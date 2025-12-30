आरोग्य

Sugar Level Control: शुगर 200 च्या वर गेली? ‘या’ चुका अजिबात करू नका, नाहीतर धोका वाढू शकतो

जर रक्तातील साखरेची पातळी सतत जास्त असेल तर पुढील गोष्टी लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
mistakes to avoid in high blood sugar:&nbsp;&nbsp;

mistakes to avoid in high blood sugar:  

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

mistakes to avoid in high blood sugar:  मधुमेह ही एक सामान्य समस्या बनली आहे. मधुमेह असणाऱ्या लोकांना त्यांच्या खाण्याच्या सवयी, आहार आणि वेळेची विशेष काळजी घ्यावी लागते. खरं तर, काहीही खाल्ल्याने साखर वाढू शकते किंवा कमी होऊ शकते आणि जास्त वेळ उपाशी राहिल्याने शुगर वाढू किंवा कमी होऊ शकते. म्हणून, मधुमेहाच्या रुग्णांना त्यांच्या खाण्याच्या सवयींबद्दल खूप काळजी घ्यावी लागते. शिवाय, ज्यांच्या साखरेची पातळी नेहमीच 200 च्या वर असते त्यांनी देखील त्यांच्या जीवनशैलीकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

Loading content, please wait...
Diabetes News
lifestyle
sugar
Diabetes
health
Healthcare
Superfoods for diabetes

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com