आरोग्य

Vitamins Tips: कोणतं व्हिटॅमिन कधी घ्यावं? जाणून घ्या योग्य वेळ आणि महत्त्वाच्या गोष्टी!

When Should You Take Vitamins: आयर्न, व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन डी, ओमेगा-३ आणि कॅल्शियम सप्लिमेंट्स कधी घ्यावेत? जाणून घ्या व्हिटॅमिन्स घेण्याची योग्य वेळ, जेवणाशी संबंधित महत्त्वाच्या गोष्टी आणि सप्लिमेंट्स घेताना घ्यायची काळजी.
Best Time to Take Vitamins and Supplements

Best Time to Take Vitamins and Supplements

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत आपण आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी अनेक गोष्टी करतो. काही जण व्यायाम करतात, तर काहीजण आहारातून आरोग्य जपतात, तर काही जण आयर्नच्या, व्हिटॅमिन डी, कॅल्शियम किंवा मॅग्नेशियमच्या सप्लिमेंट्स घेतात. पण ही सप्लिमेंट्स चुकीच्या वेळी घेतल्यास शरीराला त्यांचा पुरेसा फायदा मिळेलच असं नाही. मग कोणतं सप्लिमेंट कधी घ्यावं? कोणत्या गोष्टींसोबत ते घेणं फायदेशीर ठरतं आणि कोणत्या गोष्टींपासून अंतर ठेवावं? जाणून घेऊया काही महत्त्वाच्या टिप्स!

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