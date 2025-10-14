आरोग्य

पचन न झाल्यावर शरीराची प्रतिक्रिया

सकाळ वृत्तसेवा
- डॉ. मृदुल देशपांडे

आपण जे अन्न खातो, ते फक्त पोट भरण्यासाठी नसतं, ते आपल्या प्रत्येक पेशीला ऊर्जा, पोषण आणि कार्यक्षमतेचं इंधन पुरवतं; पण जर हेच अन्न योग्यरीत्या पचलं नाही, तर शरीर त्यावर प्रतिक्रिया देतं. फंक्शनल मेडिसिनमध्ये ही अवस्था ‘mal-digestion’ म्हणून ओळखली जाते आणि ती जवळपास सर्वच क्रॉनिक (दीर्घकाळ) आजारांच्या मुळाशी आढळते.

