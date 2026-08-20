Bone Health After 30: ३० नंतर हाडं कमकुवत होऊ नयेत म्हणून खा ‘हे’ ३ पदार्थ; डॉक्टरांनीच सांगितला सोपा उपाय!

How to prevent weak bones after 30: बैठी काम, अनियमित खाण्याच्या वेळा, पुरेसं पोषण न घेणं, व्यायामाचा अभाव यामुळे आजकाल अनेकांमध्ये वेगवेगळ्या कमतरता दिसून येत आहेत. त्यामध्ये सुद्धा कॅल्शियमची कमतरता बऱ्याचजणांमध्ये दिसून येते. पण, कित्येक वेळा याची लक्षणं लगेच जाणवत नाहीत.हाडं कमकुवत होणं, हाडांची घनता कमी होणं, वारंवार अंगदुखी किंवा स्नायूंमध्ये दुखत राहणं यामागे सुद्धा कॅल्शियमची कमतरता असू शकते. विशेषतः वयाची तिशी (३०) ओलांडल्यानंतर हाडांच्या आरोग्याकडे अधिक लक्ष देणं गरजेचं असतं..कॅल्शियमची कमतरता भरून काढण्यासाठी अनेकजण थेट सप्लिमेंट्स घेण्याचा विचार करतात. मात्र, आहारातूनही शरीराला पुरेसं कॅल्शियम मिळू शकतं. मुंबईतील ऑर्थोपेडिक सर्जन आणि हेल्थ एज्युकेटर डॉ. मनन वोरा यांनी कॅल्शियमने भरपूर असलेल्या तीन पदार्थांबद्दल माहिती दिली आहे. त्यांनी २६ मार्च रोजी इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडीओमध्ये या पदार्थांचा उल्लेख केला..तरुण पुरुषांमध्ये ऑस्टिओपोरोसिस आणि हाडांची घनता कमी होण्याचं प्रमाण का वाढतंय? धक्कादायक कारणं समोर .रागीडॉ. मनन वोरा यांच्या मते, रागी म्हणजेच नाचणी हा कॅल्शियमचा उत्तम वनस्पतीजन्य स्रोत आहे. इतर अनेक तृणधान्यांच्या तुलनेत रागीमध्ये कॅल्शियमचं प्रमाण जास्त असतं.१०० ग्रॅम रागीमध्ये सुमारे ३४४ मिलीग्रॅम कॅल्शियम असतं. त्यामुळे आहारात रागीचा समावेश केल्यास हाडांच्या आरोग्यासाठी फायदा होऊ शकतो.रागीची भाकरी, थालीपीठ, डोसा किंवा रागीची खीर अशा वेगवेगळ्या प्रकारे त्याचा आहारात समावेश करता येतो..पार्मेसन चीजजर तुम्ही शाकाहारी आहारात दुग्धजन्य पदार्थ घेत असाल, तर पार्मेसन चीज हा कॅल्शियमचा चांगला स्रोत ठरू शकतो. डॉ. वोरा यांच्या मते, १०० ग्रॅम पार्मेसन चीजमध्ये सुमारे ११०० ते १२०० मिलीग्रॅम कॅल्शियम असू शकतं.यामध्ये प्रोटीनसोबत व्हिटॅमिन K2 देखील असतं. हे शरीरातील कॅल्शियम हाडांपर्यंत पोहोचण्यास मदत करतं.डॉ. वोरा यांच्या मते, दररोज १५ ते २० ग्रॅम पार्मेसन चीज आहारात घेणं हाडांच्या आरोग्यासाठी उपयोगी ठरू शकतं..तीळकॅल्शियमसाठी तिळाचाही आहारात समावेश करता येतो. १०० ग्रॅम तिळामध्ये सुमारे ९७५ मिलीग्रॅम कॅल्शियम असतं.तिळामध्ये कॅल्शियमसोबत मॅग्नेशियम, झिंक आणि फॉस्फरस यांसारखी खनिजंही असतात. ही पोषकद्रव्यं हाडं आणि स्नायूंच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाची असतात.डॉ. वोरा यांच्या मते, तिळातील पोषकद्रव्यांचा शरीराला चांगला फायदा मिळण्यासाठी ते भिजवून, भाजून किंवा बारीक करून खाणं अधिक फायदेशीर ठरू शकतं..World Breast Cancer Research Day: ‘या’ ५ कारणांमुळे तरुण महिलांमध्ये वाढू शकतो स्तनाच्या कर्करोगाचा धोका! .व्हिटॅमिन D देखील गरजेचंहाडं मजबूत ठेवण्यासाठी फक्त कॅल्शियम घेणं पुरेसं नाही. शरीराला कॅल्शियम शोषून घेण्यासाठी व्हिटॅमिन D चीही गरज असते.व्हिटॅमिन D मुळे शरीर कॅल्शियमचा योग्य प्रकारे वापर करू शकतं. त्यामुळे आहारात कॅल्शियमयुक्त पदार्थांचा समावेश करण्यासोबतच व्हिटॅमिन D ची पातळी योग्य ठेवणं महत्त्वाचं आहे.डॉ. मनन वोरा यांनीही कॅल्शियमसोबत व्हिटॅमिन D कडे लक्ष देण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यांच्या मते, योग्य आहारासोबत नियमित सूर्यप्रकाश घेणंही महत्त्वाचं आहे..महत्त्वाची सूचनाकॅल्शियम किंवा व्हिटॅमिन D सप्लिमेंट्स स्वतःहून सुरू करण्याऐवजी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. प्रत्येक व्यक्तीची पोषणाची गरज वेगळी असू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.