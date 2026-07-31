Monsoon Cough & Cold: पावसाळ्यातल्या सर्दी-खोकल्यापासून झटपट आराम हवाय? मग लगेच करा 'हे' घरगुती आयुर्वेदिक उपाय

How to Get Fast Relief from Monsoon Cold and Cough: पावसाळा सुरू झाला की सर्दी, खोकला, घसा खवखवणे आणि नाक बंद होणे या समस्या अनेकांना त्रास देऊ लागतात. बदलते हवामान आणि वाढलेली आर्द्रता यामुळे संसर्गाचा धोका वाढतो. अशा वेळी प्रत्येक वेळी औषधांचा आधार घेण्याऐवजी काही सोपे आणि पारंपरिक घरगुती उपायही आराम देऊ शकतात. .सर्दी-खोकल्यावर उपयुक्त घरगुती उपाय1. गरम पाण्याची वाफ घ्यानाक बंद होणे, कफ साचणे किंवा श्वास घेण्यास त्रास होत असल्यास गरम पाण्याची वाफ घेणे फायदेशीर ठरू शकते. यामुळे श्वसनमार्ग मोकळा होण्यास मदत होते.2. दिवसभर कोमट पाणी प्याघसा दुखत असेल किंवा खवखवत असेल तर थंड पाण्याऐवजी कोमट पाणी पिण्याची सवय लावा. यामुळे घशाला आराम मिळतो आणि शरीर हायड्रेट राहते..Ayurvedic Remedies for Fever: पावसात भिजल्यानंतर ताप आलाय? 'हे' आयुर्वेदिक घरगुती उपाय केले तर लगेच मिळेल आराम.3. हळदीचे दूध प्यारात्री झोपण्यापूर्वी कोमट दुधात चिमूटभर हळद मिसळून प्यायल्यास घशातील अस्वस्थता कमी होण्यास मदत होऊ शकते. हळदीतील नैसर्गिक गुणधर्म रोगप्रतिकारक शक्तीलाही आधार देतात.4. पांढऱ्या कांद्याचा रसपारंपरिक घरगुती उपायांमध्ये पांढऱ्या कांद्याच्या रसाचा उल्लेख केला जातो. काही लोकांच्या अनुभवांनुसार तो खोकल्यामध्ये आराम देण्यास मदत करू शकतो..5. आले आणि मीठताज्या आल्याचा छोटा तुकडा त्यावर चिमूटभर मीठ लावून चावून खाल्ल्यास घशातील जळजळ आणि खोकल्यामध्ये काही प्रमाणात आराम मिळू शकतो.6. तुळस-आल्याचा काढातुळशीची पाने, आले आणि काही काळी मिरी घालून तयार केलेला गरम काढा पिणे हा सर्दी-खोकल्यासाठी लोकप्रिय घरगुती उपाय मानला जातो. यामुळे घशाला उब मिळते..Homemade Kadha for Cold & Cough: पावसाळ्यात सर्दी-खोकल्याने हैराण आहात? मग घरच्याच मसाल्यांपासून बनवा 'हा' हेल्दी काढा.7. मिठाच्या पाण्याने गुळण्या कराकोमट पाण्यात थोडे मीठ मिसळून दिवसातून दोन ते तीन वेळा गुळण्या केल्यास घसा खवखवणे आणि सूज कमी होण्यास मदत होऊ शकते..डॉक्टरांचा सल्ला कधी घ्यावा?घरगुती उपायांमुळे सौम्य सर्दी-खोकल्यात आराम मिळू शकतो. मात्र पुढीलपैकी कोणतीही लक्षणे दिसल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.खोकला दोन ते तीन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ कायम राहणे.जास्त ताप किंवा श्वास घेण्यास त्रास होणे.छातीत तीव्र वेदना जाणवणे.लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक किंवा दीर्घकालीन आजार असलेल्या व्यक्तींमध्ये लक्षणे वाढणे.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.