिन डी : सकाळचा सूर्य १५-२० मिनिटेओमेगा-३ : अक्रोड, फ्लॅक्ससीडपाणी : दिवसाला दीड-दोन लिटरया लक्षणांकडे लक्ष द्यापाठीचा, कंबरेचा किंवा खांद्याचा त्रास वारंवार होणे, बॅग हलकी करूनही वेदना न जाणे, चालताना विचित्र पोस्चर किंवा वाकणे, रात्री वेदनेने जाग येणे, पायात मुंग्या किंवा कमजोरी..डॉक्टरांना कधी भेटावे?पाठीपासून पायाकडे जाणारी वेदनावाकून/ बसून वेदना वाढणेकमजोरी, बधिरपणावाढीत अडथळा दिसणेसतत दोन-तीन आठवड्यांपेक्षा जास्त वेदनाशाळेतील बॅग, घरातील पोस्चर आणि शारीरिक क्रियाकलाप हे तीन स्तंभ योग्य ठेवले, तर मुलांची पाठदुखी सहज टाळता येते. पालकांची जागरूकता हीच सर्वांत मोठी सुरक्षा आहे.