Diabetes Causes Dementia: साखर फक्त शरीरालाच नाही, मेंदूलाही करते ‘डॅमेज’! तज्ज्ञांनी दिला डिमेंशियाच्या धोक्याचा इशारा

Brain Health News: पूर्णपणे बदलेली जीवनशैली, भेसळयुक्त खाणं, अनियमित झोपेच्या वेळा, कामाचा आणि सामाजिक वाढलेला ताण आणि विशेषत: न मिळणारा पुरेसा आराम यामुळे आजकाल कोणतेही गंभीर अगदी सहज लोकांना होताना आपल्याला दिसतात. त्यातही डायबिटीज हा तीव्रतेने वाढत चाललेला आजार बनत आहे. इतकेच नाही तर, डायबिटीज हा स्मरणशक्ती कमी होणे, एकाग्रतेचा अभाव आणि डिमेंशिया यांसारख्या मेंदूशी संबंधित आजारांचा धोका वाढवणारा घटक म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे. .त्यामुळे मद्रास डायबेटिस रिसर्च फाऊंडेशन (चेन्नई), सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च (आयआयएससी, बंगळूरू) आणि यूके डिमेंशिया रिसर्च इन्स्टिट्यूट यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक महत्त्वपूर्ण संशोधन सुरू करण्यात आलं आहे. या अभ्यासातून मधुमेहामुळे मेंदूचे वृद्धत्व आणि स्मृती कमी होण्याची प्रक्रिया कशी वेगाने घडते, याचा शोध घेतला जाणार आहे..हे का महत्त्वाचं आहे?डायबिटीज आता केवळ शरीराच्या आजारांपुरता मर्यादित नसून, मेंदूच्या आरोगरासाठीही धोका बनला आहे. सतत वाढत असलेली साखर, किंवा कधी कधी कमी झालेली साखरेची पातळी मेंदू आणि रक्तवाहिन्यांना नुकसान पोहोचवू शकते. परिणामी अल्झायमर, पार्किन्सन आणि व्हॅस्क्युलर डिमेंशिया यांसारख्या आजारांचा धोका वाढतो..डॉक्टर सांगतात..."ज्यांना डायबिटीज आहे त्यांना उच्च रक्तदाब (High Blood Pressure), कोलेस्ट्रॉल (High Cholesterol), आणि सूज किंवा जळजळ (Inflammation) यासारख्या समस्या बहुतांश वेळी एकत्रहच दिसतात. आणि या सर्व गोष्टी एकत्रितपणे मेंदूच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम करतात. यामुळे स्मृती (Memory) कमी होण्याची प्रक्रिया जास्त वेगाने होते." असं मत मद्रास डायबेटिस रिसर्च फाऊंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. व्ही. मोहन यांनी व्यक्त केलं आहे..साखरेचा मेंदूवर होतो दुष्परिणामडायबिटिजमुळे मेंदूमधील लहान रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळे निर्माण होतात आणि मेंदूला पुरेसं रक्त आणि ऑक्सिजन मिळत नाही. ज्यामुळे अल्झायमरशी संबंधित अमायलॉइड बीटा आणि टाऊ प्रथिनं साचू लागतात.रक्तामध्ये जास्त प्रमाणात ग्लुकोज आणि इन्सुलिन असेल तर ते या प्रोटीनच्या विघटनात अडथळा आणते. परिणामी विषारी प्रोटीन जमा होऊन स्मरणशक्ती आणि विचार करायची क्षमता कमी होऊ शकते..रक्तातील साखर नियंत्रित का ठेवली पाहिजे?मेंदूला व्यवस्थित काम करण्यासाठी योग्य प्रमाणात ग्लुकोजची गरज असते. साखरेचे प्रमाण जास्त असेल तर थकवा निर्माण होतो आणि याउलट साखर जर खूप कमी असेल तर, चिडचिड आणि अस्वस्थता वाढते. रक्तातील साखरेची पातळी सतत कमाई जास्त होत असेल, तर मेंदूच्या पेशींना नुकसान पोहोचवू शकते. त्यामुळे रक्तातील साखर आणि इन्सुलिनचे प्रमाण नियंत्रित ठेवणं मेंदूचं आरोग्य टिकवण्यासाठी अत्यावश्यक आहे..भारतीयांसाठी चिंतेचा विषयICMR-INDIAB अभ्यासानुसार भारतात सुमारे १०१ दशलक्ष लोकांना डायबिटीज असून १३६ दशलक्ष लोक प्री-डायबेटिक अवस्थेत आहेत. लॅन्सेट कमिशन (2024) च्या अहवालानुसार, डिमेंशियाच्या जागतिक जोखमींपैकी २ टक्के जोखीम डायबिटीजशी संबंधित आहे..संशोधनाची गरज काय?डायबिटीज आणि स्मरणशक्ती कमी होणं यांचा एमेकांशी जवळचा संबंध आहे. डायबिटीजमुळे शरीरातील इन्सुलिन नीट काम करत नाही, तसेच मेंदूत इन्फ्लेमेशन निर्माण होते आणि न्यूरॉन्सना नुकसान होतं, त्यामुळे विचार करण्याची क्षमता, मूड आणि आपल्या वागण्यावर परिणाम होतो. ही एक दुहेरी स्थिती आहे जिथे डायबिटीजमुळे स्मरणशक्ती कमी होते आणि स्मरणशक्ती कमी झाल्याने डायबिटीजवर नियंत्रण ठेवणं कठीण होतं. 
 डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.