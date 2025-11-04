आरोग्य

Diabetes Causes Dementia: साखर फक्त शरीरालाच नाही, मेंदूलाही करते ‘डॅमेज’! तज्ज्ञांनी दिला डिमेंशियाच्या धोक्याचा इशारा

Diabetes and Brain Health: जास्त साखर फक्त शरीरालाच नाही, तर मेंदूलाही हानी पोहोचवते; तज्ज्ञांच्या मते, मधुमेहामुळे डिमेंशियाचा धोका वाढतो.
Diabetes can Cause Dementia

Brain Health News: पूर्णपणे बदलेली जीवनशैली, भेसळयुक्त खाणं, अनियमित झोपेच्या वेळा, कामाचा आणि सामाजिक वाढलेला ताण आणि विशेषत: न मिळणारा पुरेसा आराम यामुळे आजकाल कोणतेही गंभीर अगदी सहज लोकांना होताना आपल्याला दिसतात. त्यातही डायबिटीज हा तीव्रतेने वाढत चाललेला आजार बनत आहे. इतकेच नाही तर, डायबिटीज हा स्मरणशक्ती कमी होणे, एकाग्रतेचा अभाव आणि डिमेंशिया यांसारख्या मेंदूशी संबंधित आजारांचा धोका वाढवणारा घटक म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे.

