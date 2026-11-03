Brain Aneurysm: मेंदूतील ‘टाइमबाँब’ : ॲन्युरिझम

-डॉ. जयदेव पंचवाघ, मेंदू आणि स्पाइन सर्जनमिसेस नेने माझ्या क्लिनिकमध्ये आल्या त्या प्रश्न घेऊन नव्हे, तर काय करायचं ते ठरवूनच! ‘‘डॉक्टर, माझ्या मानेतल्या डिस्कचं ऑपरेशन करा. आता हे दुखणं सहन होत नाही.’’ मिसेस नेने वय ४५ वर्षांच्या. हातात जाडजूड फाइल. गेल्या सहा महिन्यांत त्यांना तीन वेळा अचानक मानेत तीव्र वेदनांचा झटका आला होता. प्रत्येक झटका कोणतीही पूर्वसूचना न देता, अगदी अचानक आलेला. अचानक मानदुखी, डोक्याच्या मागे आणि खांद्यांमध्ये प्रचंड वेदना. सहन होण्यापलीकडच्या. प्रत्येक वेळी त्या आधी फॅमिली डॉक्टरकडे गेल्या, मग ऑर्थोपेडिक सर्जनकडे. मानेच्या मणक्याच्या एमआरआय केलेला. सी ४-५ लेव्हलला एक छोटा डिस्क घसरलेला फुगा दिसला. तो स्पायनल कॉर्डवर किंवा नर्व्ह्जवर दाब देत नव्हता. तरीही कुणालाही कुणालाही चटकन दिसेल अशी एकमेव बाब होती, म्हणून डायग्नोसिस ठरवून टाकलेलं: वारंवार होणारं डिस्क हर्निएशन. त्यांना पेनकिलर्स आणि सर्व्हायकल कॉलर देण्यात आली होती. तीन वेळा. प्रत्येक वेळी दुखणं कमी झालं आणि आयुष्य पुढे चालू राहिलं..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.चौथ्या झटक्यानंतर मात्र नशिबाने त्या आमच्याकडे आल्या. मात्र, तपासणी करताना कहाणी जुळत नव्हती. त्यांची मान नुसती दुखत नव्हती; ती ताठ झाली होती. हनुवटी छातीकडे वाकवण्याचा प्रयत्न करताच मान विरोध करत होती. त्या दिवशी सकाळी त्यांना उलटी झाली होती. डिस्कमुळे असं होत नाही. मेंदूभोवतीच्या जागेत, सीएसएफ या द्रवात रक्त आलं, तर असं होतं.हा आजार डिस्कचा नाही हे आमच्या लक्षात आलं. मेंदूच्या सीटी स्कॅनमध्ये मेंदूच्या तळाशी रक्त दिसलं : ‘सबॲरॅक्नॉइड हॅमरेज’, म्हणजेच SAH! त्यानंतर अँजिओग्राममध्ये खरा प्रकार सापडला: पोस्टिरियर इन्फिरियर सेरिबेलर आर्टरीवरचा, म्हणजेच रक्तवाहिनीवरचा, एक ॲन्युरिझम. ही रक्तवाहिनी मेंदूच्या मागच्या भागाला रक्तपुरवठा करते. हा ॲन्युरिझम ‘डायमंड’च्या आकाराचा होता आणि खाली, मानेच्या दिशेने वळलेला होता. म्हणूनच त्याचा रक्तस्राव डोकेदुखीऐवजी मानदुखीच्या रूपात समोर आला होता..ॲन्युरिझम म्हणजे आर्टरीच्या भिंतीवरचा एक कमकुवत, फुग्यासारखा फुगलेला भाग. तो फुटला, की रक्त मेंदूभोवतीच्या जागेत उसळून बाहेर पडतं. मिसेस नेने यांना डिस्कचा त्रास कधीच नव्हता. त्यांना चार वेळा ब्लीडिंग झालं होतं!त्यांचा ॲन्युरिझम खोलवर, लोअर क्रेनियल नर्व्ह्जमध्ये गुरफटलेला होता. गिळणं, आवाज आणि गॅग रिफ्लेक्स नियंत्रित करणाऱ्या या नाजूक नर्व्ह्ज. तो क्लिप करण्यासाठी उत्कृष्ट दर्जाच्या ऑपरेटिंग मायक्रोस्कोपखाली, मिलिमीटर-मिलिमीटरने अतिशय बारकाईनं डिसेक्शन करावं लागलं. जिथे ॲन्युरिझम व्हेगस नर्व्हला चिकटला होता, तिथं मायक्रोस्कोपला न दिसणाऱ्या कोपऱ्यांपलीकडे पाहण्यासाठी मी एन्डोस्कोप वापरला आणि नर्व्हला इजा न होऊ देता तो मोकळा केला. एका छोट्या टायटॅनियम क्लिपने त्याची नेक कायमची बंद करून त्याला रक्ताभिसरणापासून वेगळं केलं..सर्जरीत जे दिसलं ते अंगावर काटा आणणारं होतं. वारंवार झालेल्या ब्लीडमुळे ॲन्युरिझमचा वरचा भाग जवळजवळ कागदासारखा पातळ झाला होता. तो पुन्हा फुटायच्या तयारीत होता, आणि या वेळी छोट्या गळतीच्या रूपात नव्हे. एक मोठा ब्लीड जवळजवळ निश्चितच त्यांचा जीव घेऊन गेला असता.सर्जरीनंतर चौथ्या दिवशी त्या घरी गेल्या: चालत, बोलत आणि नीट गिळत.ही गोष्ट मी का सांगतोय? एकदा फुटलेला ब्रेन ॲन्युरिझम हा टाइम बॉम्ब असतो. उपचार न केल्यास बऱ्याच रुग्णांमध्ये तो पहिल्या काही आठवड्यांत पुन्हा फुटतो, आणि ज्यांना दुसरा ब्लीड होतो त्यांच्यापैकी जवळपास निम्मे दगावतात. अनेक रुग्ण पहिल्या ब्लीडमधूनही वाचत नाहीत. जे वाचतात त्यांना एक संधी मिळालेली असते, आणि ती संधी कोणत्याही क्षणी संपू शकते.यात महत्त्वाचा इशारा म्हणजे अचानक येणारा थंडरक्लॅप हेडेक: आयुष्यात कधीच न अनुभवलेली सर्वांत भयंकर डोकेदुखी, जी काही सेकंदांत शिगेला पोहोचते. सोबत उलटी, धूसर दिसणं, ग्लानी, मान ताठ होणं किंवा बेशुद्धी येऊ शकते..पण ॲन्युरिझम नेहमीच टेक्स्टबुकप्रमाणे वागत नाहीत. मिसेस नेने यांच्या उदाहरणावरून दिसतं, की ब्लीड मुख्यतः अचानक, तीव्र मानदुखीच्या रूपातही येऊ शकतो. क्वचित प्रसंगी तो सर्व्हायकल स्पाइनच्या त्रासामुळे आलेला मानेचा स्पाझम समजला जातो. एमआरआयवर दिसलेली छोटी डिस्क दिशाभूल करणारी ठरू शकते; अनेक निरोगी लोकांमध्येही ती असते.माझ्या जीपी सहकाऱ्यांना एक सांगणं: मानदुखी अचानक, स्फोटासारखी आणि तीव्र असेल, विशेषतः सोबत मान ताठ होणं, उलटी किंवा डोकेदुखी असेल, आणि विशेषतः ती पुनःपुन्हा होत असेल, तर सावध राहा. लवकर केलेला मेंदूचा साधा सीटी स्कॅन बहुतांश ब्लीड पकडतो. तो नॉर्मल आला, पण संशय कायम असेल, तर लंबर पंक्चर किंवा सीटी अँजिओग्राफी करायला हवी..Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.सर्वसामान्य वाचकांना सांगणं: तुम्हाला किंवा तुमच्या जवळच्या व्यक्तीला आयुष्यातली सर्वांत भयंकर डोकेदुखी, किंवा पूर्वी कधीच न अनुभवलेली अचानक तीव्र मानदुखी झाली, तर ती आपोआप जाईल अशी वाट पाहू नका. सीटी स्कॅनर आणि न्युरोसर्जिकल टीम असलेल्या हॉस्पिटलमध्ये ताबडतोब जा.ॲन्युरिझमवर क्लिपिंगने, म्हणजे ओपन मायक्रोसर्जरीने, किंवा कॉइलिंगने, म्हणजे रक्तवाहिनीच्या आतून, उपचार करता येतात. माझ्या मते क्लिपिंग हेच गोल्ड स्टँडर्ड आहे; पण प्रत्येक रुग्णासाठी योग्य पर्याय उपचार करणाऱ्या न्युरोसर्जननेच ठरवायला हवा. मिसेस नेने यांचं दुखणं खरं होतं. धोकाही तितकाच खरा होता. वेगाने केलेल्या उपचारांनी त्यांचा जीव वाचवला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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