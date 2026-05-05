अस्थिबोध : ज्येष्ठ नागरिक आणि ओस्टिओपोरोसिस

डॉ. अजय कोठारी, कन्सल्टंट स्पाइन सर्जनवय वाढणं ही नैसर्गिक प्रक्रिया आहे; पण वयासोबत हाडं नाजूक होणं हे 'नियतीचं लिखाण' नाही. आज अनेक ज्येष्ठ नागरिक साध्या घसरणीतही फ्रॅक्चर होऊन खिळखिळे होताना दिसतात. त्यामागे एक शांत; पण गंभीर आजार असतो - ओस्टिओपोरोसिस..हा आजार वेदनारहितपणे वाढतो; पण एकदा फ्रॅक्चर झालं की चालणं, बसणं, स्वतःची कामं करणं असं सगळं कठीण होतं. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये ओस्टिओपोरोसिस म्हणजे केवळ हाडांचा आजार नसून स्वावलंबन गमावण्याची सुरुवात ठरू शकते..ओस्टिओपोरोसिस म्हणजे काय?आपल्या शरीरामध्ये सतत जुनी हाडं तुटून नवी हाडं तयार होत असतात. वयाच्या ३०-३५ वर्षांनंतर ही प्रक्रिया हळूहळू मंदावते. पन्नाशी-साठीनंतर नवीन हाडं तयार होण्याचा वेग कमी होतो आणि हाडांची घनता घटते. याच अवस्थेला ओस्टिओपोरोसिस म्हणतात - जिथे हाडं पोकळ, ठिसूळ आणि तुटण्यास अतिशय संवेदनशील बनतात..ज्येष्ठांमध्ये हा आजार जास्त का दिसतो?रजोनिवृत्तीनंतर महिलांमध्ये हार्मोनल बदलकमी सूर्यप्रकाश आणि व्हिटॅमिन डीची कमतरताकमी हालचाल, घरातच राहण्याची सवयअपुरा आहार, प्रोटिन व कॅल्शियमची कमतरतादीर्घकाळ चाललेली औषधं (विशेषतः स्टिरॉइड्स)वाढतं वय आणि स्नायूंची ताकद कमी होणंया सर्व कारणांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे कमजोर हाडं..ओस्टिओपोरोसिसचीसुरुवातीची लक्षणंउंची हळूहळू कमी होणंपाठीचा वाकलेला आकारसततची पाठ किंवा कंबरदुखीथोड्या धक्क्यांतही वेदनाचालताना अस्थिर वाटणंदुर्दैवानं, बहुतेक वेळा पहिलं लक्षात येणारं लक्षण म्हणजे फ्रॅक्चर..'रोजची पाच मिनिटे'ज्येष्ठ नागरिकांना तासन्तास व्यायाम करण्याची गरज नाही. दररोज पाच मिनिटांची योग्य हालचाल हाडं, स्नायू आणि संतुलनासाठी पुरेशी ठरू शकते.१) उभं राहून पाय उचलणं (Balance Exercise) : एका खुर्चीचा आधार घ्या, एका पायावर उभे राहा - दहा सेकंद. दोन्ही बाजूंनी करा. यामुळे पडण्याचा धोका कमी होतो.२) भिंतीला टेकून उभं राहणं (Posture Correction) : पाठ, खांदे, टाळू भिंतीला लावून २० सेकंद उभे राहा. हे कण्याचा वाकलेपणा कमी करण्यास मदत करतं.३) खुर्चीतून उठणं-बसणं : हातांचा आधार न घेता पाच-सात वेळा. हा व्यायाम कुल्हे आणि मांड्यांचे स्नायू मजबूत करतो.४) टाचांवर उभं राहणं : दहा वेळा हळूच टाचांवर उभं राहा आणि खाली या. पायांचे स्नायू मजबूत होतात.५) खोल श्वसन : पाच खोल श्वास - मन शांत, स्नायू सैल..योग्य आहारदूध, दही, ताक, पनीरतीळ, बदाम, हिरव्या पालेभाज्यापुरेसं प्रोटिन - डाळी, अंडीदररोज १५-२० मिनिटं सूर्यप्रकाशभरपूर पाणी.डॉक्टरांना कधी दाखवावे?सहजपणे फ्रॅक्चर होणं, उंची झपाट्यानं कमी होणं, चालताना तोल जाणं, पाठदुखी वाढत जाणं. वेळीच तपासणी केल्यास मोठं नुकसान टाळता येतं.वृद्धत्व हे कमकुवतपणाचं नव्हे, तर शहाणपणाचं वय आहे. ओस्टिओपोरोसिसमुळे हाडं कमजोर होतात; पण योग्य काळजीनं हा वेग मंदावता येतो. रोजची पाच मिनिटं, थोडी हालचाल, योग्य आहार आणि नियमित तपासणी, हे छोटे उपाय ज्येष्ठ नागरिकांना पुन्हा आत्मविश्वास देतात. आज घेतलेली छोटी काळजी उद्याच्या आयुष्यात चालण्याची ताकद, उभं राहण्याचा आत्मविश्वास आणि इतरांवर अवलंबून न राहण्याचं स्वातंत्र्य देते.