Glycemic Index: मधुमेही खजूर खाऊ शकतात का? जाणून घ्या तज्ज्ञ काय म्हणतात

मधुमेह असलेल्या लोकांसाठी खजूर खाणे सुरक्षित आहे का, याबद्दल तज्ज्ञांचे मत आहे की खजूरमध्ये ग्लायसेमिक इंडेक्स जास्त असला तरी मर्यादित प्रमाणात खाल्ल्यास त्याचा ग्लायसेमिक लोड कमी असतो. त्यामुळे खजूर मर्यादित प्रमाणात खाल्ल्यास रक्तातील साखरेवर कमी परिणाम होतो..Can diabetics eat dates safely: आजकालच्या चुकीच्या जीवनशैलीमुळे अनेक आजार निर्माण होत आहेत. यामुळे मधुमेहासारख्या समस्या निर्माण होत आहेत. मधुमेह असणाऱ्या लोकांना गोड पदार्थ न खाण्याचा सल्ला दिला जातो. कारण त्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी खूप वाढते, ज्यामुळे अनेक प्रकारच्या समस्या निर्माण होण्याची शक्यता असते. अशावेळी लोकांच्या मनात अनेकदा प्रश्न असतो की खजूर मधुमेही खाऊ शकतात का? कारण ते गोड चवीचे असते, ज्यामुळे बहुतेक लोकांच्या मनात प्रश्न असतो की ते खाऊ शकते का? याबाबत डॉक्टर काय सांगतात हे जाणून घेऊया. .मधुमेही खजूर खाऊ शकतात का?खजूरमध्ये ग्लायसेमिक इंडेक्स खुप जास्त असतो. यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी वाढू शकते. परंतु मर्यादित प्रमाणात खाल्ल्यास त्यांचा ग्लायसेमिक लोड (GL) देखील कमी असतो. ग्लायसेमिक लोड म्हणजे कोणत्याही अन्नाच्या सामान्य सर्व्हिंगमध्ये कार्बोहायड्रेट्सचे प्रमाण आणि खजूरच्या बाबतीत, त्याची थोडीशी मात्रा रक्तातील साखरेवर खूप कमी परिणाम करू शकते. जर तुम्ही साखरेमध्ये खजूर खात असाल तर त्याचे प्रमाण मर्यादित करा. जास्त प्रमाणात खाल्ल्याने साखरेची पातळी वाढू शकते. .ग्लायसेमिक इंडेक्स विरुद्ध ग्लायसेमिक लोड खजूरांचा ग्लायसेमिक इंडेक्स जास्त असतो. परंतु ते कमी प्रमाणात सेवन केल्याने त्यांचा ग्लायसेमिक भार संतुलित होतो. ज्यामुळे रक्तातील साखरेच्या पातळीत अचानक वाढ होण्यास प्रतिबंध होतो..फायबर खजूरमध्ये असलेले फायबर साखरेचे शोषण कमी करण्यास मदत करते, ज्यामुळे रक्तातील साखरेच्या पातळीवर त्याचा तात्काळ परिणाम कमी होतो .पोषक तत्वांनी समृद्ध खजूर मधुमेहींच्या आहाराला पूरक ठरणारे विविध पोषक तत्वे प्रदान करतात. त्यांचे सेवन केल्याने हृदयाचे आरोग्य, पचन आणि इतर आरोग्य समस्या सुधारण्यास मदत होते.मधुमेहात खजूर कसे खावे?योग्य प्रमाणात सेवनजर तुम्हाला मधुमेह असेल तर दिवसातून 1 ते 2 खजूर खा . योग्य प्रमाणात खजूर खाल्ल्याने साखरेची पातळी वाढत नाही. .प्रथिने किंवा नरोगी चरबीचा समावेश करा प्रथिने किंवा निरोगी चरबीसह खजूर एकत्र केल्याने रक्तातील साखर स्थिर राहण्यास मदत होते. याचा अर्थ जर तुम्ही ते सुक्या मेव्यांसोबत किंवा इतर चरबींसोबत खाल्ले तर ते फायदेशीर ठरू शकते.रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित राहीलखजूर खाल्ल्यानंतर नेहमी तुमच्या रक्तातील साखरेची पातळी तपासावी. जेव्हा तुम्ही पहिल्यांदा खजूर खात असाल तेव्हा तुमचे शरीर कसे प्रतिक्रिया देते याकडे लक्ष द्या.खजूर खा खजूर सिरप किंवा कँडी सारख्या प्रक्रिया केलेल्या स्वरूपात खजूर खाऊ नका. त्यात साखरेची मात्रा जास्त असू शकते. यामुळे आरोग्याला हानी पोहोचू शकते. .मधुमेही रुग्ण एका दिवसात किती खजूर खाऊ शकतात?मधुमेही रुग्णांनी दिवसाला १-२ मध्यम आकाराचे खजूर खावेत, जास्त खाल्ल्यास रक्तातील साखर वाढू शकते..खजूर खाण्याची योग्य वेळ कोणती आहे?सकाळी किंवा दुपारी खजूर खाणे उत्तम आहे, विशेषतः प्रोटीनयुक्त पदार्थांसह, ज्यामुळे साखरेचे शोषण मंदावते..खजूरमुळे मधुमेहाच्या रुग्णांची साखरेची पातळी वाढते का? खजूरमधील फायबर आणि मध्यम ग्लायसेमिक इंडेक्समुळे साखरेची पातळी हळूहळू वाढते, परंतु जास्त प्रमाणात खाल्ल्यास ती वाढू शकते..मधुमेही रुग्णांनी खजूर कसे खावे?खजूर साबुत, साखर न घातलेले निवडावे आणि बदाम, अखरोट किंवा संतुलित आहारासह खावे; खाली पोटी खाणे टाळावे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.