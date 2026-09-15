आरोग्य‘चेतना’ : ब्रेन ट्युमर शस्त्रक्रियेची अविस्मरणीय आठवण

डॉ. जयदेव पंचवाघ मेंदू आणि स्पाइन सर्जन‘त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि’ या शब्दांनी ज्याचं वर्णन गणपती अथर्वशीर्षात केलं गेलेलं आहे, त्या देवतेचा उत्सव कालपासून महाराष्ट्रभर सुरू झाला. या उत्सव काळात घडलेली एक घटना माझ्या मनावर कायमची कोरली गेलेली आहे. साधारण २१ वर्षांपूर्वीची घटना असेल. उत्सव ऐन भरात होता आणि साधारण संध्याकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास माझ्या डॉक्टर मित्राचा मला फोन आला. तो सांगत होता, की त्याच्या एका तरुण रुग्णाला एमआरआय सेंटरमध्ये घेऊन गेलेला आहे आणि तिथे एमआरआय केल्यावर त्या रुग्णाच्या मेंदूच्या अगदी आतल्या भागात, एक गाठ असल्याचं अचानकपणे निदान झालेलं आहे. या गाठीमुळे मेंदूमध्ये जे पाणी तयार होतं, त्या पाण्याच्या वाहण्याचा मार्ग अचानक अडला गेला आहे. कवटीच्या आत पाण्याचा दाब अचानक आणि प्रचंड प्रमाणात वाढल्यामुळे तो रुग्ण बेशुद्ध अवस्थेकडे झुकत चाललेला आहे..प्रश्न असा होता, की ज्या ठिकाणी एमआरआय केला गेला, त्याच्या बाहेर रस्त्यांवर सर्व रस्ते खचाखच भरलेले होते. त्या रुग्णाचा जीव वाचवायचा असेल, तर त्याला तातडीने न्युरोसर्जरीच्या स्पेशलाइज्ड सेंटरमध्ये हलवणं गरजेचं होतं. ॲम्ब्युलन्सलासुद्धा जाण्यासाठी तो रस्ता अरुंद झालेला होता. प्रत्येक क्षणाला वेळ निघून चालला होता..मी सर्व बाजूंनी विचार करून पाहिला. समजा, मी स्कूटर चालवत गेलो असतो आणि त्या बेशुद्ध रुग्णाला माझ्या आणि मित्राच्या मध्ये बसवून घेऊन आलो असतो (त्या वेळी तसं करणं शक्यही होतं); पण असं करताना रुग्णाला काही धोका निर्माण झाला असता, तर त्याची जबाबदारी घेण्याची आमची तयारी नव्हती. कारण डॉक्टर म्हणून आम्ही रुग्णाच्या हिताच्या दृष्टीने थोडा वेगळा मार्ग पत्करला, आणि काही विपरित घडलं असतं, तर तो प्रयत्न बुमरँग होऊन तक्रारी आणि विरोधाच्या रूपात आमच्याच अंगावर उलटला असता. हा अनुभव असण्याइतके आम्ही दोघेही शहाणे होतो..अचानक मला आठवलं, की त्या भागातला पोलिस इन्स्पेक्टर माझा वर्गमित्र होता. मी त्याला फोन केला आणि परिस्थिती सांगितली. त्यानं दहा पोलिसांसह आपली जीप तिथं पाठवली, रस्त्यातले सर्व अडथळे दूर केले आणि त्या रुग्णाला ॲम्ब्युलन्समध्ये घालून न्युरोसर्जरीच्या विशेष केंद्रात घेऊन आला. मी इमर्जन्सीमध्येच (कॅज्युअल्टीत) थांबून होतो. रुग्णाला नक्की काय झालं होतं हे मला पुरतं ठाऊक होतं, कारण त्याच्या एमआरआयचे फोटो माझ्या मित्रानी मला आधीच पाठवून दिले होते..माझ्या मित्रानं आणि मी रुग्णाला ट्रॉलीवर घालून अक्षरशः ढकलत ऑपरेशन थिएटरमध्ये नेलं. उत्सवामुळे हॉस्पिटलमधले बरेच नेहमीचे लोक सुट्टीवर गेलेले होते; पण आमच्या दोघांच्या डोक्यात वारं शिरलं असल्यामुळे आम्ही स्वतःच ती ट्रॉली ढकलत दरवाजा उघडून आत नेली..क्षणाचाही विलंब न करता मी त्याच्या कवटीच्या पुढच्या भागामध्ये एक छोटं छिद्र करून ब्रेन नीडल सावकाश सरकवली आणि तुंबलेल्या पाण्याचं कारंजं जवळजवळ छतापर्यंत उडालं. जी व्यक्ती बेशुद्ध अवस्थेतून मरणाकडे प्रवास करत होती, त्या व्यक्तीने पुढच्या दहा मिनिटात डोळे उघडले. त्याचा तीसपर्यंत गेलेला पल्स रेट हळूहळू पुन्हा साठपर्यंत वर आला. या अशा अतर्क्य घटना न्युरोसर्जरीत अत्यंत अपवादाने घडतात आणि काही विशिष्ट आजारांच्या बाबतीतच घडतात. हे मात्र इथे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे..आपल्या मेंदूत ‘सीएसएफ’ नावाचं पाणी प्रतिक्षणी तयार होत असतं. हे दिवसाला साधारण अर्धा लिटर या वेगाने तयार होतच राहतं. त्यामुळे ते पाणी पुन्हा तयार होणार होतं आणि मेंदूत गाठ असल्यामुळे पुन्हा अडणार होतं आणि आधी घडलेला घटनाक्रम पुन्हा तसाच घडणार होता. त्यामुळे या सगळ्याच्या आधी मेंदूतली गाठ काढणं गरजेचं होतं. ही गाठ खूप खोलवर होती..हायपोथॅलेमस नावाच्या महत्त्वाच्या भागाला चिकटलेली होती. नशिबानं, न्युरोसायटोमा नावाच्या जातीची ती गाठ असावी, असं एमआरआयवरून वाटत होतं. योग्य शस्त्रक्रिया झाल्यास मेंदूच्या या गाठी कायमच्या बऱ्या होतात..एकदा पाण्याचं प्रेशर कमी झाल्यानंतर, पुढच्या दोन तासांमध्ये आम्ही मुख्य शस्त्रक्रियेची तयारी केली. त्याकाळी नव्यानं आणि नुकतंच मेट्रॉनिक्स कंपनीचं कॉम्प्युटर गायडेड न्यूरोनॅव्हिगेशन जगात उपलब्ध झालं होतं आणि ते आमच्याकडे होतं. त्याच्या सहाय्याने अगदी खोलवर असलेल्या भागामध्ये मेंदूला कमीतकमी धक्का लावून पोहोचणं शक्य होतं..एकदा तिथे पोहोचल्यावर, न्युरो एंडोस्कोपच्या आणि न्युरो मायक्रोस्कोपच्या सहाय्याने ती गाठ पूर्णपणे काढणं शक्य होतं. ही न्युरोसर्जरीतील अत्यंत नाजूक शस्त्रक्रिया आहे. नशिबाने या रुग्णाची ही शस्त्रक्रिया उत्कृष्ट पद्धतीने पार पडली, आणि मी ती गाठ पूर्णपणे काढू शकलो. माझा फिजिशियन असलेला मित्र, ज्याचा हा पेशंट होता आणि जो आतापर्यंत कधीही न्युरोसर्जरीच्या ऑपरेशन थिएटरमध्ये आलेला नव्हता, तोसुद्धा शेवटपर्यंत थांबला. ती गाठ काढल्यानंतर आम्ही दोघं रुग्णांच्या नातेवाईकांशी बोलत होतो, तेव्हा गेले आठ ते दहा तास घडलेल्या अक्षरशः नाट्यमय घटनांची उजळणी झाली. आजही प्रत्येक गणेशोत्सवात त्याची आठवण येऊन मी आश्चर्यचकित होतो. घड्याळाच्या काट्यांत अडकलेली नाजूक आयुष्याची दोरी कधीकधी नशीब बळकट असल्यामुळे कशी बलवत्तर राहू शकते आणि त्याला आधुनिक आणि उत्कृष्ट न्युरोसर्जरीचा आणि न्युरोसर्जनचा कसा उपयोग होऊ शकतो याचं हे एक मूर्तिमंत उदाहरण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.