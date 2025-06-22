आरोग्य

Smart Tiffin Tips: नवीन पिढीसाठी पारंपरिक आहाराचा हेल्दी ट्विस्ट – आहारतज्ज्ञांचा टिफिनसाठी खास सल्ला!

Dietitian-approved modern lunchbox ideas with Indian meals for kids: पारंपरिक जेवणात पौष्टिकता कशी वाढवायची यावर आहारतज्ज्ञांचा टिफिनसाठी मार्गदर्शक सल्ला!
सकाळ वृत्तसेवा
थोडक्यात:

  1. आहारतज्ज्ञांनी मुलांच्या टिफिनसाठी पोषक, पचायला सोपे आणि पारंपरिक पदार्थांचे महत्त्व अधोरेखित केले.

  2. बदलत्या जीवनशैलीमुळे फास्ट फूडच्या सेवनामुळे लहान वयातच आरोग्यविषयक समस्या वाढत असल्याचे सांगितले.

  3. फूड लेबलिंग, योग्य माहिती आणि शिक्षक-पालक यांना फूड लिटरसीचे प्रशिक्षण आवश्यक असल्यावर भर देण्यात आला.

How to add a nutritious twist to traditional food: लवकरच शाळांना सुरुवात होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुलांना टिफिनमध्ये काय द्यावे, कोणते पदार्थ पोषक असतात, त्यांचे आरोग्यावर काय परिणाम होतात यावर मार्गदर्शन करण्यासाठी ‘सकाळ’तर्फे विशेष संवाद सत्र घेण्यात आले. त्यात आहारतज्ज्ञ डॉ. रेणुका माईंदे, डॉ. शीतल काटेकर आणि पालक प्रतिनिधी प्रवीणा दाढे यांनी विचार मांडले.

या संवादात आहारतज्ज्ञांनी बदलत्या जीवनशैलीत मुलांना कोणता आहार द्यावा, कोणत्या पदार्थांपासून दूर रहावे आणि पारंपरिक पदार्थांमध्ये काय चविष्ट बदल करता येतील, याची सखोल माहिती दिली.

