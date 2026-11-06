Breast Cancer: स्तनाचा कर्करोग एकच, पण उपचार वेगवेगळे! प्रत्येक महिलेसाठी स्वतंत्र उपचारयोजना का महत्त्वाची?

दहिवडी : स्तनाचा कर्करोग म्हटले की, महिला वर्गात साहजिकच भीतीचे वातावरण निर्माण होते. मात्र, एकाच टप्प्यातील आजार असलेल्या दोन वेगवेगळ्या महिलांसाठीही उपचारांची पद्धती वेगळी असू शकते. कर्करोगाचे स्वरूप, निदानाचा टप्पा आणि शरीराचा उपचारांना मिळणारा प्रतिसाद या सर्व घटकांचा सखोल विचार करूनच प्रत्येक रुग्णासाठी स्वतंत्र उपचारयोजना निश्चित करणे आवश्यक असते, अशी महत्त्वाची माहिती पुण्यातील तज्ज्ञ वैद्यांनी दिली आहे..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.पुण्यातील नामांकित आदित्य बिर्ला मेमोरियल हॉस्पिटलच्या स्तन आणि ऑन्कोसर्जरी विभागातील वरिष्ठ सल्लागार डॉ. दिपाली गोंजारी यांनी याविषयी सविस्तर मार्गदर्शन केले आहे. त्या म्हणाल्या, ‘‘स्तनाचा कर्करोग निदान झालेला टप्पा जरी समान असला, तरी गाठीची जैविक रचना आणि शरीराचा प्रतिसाद प्रत्येकात वेगळा असतो. त्यामुळे रुग्णाची शारीरिक स्थिती पाहून उपचार ठरवावे लागतात. आजार बरा करण्यासोबतच रुग्णाचे जीवनमान उंचावणे हे आमचे मुख्य ध्येय असते.’’.लक्षणांकडे हवे लक्षस्तनामध्ये गाठ जाणवणे हे या कर्करोगाचे प्रमुख लक्षण मानले जाते. परंतु, स्तनांच्या आकारात बदल होणे, त्वचेवर खड्डे पडणे, स्तनाग्र आत जाणे किंवा असामान्य स्राव होणे या लक्षणांकडेही दुर्लक्ष करून चालत नाही. विशेष म्हणजे, अनेक महिलांमध्ये कोणतीही पूर्वलक्षणे नसतानाही नियमित तपासणीत याचे निदान होते.कौटुंबिक इतिहास नसतानाही धोकावाढते वय, आनुवंशिकता, हार्मोन्स आणि जीवनशैली यांचा कर्करोगाच्या जोखमीशी थेट संबंध आहे. मात्र, स्तनाचा कर्करोग झालेल्या बहुतांश महिलांमध्ये असा कोणताही कौटुंबिक इतिहास आढळत नसल्याचे वैद्यकीय निरीक्षणातून समोर आले आहे. परिणामी, स्तनांमधील कोणत्याही बदलाबाबत महिलांनी सतर्क राहणे गरजेचे आहे..बायोप्सी आणि निदानाची प्रक्रियास्तनातील प्रत्येक गाठ कर्करोगाचीच असते असे नाही. मॅमोग्राफी, अल्ट्रासाऊंड, एमआरआय आणि प्रामुख्याने बायोप्सीद्वारे कर्करोगाचा प्रकार, तीव्रता तसेच हार्मोन रिसेप्टर व एचईआर२ स्थिती तपासली जाते. या सर्व शास्त्रीय अहवालानंतरच उपचारांची दिशा ठरवली जाते.वैविध्यपूर्ण उपचारपद्धतीरुग्णाच्या गरजेनुसार शस्त्रक्रिया, केमोथेरपी, रेडिएशन थेरपी, हार्मोन थेरपी किंवा टार्गेटेड थेरपीचा वापर केला जातो. काही रुग्णांमध्ये शस्त्रक्रियेपूर्वी गाठीचा आकार कमी करण्यासाठी औषधोपचार दिले जातात. उपचारांनंतरचा रिकव्हरी काळही प्रत्येक महिलेसाठी वेगवेगळा असतो. या काळात कुटुंबाचा भावनिक आधार आणि समुपदेशन अत्यंत मोलाचे ठरते..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...प्रतिबंधात्मक उपाय आणि जीवनशैलीनियमित व्यायाम, संतुलित आहार, निरोगी वजन राखणे आणि व्यसनांपासून दूर राहणे यामुळे कर्करोगाचा धोका काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो. मात्र, पूर्ण सुरक्षिततेसाठी नियमित आरोग्य तपासणी आणि वैद्यकीय जागरूकता हाच सर्वोत्तम उपाय असल्याचे तज्ज्ञांनी शेवटी नमूद केले आहे.‘‘स्तनाचा कर्करोग म्हणजे जीवनाचा अंत नव्हे. वेळेवर निदान, अत्याधुनिक उपचार आणि तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन यामुळे महिला उत्तम आयुष्य जगू शकतात. त्यामुळे कोणत्याही लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करता तातडीने डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.’’— डॉ. दिपाली गोंजारी, वरिष्ठ सल्लागार, स्तन आणि ऑन्कोसर्जरी विभाग, आदित्य बिर्ला मेमोरियल हॉस्पिटल, पुणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.