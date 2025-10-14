पचन न झाल्यावर शरीराची प्रतिक्रिया

- डॉ. मृदुल देशपांडेआपण जे अन्न खातो, ते फक्त पोट भरण्यासाठी नसतं, ते आपल्या प्रत्येक पेशीला ऊर्जा, पोषण आणि कार्यक्षमतेचं इंधन पुरवतं; पण जर हेच अन्न योग्यरीत्या पचलं नाही, तर शरीर त्यावर प्रतिक्रिया देतं. फंक्शनल मेडिसिनमध्ये ही अवस्था ‘mal-digestion’ म्हणून ओळखली जाते आणि ती जवळपास सर्वच क्रॉनिक (दीर्घकाळ) आजारांच्या मुळाशी आढळते..पचन हे फक्त पोटापुरतं मर्यादित नाही.अन्नाचे योग्य पचन हे मेंदू, पोट, यकृत, पित्ताशय, अग्न्याशय (pancreas) आणि आतडी यांच्या समन्वयाने होतं. जेव्हा या साखळीत कोणत्याही ठिकाणी अडथळा निर्माण होतो, तेव्हा अन्नाचं पूर्णपणे विघटन होत नाही आणि शरीरात अपशिष्ट (waste products) स्वरूपात राहून ते त्रास देऊ लागतात..अन्न न पचल्यास शरीराची प्रतिक्रियागॅस, पोट फुगणे आणि आम्लपित्तअन्नाचं व्यवस्थित विघटन होत नसल्यामुळे त्याचं fermentation (सडणं) आतड्यात सुरू होतं. यामुळे गॅस, पोट फुगणे, एसिडीटी, ढेकर अशा तक्रारी वाढतात.पोषणघटकांचा अभावअन्न दिसायला भरपूर असलं, तरी पचन न झाल्यास त्यातील विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स शरीरात शोषले जात नाहीत. परिणामी थकवा, केस गळणं, नखं तुटणं, त्वचा कोरडी पडणं अशी चिन्हं दिसतात..इम्युन सिस्टीमवर परिणामअपूर्णपणे पचलेले प्रोटिन कण (undigested food particles) आतड्याच्या भित्तीतून रक्तात जातात, या अवस्थेला leaky gut म्हणतात. शरीर या परकीय कणांवर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया (immune response) देतं. परिणाम - फूड सेन्सिटिव्हिटी, ॲलर्जी, सांधेदुखी, मेंदूतील धूसरपणा (brain fog).दाह (Inflammation) वाढणंअन्न नीट न पचल्यामुळे आणि अपशिष्ट घटक बाहेर न टाकल्यामुळे शरीरात क्रॉनिक इन्फ्लमेशन सुरू होतं. हेच पुढे त्वचेचे विकार, हार्मोनल असंतुलन, इन्सुलिन रेझिस्टन्स, IBS, थायरॉईड समस्या यांचं मूळ ठरतं..मूड आणि झोप बिघडणंपचन नीट न झाल्यास गट मायक्रोबायोम असंतुलित होतो. हा गट मेंदूसोबत संवाद साधतो (gut-brain axis). त्यामुळे चिडचिड, anxiety, झोप न लागणे अशा मानसिक लक्षणांचाही उद्भव होतो.फंक्शनल मेडिसिन उपायफंक्शनल मेडिसिन उपचारामध्ये, पोटाची आम्ल (HCL-Acid) लेव्हल वाढवण्यावर भर दिल जातो, जेणेकरून अन्नपचन अगदी सहजरित्या होईल..पोटातलं ॲसिड (HCL) कमी होण्याचं मुख्य कारणं आणि उपायजास्त तणाव → mindful eating करणे, दीर्घ श्वासोच्छ्वास घेणेकमी gastric acid → जेवताना पाणी कमी पिणे, जेवणाआधी ACV (Apple Cider Vinegar) घेणेकमी digestive enzymes → अग्न्याशय व लिव्हर सपोर्ट घेणेखाण्याची चुकीची पद्धत → कोणत्याही स्क्रीन समोर न राहता, हळू खाणं, बसून खाणं हे करणं गरजेचं आहे, ज्यामुळे, ओव्हरईटिंग आपोआप टाळलं जाईल.गट असंतुलन → प्रोबायोटिक्स (चक्का, दही, ताक), काही प्रमाणात फायबर घेणं गरजेचं आहे..निष्कर्षअन्नाचं योग्य पचन हे आरोग्याचं मूळ आहे. अन्नाचं जर पूर्णपणे विघटन झालं नाही, तर ते शरीरासाठी ‘पोषक’ न राहता ‘अपशिष्ट’ (waste product) ठरतं. फंक्शनल मेडिसिनच्या दृष्टिकोनातून, पचन सुधारणं म्हणजे फक्त पोटाचं नव्हे तर मेंदू, हार्मोन्स, इम्यून सिस्टम आणि संपूर्ण शरीराचं संतुलन पुनर्स्थापित करणं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.