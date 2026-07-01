आरोग्य

PMOS वर घरगुती उपाय शोधताय? अभिनेत्री भाग्यश्रीने शेअर केली 'या' पाण्याची हेल्थ टिप, नक्की ट्राय करा

PMOS Home Remedy Given By Actress Bhagyashree: PMOS ची लक्षणे कमी करण्यासाठी अभिनेत्री भाग्यश्रीने सांगितलेला हा सोपा घरगुती उपाय आणि तज्ज्ञांनी सुचवलेल्या महत्त्वाच्या आरोग्य टिप्स जाणून घ्या.
Actress Bhagyashree Shares an Easy Natural Wellness Tip for PMOS

Actress Bhagyashree Shares an Easy Natural Wellness Tip for PMOS

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Bhagyashree Reveals How Mulethi Water May Help Balance Hormones: बॉलीवूड अभिनेत्री भाग्यश्री अभिनयाव्यतिरिक्त नेहमीच सोशल मीडियावर काही ना काही आरोग्यविषयक माहिती, टिप्स आणि हेल्दी रेसिपीज शेअर करत असते. इतक्यातच महिलांच्या आरोग्यविषयक आणि प्रकर्षाने बोलल्या जाणाऱ्या एका आरोग्य समस्येचं नाव बदललं आहे. महिलांमध्ये वाढत्या प्रमाणात आढळणारा पॉलीसिस्टिक ओव्हरी सिंड्रोम (PCOS), त्याचं नाव आता पॉलीएंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओव्हेरियन सिंड्रोम (PMOS) असं झालं आहे. या आरोग्य समस्येवर तिने तिच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. ज्यात तिने घरगुती, सोपा आणि प्रभावी उपाय सांगितला आहे.

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