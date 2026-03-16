Summer Body Heat: उन्हाळ्यात सतत तळपायांची जळजळ, छातीत आग जाणवते? शरीरातील उष्णता कमी करण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय; लगेच जाणवेल फरक

Home Remedies to Reduce Body Heat Naturally: उन्हाळा सुरू झाला की बाहेरचं तापमान वाढतं, पण अनेकांच्या शरीरातली उष्णताही त्याच वेगाने वाढते. त्यामुळे डोळ्यांत जळजळ होणे, छातीत जळजळ होणे, अंगावर उष्णतेचे फोड येणे, सतत गरमी जाणवणे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तळपायांची सतत जळजळ अशा अनेक त्रासांना सामोरं जावं लागतं. काही लोकांच्या शरीरात नैसर्गिकरित्या उष्णतेचं प्रमाण जास्त असल्याने हा त्रास उन्हाळ्यात अधिक जाणवतो. अशा वेळी शरीराला आतून थंडावा देणारे काही सोपे घरगुती उपाय उपयोगी ठरू शकतात. .थंड पदार्थशरीरातील उष्णता किंवा पित्त कमी करण्यासाठी तुम्ही तुमच्या आहारात थंड पदार्थांचा समावेश करा. त्यासाठी आहारात काकडी, आवळा, टरबूज, ब्रोकोली इत्यादी पदार्थ तुम्ही खाऊ शकता. यामुळे शरीरातील उष्णता कमी होईल, आरोग्यालाही फायदा होईल. याच व्यतिरिक्त आहारात आणखी काही ठराविक पदार्थांचा समावेश केला तर जास्त फायदा होतो. .'हे' पदार्थ उष्णता कमी करायला मदत करतातमनुका शरीरातील उष्णता कमी करण्यासाठी मनुका हा एक उत्तम उपाय आहे. रात्री 100 ग्रॅम मनुका कोमट पाण्यात भिजवून ठेवा. सकाळी उठल्यावर त्या मनुक्या चावून खा आणि ते पाणी प्या. यामुळे शरीराला थंडावा मिळतो..जिरेजिरे खूपच थंड असतात. रात्री एका कप पाण्यात अर्धा चमचा जिरे घालावेत. सकाळी हे पाणी प्यावं. यामुळे शरीराला थंडावा मिळतो आणि वजनही नियंत्रणात राहते.सब्जासब्जा देखील शरीराला थंड ठेवण्यासाठी उपयुक्त मानले जाते. रात्री सब्जा पाण्यात भिजवून ठेवून सकाळी त्यात थोडी खडीसाखर घालून उपाशीपोटी पिणे फायदेशीर ठरते..पुदीनापुदीना हा एक नैसर्गिकरित्या थंडावा देणारा पदार्थ आहे. जेवणात पुदिन्याची चटणी किंवा पुदिन्याचा समावेश केल्यास शरीराला आरामा मिळतो. तसेच पुदिन्याचे पाणी प्यायल्यास ताजेतवाने वाटते आणि शरीर हायड्रेट राहते.कोकम सरबतजर कधी खूप मसालेदार किंवा जंक फूड खाल्ले असेल तर काही वेळानंतर लगेच कोकम सरबत पिणे फायदेशीर ठरते. कोकम शरीरातील उष्णता कमी करण्यास मदत करते..नारळ पाणीतापमान झपाट्याने वाढणे शरीरासाठी चांगले नसते. अशा परिस्थितीत तुम्ही नारळाच्या पाणी पिऊ शकता. यामध्ये विविध प्रकारचे जीवनसत्त्वे आणि खनिजे देखील भरपूर असतात जे उन्हाळ्यात शरीराला रोगांपासून वाचवण्यास मदत करतात.ताकतसेच उन्हाळ्यात ताक पिणेही अतिशय फायदेशीर मानले जाते. ताकाचा थंड प्रभाव असल्याने शरीरातील उष्णता कमी होण्यास मदत होते. ताक देखील पोषक तत्वांनी समृद्ध आहे, ते शरीराला ऊर्जा देते. उष्णतेचा सामना करण्यासाठी, दररोज एक ग्लास थंड ताक प्या..वेळेवर खाशरीरातील उष्णता कमी करण्यासाठी वेळेवर आहार घेणे खूपच आवश्यक आहे. यामुळे शरीरातील ऊर्जा योग्य पद्धतीने वापरली जाते आणि पाचक रसांची निर्मिती होते. शरीराला थंडावा देण्यासाठी जेवणासोबत सॅलड जरूर खा. .उष्णता वाढवणारे पदार्थ टाळा उन्हाळ्यात उष्णता वाढवणारे पदार्थ टाळा, जेणेकरून पुढचा त्रास टाळता येतो. काळी मिरी, दालचिनी, लवंग यासारखे गरम मसाले शरीरातील उष्णता वाढवतात. त्यामुळे या सर्व गोष्टी खाणे टाळा. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.