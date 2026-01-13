Belly Fat Reduction: पोटाची चरबी कमी करायची आहे? हार्वर्ड डॉक्टरांकडून जाणून घ्या डाएटचं बेस्ट फॉर्मुला

Harvard Doctors’ Formula to Reduce Belly Fat: आजच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत चुकीचा आहार, सतत बसून काम करणं आणि झोपेचा अभाव यामुळे पोटाची चरबी झपाट्याने वाढत आहे. विशेष म्हणजे पोटाचा घेर एकदा वाढला की तो कमी करणं खूप कठीण होत..अनेकजण नियमित व्यायाम करूनही अपेक्षित परिणाम पाहू शकत नाहीत. याच पार्श्वभूमीवर हार्वर्ड शिक्षण घेतलेली डॉक्टर सौरभ सेठ यांनी पोटाची चरबी कमी करण्यासाठी योग्य आहार किती महत्वाचा आहे, याबद्दल महत्वाची माहिती दिली आहे..Affordable International Trips: परदेशी ट्रिप आता परवडणारी! ही आहेत जगातील ५ सर्वात बेस्ट टुरिस्ट डेस्टिनेशन्स.फक्त व्यायाम पुरेसा नाहीपोटाची चरबी केवळ जास्त खाण्यामुळेच वाढत नाही, तर चुकीच्या अन्नपदार्थमुळे, हार्मोन्सच्या असंतुलनामुळे आणि पचनसंस्थेच्या बिघाडामुळेही ही वाढते. म्हणूनच फक्त कॅलरीज मोजण्यापेक्षा तुम्ही जे खाता त्यासाठी ध्येये निश्चित करणे जास्त महत्त्वाचे आहे.पोटाची चरबी वाढण्यामागची कारणं कोणती?डॉ. सेठ यांच्या मते, साखरयुक्त पेये, पॅकेज्ड स्नॅक्स, रिफाइंड साखरयुक्त पदार्थ आणि निकृष्ट दर्जाचे अन्न हे लठ्ठपणा वाढवण्याची मुख्य कारणे आहेत. याशिवाय, सतत ताणतणावात राहणे आणि शरीरात पुरेशी विश्रांती न मिळणे यामुळे लठ्ठपणा वाढतो..पोटाची चरबी कमी करणारा डाएटडॉक्टरांच्या मते, फळांचा रस पिण्याऐवजी संपूर्ण फळ खाणे अधिक फायदेशीर आहे. कारण फळांमधील फायबरमुळे रक्तातील साखर हळूहळू वाढते. विशेषतः स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरीसारखे बेरी वजन कमी करण्यासाठी योग्य आहेत.कोणते पदार्थ खावेत?साध्या पिठापासून बनवलेले पदार्थ आहारात समाविष्ट करावेत ज्यात तालुन ओट्स, डालिया, तपकिरी तांदूळ आणि इतर संपूर्ण धान्ये यांचा समावेश असावा. चरबी कमी करण्यासाठी स्टील-कुल ओट्स हे पोटाची सर्वोत्तम मानले जाते. ग्रीक दहीमध्ये प्रथिने आणि चांगले बॅक्टेरिया (प्रोबायोटिक्स) भरपूर प्रमाणात असतात, जे पचन सुधारतात आणि भूक नियंत्रित करतात. याशिवाय, अंडी, सॅल्मन, सार्डिनसारखे मांस शरीरातील सूज कमी करते आणि चरबी जाळण्यास मदत करते..UIIC Recruitment 2026: युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी अप्रेंटिस पदांसाठी भरती सुरू, जाणून घ्या अर्ज करण्याची अंतिम तारीख.कोणत्या गोष्टींपासून दूर राहावं?चरबी कमी करण्याचा सल्ला दिला जात असला तरी, पंढरम पिठा, बेकरी उत्पादने, साखरयुक्त मिठाई आणि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड पदार्थ टाळणे अत्यंत महत्वाचे आहे. डॉक्टरच्या मते, प्रोसेस्ड मांस आणि गोड स्नॅक्सने कमी झालेल फॅट वाढवतात आणि आरोग्यवर वाईट परिणाम करतात.कोणती पेये फायदेशीर ठरतात?ग्रीन टी आणि ब्लॅक टीमध्ये नैसर्गिक अँटिऑक्सिडंट्स भरपूर असतात आणि ते चयापचय सुधारण्यास मदत करतात. दही, एनर्जी ड्रिंक्स आणि साखरेचे कोल्ड्रिंक्स पोटाची चरबी वाढवतात, म्हणून त्यांच्यापासून दूर रहा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.