तंत्रज्ञानाच्या जंजाळातून मुक्ती

मागच्या आठवड्यात एका जुन्या मित्राला मी खूप वर्षांनी भेटले. आम्ही कॉफीची ऑर्डर द्यायच्या आधीच त्याच्या नेहमीच्या स्टाइलने तो म्हणाला, 'एकच क्षण हं..' खिशातून फोन काढला, स्विच ऑफ केला, बॅगमध्ये ठेवला आणि म्हणाला, 'हं आता बोल, कशी आहेस?' मी म्हणाले, 'छान आहे; पण फोन ऑफ का केलास, कोणाचा आला तर?' तो म्हणाला, 'पण मी आता तुझ्याबरोबर आहे ना, फोन कशाला हवा. नंतर बघेन की.'.या मित्राचा मोठा बिजनेस आहे बरंका, तरीही कसलाही बिझी असल्याचा आव नाही, की फोनची सवय नाही. मला खूप छान वाटलं. अशा पूर्ण फोकस्ड आणि शंभर टक्के लक्ष समोरच्या व्यक्तीकडे आजकाल बघायलाच मिळत नाही.आज आपण अशा युगात जगत आहोत जिथे आपली 'बौद्धिक ऊर्जा' तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या अल्गोरिदमद्वारे लुटली जात आहे. 'डिजिटल' राहणं ही गरज बनली असली, तरी त्याचं अतिप्रमाण आपल्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर विपरित परिणाम करत आहे..सलग स्क्रीनसमोर बसणं, सतत सोशल मीडियाचं नोटिफिकेशन तपासणं आणि आभासी जगात वावरणं यामुळे आपण स्वतःलाच विसरत चाललो आहोत. स्मार्टफोन, सोशल मीडिया यांनी आपला मेंदू सतत 'हाय-अलर्ट' अवस्थेत ठेवला आहे.न्यूरोसायन्सनुसार, प्रत्येक नोटिफिकेशनमुळे मेंदूत डोपामिनची सूक्ष्म लाट निर्माण होते. हीच लाट सवयीला बळ देते आणि आपण नकळत स्क्रीनकडे परत परत वळतो. मग हळूहळू कशातच रस वाटेनासा होतो, प्रेरणाहीन होऊन नैराश्याकडे जाऊ लागतो..हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीच्या एका अभ्यासात असं आढळलं आहे, की सोशल मीडियावरील 'लाइक्स'मुळे मेंदूत डोपामिन या रसायनाचा स्राव होतो, जो अमली पदार्थांच्या सेवनानंतर होणाऱ्या प्रतिक्रियेसारखाच असतो. यामुळे मेंदूला 'इन्स्टंट ग्रॅटिफिकेशन'ची (झटपट आनंदाची) सवय लागते आणि एकाग्रता नष्ट होते.तसंच २०२५ मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका नवीन संशोधनानुसार, ज्या तरुणांनी केवळ एक आठवड्याचा 'सोशल मीडिया ब्रेक' घेतला, त्यांच्यामध्ये नैराश्य आणि चिंता या लक्षणांमध्ये अनुक्रमे २४.८ टक्के आणि १६.१ टक्के घट दिसून आली.'डिजिटल डिटॉक्स' याचा अर्थ तंत्रज्ञानाचा पूर्ण त्याग करणं असा नसून, त्याचा वापर मर्यादित करून पुन्हा निसर्गाशी आणि माणसांशी जोडलं जाणं असा आहे. त्यासाठी फक्त मनाची शक्ती वाढवा असं मी सांगणार नाही, तर आपल्या संपूर्ण इकोसिस्टिमला हातभार लावावा लागेल..पालकांसाठीअनेक घरांमध्ये मुलांचं रूटिन, शाळा-कॉलेज, ट्युशन, खाणंपिणं या पलीकडे जाऊन विचारांची अर्थपूर्ण देवाणघेवाण फारशी होत नाही. पालकांनी डिजिटल डिटॉक्सची सुरुवात स्वतःपासून करणं आवश्यक आहे.डिजिटल कर्फ्यू - झोपण्याच्या ६०-९० मिनिटे आधी सर्व स्क्रीन बंदडिजिटल फ्री झोन - घरातील कुठलातरी भाग जसे डायनिंग टेबल, बेडरूम 'मोबाईल मुक्त क्षेत्र' घोषित करावा. जेवताना 'नो फोन पॉलिसी'.डोपामिन बॅलन्सिंग अॅक्टिव्हिटीज - क्लासेस व्यतिरिक्त मुलांना मैदानी खेळांनी थकवा म्हणजे आपोआप जेवण आणि झोप नियंत्रित होईल. त्यांना हरू द्या, पुन्हा उठून जिंकू द्या. निसर्गात थोडा वेळ घालवा, तसंच वाचन (ई-बुक नाही), संगीत, एखाद्या विषयावर चर्चा करा आणि मुलांच्या कल्पनाशक्तीला मनसोक्त विहरू द्या..शिक्षक आणि शैक्षणिक संस्थांसाठीकोरोना काळातील ऑनलाइन शिक्षण ही एक अपरिहार्यता होती; पण त्यामुळे तयार झालेल्या 'कोविड बॅच'ला आज तितका आदर नाही.डिजिटल शिक्षण - आजही अनेक शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकांनी शिकवण्याऐवजी केवळ वर्गात व्हिडिओ लावून देण्याचं सत्र सुरूच ठेवलं आहे. असं पाट्या टाकत काम करणं म्हणजे निव्वळ 'बौद्धिक सुस्ती' आहे. गुरुजींनीच फळा आणि खडू सोडून स्क्रीनचा आधार घेतला, तर विद्यार्थ्यांनी 'स्क्रीन फ्री' जीवनाची अपेक्षा कोणाकडून करावी?अध्यापनातील मानवी स्पर्श - शिक्षण म्हणजे केवळ माहितीचं हस्तांतर नव्हे, तर तो विचारांचा संवाद आहे. शिक्षकांनी पुन्हा एकदा प्रत्यक्ष संवादावर भर दिला पाहिजे.कठोर धोरणं आणि ऑफलाइन गृहपाठ - शैक्षणिक संस्थांनी वर्गामध्ये 'नो फोन पॉलिसी' अत्यंत कडकपणे राबवणं अनिवार्य आहे. डिजिटल असाइनमेंटपेक्षा 'हस्तलिखित गृहपाठ' देण्यावर भर दिला पाहिजे. लेखनामुळे मेंदूची कार्यक्षमता वाढते आणि एकाग्रता सुधारते.विज्ञान सांगतं, जेव्हा उत्तेजन कमी होते, तेव्हा मेंदूची लक्ष-प्रणाली स्थिर होते, सर्जनशीलता वाढते आणि भावनिक आरोग्य सुधारते. फक्त मोबाईल कसा वापरावा हे न शिकवता, तो 'कधी बंद करावा' हे शिकवणं ही आजच्या काळाची गरज आहे..