संवादसेतू : आनंद पाहण्याची सवय!

धकाधकीच्या जीवनात अनेकांना ताण, चिंता किंवा असमाधान जाणवत राहते. अशा वेळी ‘ग्रॅटिट्यूड जर्नल’ लिहा असा सल्ला कुणी तरी देते आणि त्यावर पुष्कळ जणांची पहिली प्रतिक्रिया असते- ‘हे काही तरी फॅड आहे! खोटं वाटतं असं जर्नल वगैरे लिहिणं. माहिती असलेल्या गोष्टी पुन्हा लिहून काय उपयोग?’ पण कृतज्ञता व्यक्त करणाऱ्या नोंदी लिहिणे म्हणजे दिखावा करणे नाही किंवा आयुष्यातील प्रत्यक्ष अडचणींकडे दुर्लक्ष करून सगळे बरे चालले आहे असे भासवणेही नाही. आपल्या रोजच्या आयुष्यातील चांगल्या गोष्टींकडे पाहण्याची दृष्टी विकसित करण्याचा तो एक मार्ग आहे..नेमके काय करायचे?आपण ज्या गोष्टींच्या प्रती कृतज्ञ आहोत, त्या रोज एका वहीत किंवा डायरीत लिहून ठेवणे. या गोष्टी मोठ्या यशाच्या असू शकतात, तशेच अगदी छोट्या आनंदाच्या क्षणांच्याही!उदा. - आज सकाळचा चहा अगदी शांतपणे घेतला. ताजेतवाने वाटले!आज खूप दिवसांनी मित्राचा फोन आला होता. बरे वाटले.कामातील एक महत्त्वाचे काम वेळेत पूर्ण झाले.आज पाऊस पडला. मन प्रसन्न झाले.अशा छोट्या गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. सहसा त्या आपल्या लक्षात येत नाहीत..का करायचे?आपला मेंदू नैसर्गिकरीत्या नकारात्मक अनुभवांकडे जास्त लक्ष देतो. कारण संभाव्य धोक्यांपासून आपले संरक्षण करण्यासाठी त्याची रचना झाली आहे. त्यामुळे आपण अनेकदा आनंददायी घटनांपेक्षा चिंता, अपयश किंवा चुका यांचाच अधिक विचार करत राहतो.‘कृतज्ञता वही’ लिहिण्याची सवय मेंदूला आयुष्यातील सकारात्मक गोष्टीही जाणीवपूर्वक लक्षात घेण्याचे प्रशिक्षण देते. नियमितपणे अशी कृतज्ञता व्यक्त केल्याने ताण कमी होण्यास, मनःस्थिती सुधारण्यास, आशावाद वाढण्यास आणि झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होऊ शकते. यामुळे जीवनातील अडचणी नाहीशा होणार नाहीत, पण त्यांना सामोरे जाण्याची मानसिक ताकद वाढण्यास फायदा होऊ शकेल..सुरुवात कशी कराल?कृतज्ञता वही लिहिणे सुरू करणे अगदी सोपे आहे.एक छोटी वही ठेवा. मोबाईलमधील ‘नोट्स’ ॲपही उपयुक्त ठरेल.रोज रात्री झोपण्यापूर्वी दिवसभरातल्या किमान ३ गोष्टी- ज्याबाबत तुम्ही कृतज्ञ आहात, त्या लिहून काढा.शक्य तितके नेमके लिहा. उदा. ‘आज बहीण आली होती आणि तिच्याबरोबर गप्पा मारताना खळखळून हसायला मिळालं’ हा एक नेमका अनुभव आहे.शक्यतो रोज तेच मुद्दे पुन्हा लिहू नका. lया सवयीसाठी फार वेळ द्यायची आवश्यकता नसते. अगदी २ ते ५ मिनिटे पुरतील.ही वही फक्त तुमच्यासाठी आहे. ती इतरांना दाखवण्यासाठी किंवा सोशल मीडियावर ‘शेअर’ करण्यासाठी नाही..काय फायदा?दोन-तीन दिवसांत मोठा बदल होईल, अशी अपेक्षा नको! कृतज्ञता वहीची ही सवय व्यायामासारखी आहे. सातत्याने केल्यास त्याचा परिणाम दिसेल. काही काळानंतर अनेकांना जाणवायला लागते, की ते दैनंदिन जीवनाविषयी कमी तक्रारी करू लागले आहेत, छोट्या आनंदांचा अधिक चांगल्या प्रकारे आस्वाद घेऊ लागले आहेत आणि निराशेतून परत पूर्ववत होण्याची त्यांची क्षमता वाढते आहे. आयुष्यात अडचणी असतातच, पण आनंद व समाधान वाटण्यासारख्याही अनेक गोष्टी आपल्या आजूबाजूला आहेत, याची जाणीव अधिक स्पष्ट होऊ लागेल.कृतज्ञता वही लिहिणे म्हणजे ‘आयुष्य परिपूर्णच आहे’ असा आव आणणे नाही. उलट कठीण काळातही आपल्या आयुष्यात काही ना काही चांगलं नक्कीच आहे, याची स्वतःला आठवण करून देण्याचा हा मार्ग आहे. या जाणिवेमुळे रोजचं आयुष्य अधिक समृद्ध आणि समाधानकारक वाटेल.दैनंदिन आयुष्यात जशा अडचणी येतच असतात, तसे काही ना काही चांगलेही घडत असते! पण वाईटाची जशी सतत जाणीव होत राहते, तसे लहान लहान चांगल्या गोष्टींकडे लक्ष जात नाही!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.