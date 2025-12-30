Sugar Level Control: शुगर 200 च्या वर गेली? ‘या’ चुका अजिबात करू नका, नाहीतर धोका वाढू शकतो

mistakes to avoid in high blood sugar: मधुमेह ही एक सामान्य समस्या बनली आहे. मधुमेह असणाऱ्या लोकांना त्यांच्या खाण्याच्या सवयी, आहार आणि वेळेची विशेष काळजी घ्यावी लागते. खरं तर, काहीही खाल्ल्याने साखर वाढू शकते किंवा कमी होऊ शकते आणि जास्त वेळ उपाशी राहिल्याने शुगर वाढू किंवा कमी होऊ शकते. म्हणून, मधुमेहाच्या रुग्णांना त्यांच्या खाण्याच्या सवयींबद्दल खूप काळजी घ्यावी लागते. शिवाय, ज्यांच्या साखरेची पातळी नेहमीच 200 च्या वर असते त्यांनी देखील त्यांच्या जीवनशैलीकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. .पुढील आजारांचा धोका वाढतोआरोग्य तज्ञांचे म्हणणे आहे की रक्तातील साखरेचे प्रमाण सतत वाढल्याने हृदयरोग, मूत्रपिंडाचे आजार आणि डोळे, नसा आणि रक्तवाहिन्यांशी संबंधित समस्यांसह अनेक आरोग्यविषयक आजार होण्याचा धोका वाढतो. तसेच रक्तातील साखरेचे प्रमाण सतत वाढणाऱ्यांना स्ट्रोक आणि संसर्गाचा धोका देखील वाढू शकतो. म्हणून, उच्च रक्तातील साखरेकडे दुर्लक्ष करू नये..पुढील गोष्टी खाऊ नकामधुमेह असलेल्या लोकांनी किंवा ज्यांच्या रक्तातील साखरेची पातळी सतत जास्त असते त्यांनी साखर, मिठाई, पांढरा भात, पांढरी ब्रेड आणि साखरेचे पेये टाळावेत. यामुळे साखरेचे प्रमाण वाढू शकते. याशिवाय, तुमच्या आहारात संपूर्ण धान्य, मसूर, बिया आणि सुकामेवा यांचा समावेश करणे फायदेशीर ठरेल..Gajkesari Yog Lucky Rashi 2026: नवीन वर्षात ‘या’ राशींचे नशीब पलटणार, 'गजकेसरी राजयोग' देणार मोठं यश.दर दोन तासांनी काहीतरी खावेमधुमेहींना जेवणात जास्त वेळ घालवण्याचा सल्ला दिला जातो, कारण यामुळे त्यांच्या साखरेची पातळी लक्षणीयरीत्या वाढू शकते. म्हणूनच, त्यांना दर दोन तासांनी काहीतरी खाण्याचा सल्ला दिला जातो जेणेकरून त्यांची साखरेची पातळी नियंत्रणात राहील. याव्यतिरिक्त, भरपूर पाणी प्या आणि तळलेले पदार्थ कमी प्रमाणात खावे.दररोज चालावेनिरोगी राहण्यासाठी दररोज चालणे आवश्यक आहे. ते केवळ तुमच्या साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास मदत करत नाही तर झोपेला प्रोत्साहन देते, ताणतणाव नियंत्रित करते आणि तुमचे वजन नियंत्रित करण्यास मदत करते. म्हणून, दररोज 30 ते 45 मिनिटे चालण्याचा प्रयत्न करा. यामुळे तुमचे आरोग्य आणि साखरेची पातळी लक्षणीयरीत्या सुधारते..डॉक्टरांचा सल्ला घ्याजर या उपाययोजना केल्यानंतरही तुमच्या रक्तातील साखरेचे प्रमाण वाढले असेल तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. कोणाच्याही सल्ल्याने शुगर नियंत्रणात आणणारी औषधे कधीही घेऊ नका. ती हानिकारक ठरू शकते. त्याऐवजी, तुमच्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.