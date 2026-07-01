PMOS वर घरगुती उपाय शोधताय? अभिनेत्री भाग्यश्रीने शेअर केली 'या' पाण्याची हेल्थ टिप, नक्की ट्राय करा

Bhagyashree Reveals How Mulethi Water May Help Balance Hormones: बॉलीवूड अभिनेत्री भाग्यश्री अभिनयाव्यतिरिक्त नेहमीच सोशल मीडियावर काही ना काही आरोग्यविषयक माहिती, टिप्स आणि हेल्दी रेसिपीज शेअर करत असते. इतक्यातच महिलांच्या आरोग्यविषयक आणि प्रकर्षाने बोलल्या जाणाऱ्या एका आरोग्य समस्येचं नाव बदललं आहे. महिलांमध्ये वाढत्या प्रमाणात आढळणारा पॉलीसिस्टिक ओव्हरी सिंड्रोम (PCOS), त्याचं नाव आता पॉलीएंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओव्हेरियन सिंड्रोम (PMOS) असं झालं आहे. या आरोग्य समस्येवर तिने तिच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. ज्यात तिने घरगुती, सोपा आणि प्रभावी उपाय सांगितला आहे..भाग्यश्रीच्या म्हणण्यानुसार, PCOS मध्ये शरीरातलं अँड्रोजन (पुरुष हार्मोन) चं प्रमाण वाढू शकतं. त्यामुळे मासिक पाळी अनियमित होणें, चेहऱ्यावर नको असलेले केस येणं आणि पिंपल्सची समस्या दिसू शकते.तिने शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं की, ज्येष्ठमध अँड्रोजनची पातळी कमी करण्यासाठी काही प्रमाणात मदत करू शकतं. त्यामुळे PCOS (PMOS)ची काही लक्षणं कमी व्हायला फायदा होऊ शकतो. .Early Breast Cancer Care: अर्ली ब्रेस्ट कॅन्सर पुन्हा होण्याचा धोका कमी करायचा? तज्ज्ञांनी सांगितले ५ प्रभावी उपाय.भाग्यश्रीने सांगितलेला उपायअभिनेत्री भाग्यश्रीने PCOS किंवा PMOS ची लक्षणं कमी कारण्यासाठी ज्येष्ठमधाचं पाणी प्यायला सांगितलं आहे. त्यासाठी -ज्येष्ठमधाच्या मुळाचा एक छोटा तुकडा घ्या.तो एका कप पाण्यात टाका.५ ते ७ मिनिटे मंद आचेवर उकळा.नंतर गाळून कोमट असतानाच प्या..याव्यतिरिक्त PCOS नियंत्रणात ठेवण्यासाठी काय करावं?तज्ज्ञांच्या मते, दीर्घकाळ टिकणाऱ्या आरोग्य समस्यांसाठी फक्त घरगुती उपायांवर अवलंबून राहू नये. PCOS नियंत्रित ठेवण्यासाठी जीवनशैलीत बदल करणं अधिक महत्त्वाचं आहे.त्यासाठी खाली दिलेल्या गोष्टी उपयुक्त ठरू शकतात:फळे, भाज्या, कडधान्ये, संपूर्ण धान्ये, सुका मेवा आणि बिया यांचा आहारात समावेश करा.मैदा, साखर आणि जास्त प्रक्रिया केलेले पदार्थ कमी खा.आठवड्यात किमान १५० मिनिटे व्यायाम करा.योग, ध्यान किंवा इतर तणाव कमी करणाऱ्या सवयी अंगीकारा.शरीरात व्हिटॅमिन डीची कमतरता होऊ नये म्हणून पुरेसा सूर्यप्रकाश घ्या.योग्य आहार, नियमित व्यायाम आणि वजन नियंत्रणामुळे PCOS ची लक्षणं कमी व्हायला मदत होऊ शकते. तसंच भविष्यात टाइप-२ मधुमेह, हृदयविकार आणि स्ट्रोकचा धोका कमी करण्यासाठीही मदत होऊ शकते..Menstrual Hygiene Day 2026: मासिक पाळीत स्वच्छता आणि आरोग्य जपण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या आयुर्वेदिक टिप्स.महत्त्वाची सूचनाज्येष्ठमधाचा नियमित वापर सर्वांसाठी योग्य असेलच असे नाही. उच्च रक्तदाब, मूत्रपिंडाचे विकार किंवा इतर औषधे सुरू असतील तर डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्याशिवाय हा उपाय करू नये. तसेच PCOS साठी कोणताही घरगुती उपाय सुरू करण्यापूर्वी स्त्रीरोगतज्ज्ञ किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.