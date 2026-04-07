श्वास हीच खरी थेरपी

जी गोष्ट आपल्याला सहज मिळते किंवा ज्यासाठी फारसे प्रयत्न करावे लागत नाहीत, त्या गोष्टीचं अस्तित्व आपण गृहीत धरतो. जन्म घेतल्याक्षणापासून ते शेवटपर्यंत अविरत चालणाऱ्या श्वासालाही आपण असंच गृहीत धरतो. मानवाच्या जीवनातील सर्वांत मूलभूत आणि सतत चालणारी प्रक्रिया म्हणजे 'श्वासोच्छ्वास'..दिवसभरात आपण हजारो वेळा श्वास घेतो आणि सोडतो; पण त्याची जाणीव मात्र क्वचितच होते. श्वास ही इतकी नैसर्गिक प्रक्रिया आहे की आपण त्याकडे तोपर्यंत लक्ष देत नाही, जोपर्यंत काही त्रास जाणवत नाही. मात्र, योगशास्त्राने आपल्याला दाखवून दिलं आहे की, 'आपण कसा श्वास घेतो' यावर आपलं शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक आरोग्य मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतं.श्वासोच्छ्वास ही प्रक्रिया आपल्या स्वायत्त मज्जासंस्थेद्वारे (autonomic nervous system) नियंत्रित होते. म्हणजेच, ती आपोआप चालू असते; पण इथेच एक महत्त्वाची गोष्ट आहे, की श्वास ही अशी एकमेव प्रक्रिया आहे जी आपोआपही चालते आणि आपण हवी तशी तिला बदलूही शकतो. त्यामुळेच योगशास्त्रात श्वासाला अत्यंत विशेष स्थान दिलं गेलं आहे..योगशास्त्रात श्वासाला 'प्राण' म्हणजे जीवनाची ऊर्जा म्हटलं जातं. प्राणायाम हे या श्वासाचं, म्हणजेच प्राणाचं नियमन. जेव्हा आपण संथ, खोल, सहज आणि जागरूकपणे श्वास घेतो, तेव्हा शरीरात शांतता निर्माण करणारी प्रणाली (parasympathetic nervous system) सक्रिय होते. त्यामुळे हृदयाची गती मंदावते, रक्तदाब नियंत्रित राहतो आणि मन हळूहळू स्थिर होतं.आजच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत बहुतेक लोक नकळत चुकीचा श्वास घेतात. उथळ आणि छातीपुरताच मर्यादित असलेला हा श्वास शरीराला पुरेसा ऑक्सिजन देत नाही आणि मेंदूला सतत 'तणावात आहोत' असा संदेश देत राहतो. परिणामी थकवा, चिडचिड, चिंता आणि झोपेचे त्रास वाढू लागतात. अनेकदा लोकांना वाटतं की त्यांना 'stress management' तंत्रांची गरज आहे; पण सुरुवात फक्त योग्यप्रकारे केलेल्या श्वसनापासूनही होऊ शकते..योग थेरपिस्ट म्हणून अनेक वर्षांच्या अनुभवातून मी पाहिलं आहे, की जेव्हा माझ्या प्राणायामाच्या कार्यशाळेत लोकांचा चुकीचा श्वास दुरुस्त करून प्राणायाम शिकवते तेव्हा त्यांच्या आरोग्यात लक्षणीय बदल दिसू लागतात. फुफ्फुसांचा पूर्ण वापर होतो आणि शरीराला अधिक प्राणवायू मिळू लागतो. यामुळे केवळ शरीरच नाही तर मनही हलकं वाटू लागतं.तसंच, श्वास आणि भावना यांचं नातं खूप जवळचं आहे. आपण रागात असतो तेव्हा श्वास जलद आणि जोरात होतो, भीतीमध्ये तो उथळ होतो, आणि शांततेत तो संथ व खोल असतो. याचा अर्थ 'हठ प्रदीपिका' या ग्रंथात 'चले वाते चलं चित्तम्' म्हटले आहे त्याप्रमाणे भावना श्वासावर परिणाम करतात पण उलटही तितकंच खरं आहे. आपला श्वास बदलला, तर भावना बदलू लागतात. हाच योगशास्त्राचा गाभा आहे..श्रीमद्भगवद्गीतेमध्येही श्वासाच्या माध्यमातून आपण भय आणि क्रोधरहित होऊ शकतो, असं पाचव्या अध्यायाच्या शेवटी म्हटलं आहे. परंतु प्राणायाम आरोग्यासाठी चांगला आहे म्हणून तो कसाही केलेला चालत नाही. हठयोग शास्त्रात कटाक्षानं सांगितलं आहे –प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत्।अयुक्ताभ्यासयोगेन सर्वरोगसमुद्भव:।।योग्य पद्धतीनं आणि शिस्तबद्ध रीतीनं केलेला प्राणायाम अनेक आजार कमी करण्यास मदत करतो; पण चुकीच्या किंवा अयोग्य पद्धतीने केलेला प्राणायाम उलट विविध त्रास निर्माण करू शकतो..तो योग्य मार्गदर्शनाखाली, योग्य पद्धतीनं केला तरंच त्याचा खरा फायदा होतो. प्राणायामाला इंग्रजीमध्ये 'breathing exercises' जरी म्हटलं जात असलं, तरी श्वासाची फरपट होता कामा नये. प्राणायाम करून शरीरात शिथिलता आणि मनात शांतता असा अनुभव येत नसेल तर काहीतरी चुकत आहे असं समजा..अशा प्रकारचा श्वास केवळ योगमॅटवरच नाही, तर आपल्या रोजच्या आयुष्याचा भाग बनायला हवा. सकाळी उठल्यावर काही मिनिटं शांत बसून प्राणायाम करणं, कामाच्या दरम्यान थोडा ब्रेक घेऊन श्वासावर लक्ष केंद्रित करणं, झोपण्यापूर्वी भ्रामरी किंवा काही संथ श्वास घेणं, या छोट्या सवयी मोठा फरक घडवू शकतात. श्वास हा शरीर आणि मन यांना जोडणारा एक अदृश्य दुवा आहे. तो नेहमी आपल्या सोबत असतो, फक्त आपण त्याच्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. योग्य पद्धतीनं श्वास घ्यायला शिकणं म्हणजे 'स्व'तःकडे परत जाण्याचा मार्ग - एक साधी, पण अत्यंत प्रभावी प्रक्रिया!