Vitamins Tips: कोणतं व्हिटॅमिन कधी घ्यावं? जाणून घ्या योग्य वेळ आणि महत्त्वाच्या गोष्टी!

सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत आपण आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी अनेक गोष्टी करतो. काही जण व्यायाम करतात, तर काहीजण आहारातून आरोग्य जपतात, तर काही जण आयर्नच्या, व्हिटॅमिन डी, कॅल्शियम किंवा मॅग्नेशियमच्या सप्लिमेंट्स घेतात. पण ही सप्लिमेंट्स चुकीच्या वेळी घेतल्यास शरीराला त्यांचा पुरेसा फायदा मिळेलच असं नाही. मग कोणतं सप्लिमेंट कधी घ्यावं? कोणत्या गोष्टींसोबत ते घेणं फायदेशीर ठरतं आणि कोणत्या गोष्टींपासून अंतर ठेवावं? जाणून घेऊया काही महत्त्वाच्या टिप्स!.आयर्न (लोह)शरीरात हिमोग्लोबिन तयार होण्यासाठी आयर्न महत्त्वाचं असतं. डॉक्टरांनी आयर्न सप्लिमेंट्स घेण्याचा सल्ला दिला असेल, तर ते व्हिटॅमिन सीसोबत घेतल्याने लोहाचं शोषण सुधारू शकतं. उदाहरणार्थ, संत्र्यासारखं व्हिटॅमिन सी असलेलं फळ खाता येईल. चहा, कॉफी आणि कॅल्शियम सप्लिमेंट्समुळे लोहाचं शोषण कमी होऊ शकतं. त्यामुळे त्यांच्यात योग्य अंतर ठेवा. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .ओमेगा-३ आणि व्हिटॅमिन Dहे दोन्ही पोषक घटक जेवणासोबत घेतल्यास त्यांचं शोषण चांगल्या प्रकारे होण्यास मदत होऊ शकते. विशेषतः व्हिटॅमिन डी हे फॅटमध्ये विरघळणारं जीवनसत्त्व आहे. त्यामुळे दुपारच्या जेवणासोबत, आहारात थोडं आरोग्यदायी फॅट असताना ते घेणं फायदेशीर ठरू शकतं..Thyroid Diet Tips: थायरॉईडच्या रुग्णांनी खाण्यापूर्वी विचार करा! 'या' पदार्थांबाबत डॉक्टर काय सांगतात?.कॅल्शियमहाडं आणि दात मजबूत ठेवण्यासाठी कॅल्शियम आवश्यक आहे. आयर्न सप्लिमेंट्ससोबत ते एकाच वेळी घेणं टाळा. मात्र, कॅल्शियम घेण्याची वेळ आणि प्रमाण हे सप्लिमेंटच्या प्रकारावर आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यावर अवलंबून असतं..मॅग्नेशियमस्नायूंचं कार्य आणि मज्जासंस्थेच्या आरोग्यासाठी मॅग्नेशियम महत्त्वाचं आहे. काही लोक ते रात्री घेतात; मात्र ते घेतल्याने झोप सुधारतेच, असं ठोसपणे म्हणता येत नाही.लक्षात ठेवाप्रत्येकाला ही सप्लिमेंट्स घेण्याची गरज नसते. स्वतःहून सप्लिमेंट्स सुरू करण्याऐवजी डॉक्टरांच्या सल्ल्याने योग्य प्रमाण आणि वेळ ठरवा..Children Eye Health: मुलांना कमी वयातच चष्मा का लागतोय? मोबाईलच्या अतिवापरामुळे डोळ्यांवर होतोय परिणाम? वाचा तज्ज्ञ काय सांगतात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.